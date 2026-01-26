Mikel Arteta responde a las críticas de las leyendas del Arsenal contra cuatro jugadores

El Arsenal, líder de la Premier League, sufrió una dura derrota este fin de semana tras caer 2-3 frente al Manchester United en el EMirates Stadium. Tras esa derrota, Mikel Arteta aceptó la necesidad de tener más "fuerza mental" después de que las debilidades del equipo fueran puestas de manifiesto por las figuras legendarias de Patrick Vieira y Arsène Wenger

Pocos clubes son tan rápidos para catastrofizar como esta versión moderna del Arsenal. Agobiados por tres subcampeonatos consecutivos y la pérdida de largas ventajas, quienes sienten afecto por los Gunners están siempre predispuestos a caer en la depresión ante cualquier indicio de revés.

El ex capitán del Arsenal, Vieira, considerado un bastión de fortaleza mental tras levantar tres títulos de la Premier League durante su época como jugador, cuestionó la “fuerza mental” del equipo desde el sofá del estudio de Sky Sports.

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League | David Price/GettyImages

"Está bien", respondió Arteta con rigidez encogiéndose de hombros cuando le hicieron esta crítica después del partido. "Aceptamos cualquier opinión, venga de donde venga y tengan razón. Al final, tenemos que demostrar la fortaleza mental que tenemos en el campo cuando llega el día del partido", reconoció.



"Estuvimos absolutamente brillantes en Milán y hoy no estuvimos tan bien. No sé si fue por la mentalidad. Pero porque estuvimos mal, sobre todo técnicamente en ciertos aspectos del partido, contra un equipo que, cuando cometes esos errores, te castiga con creces. Esa fue la diferencia", agregó.



Que los tres goles del United se debieran dos goles espectaculares y uno con un regalo inusual, fue pasado por alto por la mayoría. Para ellos, no había duda de que esta derrota fue mental.

Vieira no quedó impresionado con el rendimiento del Arsenal al descanso, insistiendo en que no habían merecido la ventaja de 1-0, y se mostró aún más desilusionado al sonar el pitido final.



Arsenal v Manchester United - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

"Fue una actuación decepcionante. Cuando estás en la cima de la tabla, esperas ganar el partido en casa, sobre todo contra el United. Siguen teniendo cuatro puntos de ventaja, pero aún hay dudas sobre la fortaleza mental del equipo. Creo que faltó agresividad. Demasiados jugadores no estuvieron a la altura", se lamentó el campeón del mundo.

“Necesitan un líder que levante el ánimo del equipo. Necesitan entender que, cuando están en el campo, tienen que jugar con más energía y más riesgo. Tienen la calidad. No jugaron con la libertad de expresarse. Necesitan volver a lo básico: expresarse, jugar con libertad y atacar. Hubo demasiados jugadores que no rindieron hoy", sumó.

En lugar de los dos extremos del Arsenal, Wenger criticó a otros jugadores. El legendario exentrenador calificó a la pareja de centrales William Saliba y Gabriel Magalhães de inusualmente "nerviosa" al explicar la derrota de los Gunners ante el Manchester United el domingo por la tarde.



"Creo que el Arsenal quería tanto ganar el partido que les faltó paciencia en la construcción del juego y con la velocidad del balón. Usaron demasiada fuerza y ​​poca técnica. Por otro lado, creo que Carrick encontró una buena fórmula y un buen equilibrio entre estabilidad defensiva y buen nivel técnico", opinó el comentarista de beIN Sports.

