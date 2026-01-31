Mikel Arteta habló sobre su relación con Guardiola y los juegos mentales

Mikel Arteta y Pep Guardiola son dos de los grandes protagonistas de la temporada, compitiendo mano a mano con sus equipos por el título de campeón de la Premier League. A ellos los une un respeto mutuo, y sobre eso, el entrenador del Arsenal explicó: "Para mí lo sorprendente sería no mantener esa relación. Creo que sería un muy mal ejemplo para el deporte. En el deporte tienes que aprender y probablemente la mayor lección que el deporte nos ha dado es la relación que, por ejemplo, tuvieron Rafa Nadal y Roger Federer".

"Yo no estoy en ese nivel en absoluto. Pero uno de los mejores de la historia, o los dos mejores deportistas, la relación que tienen entre ellos cuando tienen que jugar una final, uno contra uno el uno contra el otro, así que ¿Cómo no voy a tener una gran relación con alguien a quien admiro, con quien trabajé y es un colega? Pero es lo mismo que con cualquier otro oponente. Cuando se trata de la cancha, del campo, eso es para el ganador", agregó.

🚨 Mikel Arteta on Pep Guardiola: 🗣 “For me, it would be surprising not to have a good relationship with Pep. That would be a bad example for sport.



“In sport, you learn from relationships, look at Rafa Nadal and Roger Federer. I’m not at that level, but their mutual respect… pic.twitter.com/C9qCroCiMe — Sportblits (@sportblitsX) January 30, 2026

Sobre la posibilidad de que haya juegos mentales, puntualizó: "¿Conmigo? No lo creo. No hablamos como con mi esposa cada tres días, pero hablamos en general. Él habla de cómo se siente y eso es todo. Si hay juegos mentales, hay juegos mentales, pero no les presto demasiada atención porque al final tienes que salir al campo y cumplir".

Actualmente, el Arsenal es el mejor equipo de Europa: domina la Premier League con cuatro puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Manchester City, y terminó la etapa de liguilla de la UEFA Champions League como líder con puntaje ideal tras ganar los ocho encuentros de dicha instancia. Ahora, ya se encuentra clasificado y aguarda en paz por los octavos de final de la competencia continental.