El Arsenal sacó tres puntos de mucho valor al derrotar dos goles por uno al Chelsea en esta Jornada 28 de la Premier League, por lo que una semana más se mantendrán como líderes absolutos y podrán seguir soñando con levantar el ansiado título que no se les da desde el 2004.

El partido se decidió para ambos lados desde el córner y es que los tres goles que se vieron hoy en el Emirates Stadium salieron desde ahí. El primer obra de William Salibá, luego el empate de Piero Hincapié embocando en su propio marco y el tanto decisivo fue obra de Jurrien Timber, quien aprovechó de nuevo un cobro desde el banderín para darle tres puntos a su escuadra.

Este resultado es por demás importante para Mikel Arteta, puesto que en las tres ocasiones en las que se ha visto las caras contra Liam Rosenior, lo ha derrotado. Esta ocasión en Premier, una más el mes pasado en la vuelta de semifinales Carabao Cup y también en la ida cuando el inglés apenas llevana unos días al frente del banquillo Blue.

Mikel Arteta 3-0 Liam Rosenior. pic.twitter.com/EcOrcVLQOd — Match of the Day (@BBCMOTD) March 1, 2026

Arteta afirmó que sabía que este no sería un encuentro nada sencillo, que había mucha presión puesto que el Manchester City había sacado tres puntos ayer frente al Leeds United y aprovechó para alabar el trabajo de su hoy rival que no les hizo la tarea nada sencilla en ningún momento.

Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Son un equipo de primer nivel, muy bien entrenado. Creo que hicimos algunas cosas geniales a lo largo del juego. Estamos muy contentos porque sabemos que tuvimos dos partidos difíciles en la última semana.

Además del récord que impone contra Liam, el director técnico español se convirtió en el hombre que más veces ha derrotado al Chelsea con once triunfos, dejando abajo en la marca que ostentaba de triunfos contra los Wolves (10) y nueve contra el Newcastle.