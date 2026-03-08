Italia se paralizará este domingo 8 de marzo cuando dos de los tres equipos más importantes del país salgan a disputar el Derby della Madonnina. En el Estadio Giuseppe Meazza habrá mucho más en juego que el honor de un clásico: el destino de la Serie también se podría definir en este partido.

Inter llega como puntero absoluto y gran candidato al título gracias a los 10 puntos de ventaja que le saca a su clásico rival. Un triunfo en casa del Milán prácticamente sellaría el Scudetto, pero una derrota podría ser el punto de inflexión a partir del cual los rossoneros tomen confianza para ir por la épica.

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran derby europeo.

Pronóstico SI Fútbol

Hay olor a empate

Todo indica que será un partido muy cerrado, con un contexto que condiciona mucho a ambos equipos. El Inter llega como líder sólido y con una ventaja de 10 punto, por lo que no tiene la obligación de arriesgar demasiado. Una igualdad en el Giuseppe Meazza mantendría prácticamente intacto su dominio en la lucha por el Scudetto, algo que seguramente influirá en el planteo del equipo de Cristian Chivu.

Milan, en cambio, afronta el derby con una presión mayor. Los rossoneri saben que una derrota los dejaría prácticamente sin opciones en la pelea por el título y podrían ver comprometido incluso su objetivo principal de la temporada: asegurar un lugar en la próxima Champions League. Por ese motivo es probable que el equipo de Massimiliano Allegri asuma más riesgos ofensivos, especialmente buscando aprovechar la velocidad y el desequilibrio de Rafael Leao y Christian Pulisic.

Sin embargo, el gran momento colectivo del Inter y la diferencia de confianza entre ambos equipos hacen pensar en un partido equilibrado pero con pocas ventajas claras. La ausencia de Lautaro Martínez le resta poder ofensivo al líder, pero la profundidad de su plantilla le permite mantener un nivel muy competitivo. Por eso, un empate aparece como el resultado más probable, en un derby intenso pero sin un dominador claro.



Predicción: Milan 1-1 Inter.

¿A qué hora se juega el Milán vs Inter de Milán?



Ciudad: Milán, Italia

Milán, Italia Estadio: Estadio Giuseppe Meazza

Estadio Giuseppe Meazza Fecha: domingo 8 de marzo

domingo 8 de marzo Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Daniele Doveri

Historial de enfrentamientos directos entre el Milán y el Inter

Partidos jugados: 230

230 Milán: 75

75 Empates : 69

: 69 Inter de Milán: 85

Último encuentro entre ambos: Inter de Milán 0-1 Milán (23/11/25 - Serie A, Fecha 12)

Últimos 5 partidos

Milán Inter de Milán Cremonese 0-2 Milán 01/03/26 Como 0-0 Inter 03/03/26 Milán 0-1 Parma 22/02/26 Inter 2-0 Genoa 28/02/26 Milán 1-1 Como 18/02/26 Inter 1-2 Bodo/Glimt 24/02/26 Pisa 1-2 Milán13/02/26 Lecce 0-2 Inter 21/02/26 Bologna 0-3 Milán 03/02/26 Bodo/Glimt 3-1 Inter 18/02/26

¿Cómo ver el Milán vs Inter de Milán por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico España DAZN

Últimas noticias del Milán

El Milan llega a este Derby en un momento irregular. Hace algunas semanas el objetivo era reducir la distancia con el Inter en la tabla, pero varios puntos perdidos en las últimas jornadas hicieron que la brecha creciera hasta los diez puntos. Quedarse con los tres puntos resulta absolutamente imprescindible si el objetivo es alcanzar el título.

En cuanto a la actualidad del equipo, Matteo Gabbia fue operado recientemente de una hernia y no estará disponible para el derby, mientras que Ruben Loftus-Cheek continúa recuperándose de una cirugía en la mandíbula. Tampoco podrá jugar Santiago Gimenez, quien aún no se ha reincorporado a los entrenamientos y tiene previsto volver recién la próxima semana.

Posible alineación del Milán (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao.

Últimas noticias del Inter de Milán

La situación es completamente diferente del lado del puntero. Por Serie A, el equipo de Cristian Chivu ha ganado 14 de sus últimos 15 partidos, una racha que le ha permitido una diferencia prácticamente irremontable para el Milán.

La principal preocupación para el derby es la ausencia de Lautaro Martínez. El capitán y máximo goleador del equipo está fuera por una lesión en el gemelo, una baja muy sensible para un partido de estas características. Marcus Thuram también estuvo en duda tras sufrir un cuadro febril, aunque todo indica que finalmente podrá estar disponible para el encuentro.

Más allá de esa ausencia, Chivu cuenta prácticamente con todo su plantel para afrontar el clásico. Con el equipo en gran forma y una ventaja considerable en la tabla, el Inter llega al derby con confianza y con la posibilidad de dar un golpe que lo acerque definitivamente al Scudetto.

Posible alineación del Inter de Milán (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.