Milán vs Como: previa, predicciones y alineaciones

Entre semana se disputará la correspondiente Jornada 25 de la Serie A entre el AC Milán y el Calcio Como. El cuadro rossonero buscará mantenerse como escolta del Internazionale en búsqueda de conquistar el scudetto.

Después de 24 compromisos, los de San Siro son sublideres con 53 unidades, producto de 15 triunfos, ocho empates y una derrota. Mientras que, el cuadro de Fábregas es séptimo lugar de la clasificación con 41 puntos originado de 11 victorias, ocho empates y cinco derrotas.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para ambos clubes en su lucha por prevalecer en lo más alto de la tabla general.

¿A qué hora se juega el Milán vs Como?

Ciudad : Milán

: Milán Estadio : San Siro

: San Siro Fecha : miércoles 18 de febrero

: miércoles 18 de febrero Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

El San Siro es del estadio del Milán | NurPhoto/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Milán vs Como (últimos cinco partidos)

Milán : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Como: 0

Último partido entre ambos: 15/01/26 - Como 1-3 Milán - Serie A

Últimos 5 partidos

Milán Como Pisa 1-2 Milan 13/02/26 Como 1-2 Fiorentina 14/02/26 Bolonia 0-3 Milan 03/02/26 Napoli 1-1 Como 10/02/26 Roma 1-1 Milan 25/01/26 Como 0-0 Atalanta 01/02/26 Milan 1-0 Lecce 18/01/26 Fiorentina 1-3 Como 27/01/26 Como 1-3 Milan 15/01/26 Como 6-0 Torino 24/01/26

¿Cómo ver el Milán vs Como por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Online Streaming Estados Unidos Paramount+ y DAZN USA México ESPN2, Disney+ Premium España DAZN Spain

Últimas noticias de Milán

Santiago Giménez 🇲🇽 ya tiene fecha para volver a las canchas con el Milan. El regreso del atacante mexicano se daría en aproximadamente 20 días o un mes. Es decir que podría volver a sumar minutos a mediados de marzo o en su defecto a finales de dicho mes. Así lo confirmo… pic.twitter.com/IkZuaApJ9j — Julio Rodríguez (@julioordz10) February 13, 2026

Santiago Giménez ya tiene una fecha tentativa para volver a las canchas con el Milan. El delantero mexicano, quien fue intervenido quirúrgicamente del tobillo, se encuentra en la etapa final de su recuperación y el cuerpo técnico ya trazó una ventana estimada para su retorno competitivo.

El atacante no tiene actividad oficial desde el pasado 28 de octubre, cuando sufrió la lesión que lo obligó a parar. Desde entonces, el club optó por un tratamiento cuidadoso que incluyó cirugía y un proceso de rehabilitación progresivo, con el objetivo de evitar recaídas.

Massimiliano Allegri fue claro respecto al panorama físico del delantero.“Regresará en 20 días mínimo, puede ser hasta un mes más”, confirmó el estratega.

Posible alineación de Milán (3-5-2): Mike Maignan; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović; Zachary Athekame, Youssouf Fofana, Luka Modrić, Samuele Ricci, Davide Bartesaghi; Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku

Últimas noticias de Como

Full time at Sinigaglia ⏹️ pic.twitter.com/5bUjLi35Ha — Como1907 (@Como_1907) February 14, 2026

El Como 1907 perdió 2-1 ante un Fiorentina que pelea por salir del descenso, por lo que el combinado de Cesc Fàbregas acabó la jornada fuera de puestos europeos, en un partido en el que Álvaro Morata fue expulsado por doble amarilla en apenas un minuto, ambas por conductas antideportivas sin balón de por medio.

El Como 1907 cayó en casa ante uno de los peores equipos en lo que va de temporada, una Fiore que, por el contrario, se aleja de los puestos de descenso tras esta victoria.

Posible alineación de Como (4-2-3-1): Juan Butez; Mërgim Vojvoda, Jacobo Ramón, Marc-Oliver Kempf, Alex Valle; Maximo Perrone, Lucas Da Cunha; Nicolas Kühn, Nico Paz, Martin Baturina; Anastasios Douvikas.

Pronóstico SI Fútbol

El Milán busca acortar distancia lo más posible sobre el Internazionale que marcha líder, pero se enfrenta al Como que ha hecho una temporada muy buena de la mano de Cesc Fábregas que son un equipo duro de roer, por ende en su búsqueda de meterse a puestos europeas buscarán rascar al menos una unidad y por ello, vemos factible un posible empate.

Milán 2-2 Como

