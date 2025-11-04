Mikel Arteta se muestra preocupado por el último reporte sobre la lesión de Viktor Gyökeres

Mikel Arteta insistió en que Viktor Gyökeres no estará disponible para el partido de Champions League del Arsenal contra el Slavia Praga, y afirmó que le preocupa una lesión muscular que el delantero sufrió el fin de semana.

Gyökeres jugó sus mejores 45 minutos con la camiseta del Arsenal contra el Burnley en la victoria por 2-0 en la Premier League. Sin embargo, fue sustituido al inicio de la segunda parte por Mikel Merino, lo que hizo temer lo peor a los aficionados. Tras el partido, Arteta elogió su actuación y confirmó que arrastraba una lesión muscular.

La última actualización del entrenador, antes del partido de Champions League de mitad de semana, pintó un panorama más preocupante al descartar a Gyökeres para el encuentro contra el Slavia Praga.

“Me preocupa porque no ha tenido muchos problemas musculares y tuvo que abandonar el campo. Sentía algo y, obviamente, eso nunca es buena señal. Especialmente para un jugador tan explosivo, así que estamos investigando un poco más para entender la gravedad de la lesión y lo anunciaremos cuando sepamos más”, declaró Arteta en la rueda de prensa previa al partido.

El español confirmó que Gyökeres se someterá a más pruebas y estudios de imagen para determinar la gravedad de la lesión. Martín Zubimendi también se perderá el partido por acumulación de tarjetas amarillas.

El Arsenal se ve obligado a revivir las dificultades de la temporada pasada

Mikel Merino fue utilizado como delantero de emergencia por el Arsenal la temporada pasada | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

Los Gunners sufrieron numerosas lesiones la temporada pasada en ataque, con bajas importantes como Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Gabriel Jesus y Bukayo Saka.

Por ello, Arteta recurrió a Mikel Merino como delantero improvisado. Si bien demostró ser efectivo de cara al gol como opción de emergencia al final de la temporada pasada, no es la opción ideal esta temporada dada la inversión económica. Merino debería ser titular el martes.

Saka se ha recuperado de una lesión en los isquiotibiales sufrida a principios de temporada, pero los Gunners aún no cuentan con Noni Madueke, Martin Ødegaard, Jesus, Martinelli y Havertz. Es probable que Arteta vuelva a alinear a Merino contra el Slavia de Praga, pero si Gyökeres se ve obligado a perderse un tiempo considerable, el Arsenal podría necesitar buscar alternativas.

Leandro Trossard ya ha jugado como falso nueve con Arteta, pero si lo mueven al centro, se abre un hueco por la izquierda si Martinelli sigue de baja. Esto podría obligar a Eberechi Eze a jugar por la izquierda, aunque ha rendido mejor como mediapunta.

La profundidad de la plantilla del Arsenal se pondrá a prueba, pero tienen la ventaja de que pronto llegará el parón internacional de noviembre. Si logran superar las visitas al Slavia Praga y al Sunderland sin algunas de sus estrellas, el Arsenal podría estar en una buena posición cuando se reanude la competición a finales de este mes, siempre que los jugadores estén completamente recuperados.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE