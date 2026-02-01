Mikel Merino estará fuera de las canchas por varios meses

Las alarmas se encendieron en el entorno del Arsenal tras darse a conocer una noticia que sacudió las últimas horas del mercado: Mikel Merino estará fuera de actividad durante varios meses debido a una fractura en el pie. El mediocampista español, pieza clave en el equilibrio y la intensidad del centro del campo, enfrenta ahora un periodo largo de recuperación que cambia por completo el panorama deportivo del club londinense.

La información, difundida como última hora, señala que el objetivo principal del Arsenal será recuperar a Merino antes de que finalice la temporada, confiando plenamente en su cuerpo médico para acelerar los tiempos sin poner en riesgo al jugador. La gravedad de la lesión obliga a la cautela, pero en el club existe optimismo moderado sobre su evolución, especialmente por el seguimiento constante que tendrá durante las próximas semanas.

Más allá del impacto deportivo, la lesión llega en un momento crítico: las últimas 24 horas del mercado de fichajes. Ante este escenario, la directiva “gunner” ya analiza el mercado de mediocampistas como una medida preventiva. No se trata solo de cubrir una baja temporal, sino de mantener la competitividad en una temporada donde las exigencias físicas y el calendario apretado no dan margen de error.

Merino había comenzado a consolidarse como una opción fiable en la rotación, aportando recuperación, orden táctico y llegada desde segunda línea. Su ausencia obliga a Mikel Arteta a replantear variantes, redistribuir minutos y exigir un paso al frente de otros nombres del plantel. La profundidad de la plantilla será puesta a prueba, especialmente en competiciones donde el desgaste es constante.

Mientras tanto, el mensaje desde el club y la afición es claro: paciencia y apoyo total para el futbolista. La prioridad es su salud y un regreso en plenitud, aunque eso implique ajustes inmediatos en el proyecto deportivo. El Arsenal mira al mercado, pero también al futuro, con la esperanza de volver a contar con Merino en el tramo decisivo de la temporada.

