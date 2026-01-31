Mikel Arteta habló sobre su relación con Guardiola y los juegos mentales
Mikel Arteta y Pep Guardiola son dos de los grandes protagonistas de la temporada, compitiendo mano a mano con sus equipos por el título de campeón de la Premier League. A ellos los une un respeto mutuo, y sobre eso, el entrenador del Arsenal explicó: "Para mí lo sorprendente sería no mantener esa relación. Creo que sería un muy mal ejemplo para el deporte. En el deporte tienes que aprender y probablemente la mayor lección que el deporte nos ha dado es la relación que, por ejemplo, tuvieron Rafa Nadal y Roger Federer".
"Yo no estoy en ese nivel en absoluto. Pero uno de los mejores de la historia, o los dos mejores deportistas, la relación que tienen entre ellos cuando tienen que jugar una final, uno contra uno el uno contra el otro, así que ¿Cómo no voy a tener una gran relación con alguien a quien admiro, con quien trabajé y es un colega? Pero es lo mismo que con cualquier otro oponente. Cuando se trata de la cancha, del campo, eso es para el ganador", agregó.
Sobre la posibilidad de que haya juegos mentales, puntualizó: "¿Conmigo? No lo creo. No hablamos como con mi esposa cada tres días, pero hablamos en general. Él habla de cómo se siente y eso es todo. Si hay juegos mentales, hay juegos mentales, pero no les presto demasiada atención porque al final tienes que salir al campo y cumplir".
Actualmente, el Arsenal es el mejor equipo de Europa: domina la Premier League con cuatro puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Manchester City, y terminó la etapa de liguilla de la UEFA Champions League como líder con puntaje ideal tras ganar los ocho encuentros de dicha instancia. Ahora, ya se encuentra clasificado y aguarda en paz por los octavos de final de la competencia continental.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo