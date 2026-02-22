Entre semana se disputará la correspondiente Jornada 27 de la Serie A entre el AC Milán y el Parma. El cuadro rossonero buscará mantenerse como escolta del Internazionale en búsqueda de conquistar el scudetto.

Después de 25 compromisos, los de San Siro son sublideres con 54 unidades, producto de 15 triunfos, nueve empates y una derrota. Mientras que, el cuadro del Parma es doceavo lugar de la clasificación con 29 puntos originado de siete victorias, ocho empates y 10 derrotas.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para ambos clubes en su lucha por prevalecer en lo más alto de la tabla general y mantenerse en Primera División.

¿A qué hora se juega el Milán vs Parma?

Ciudad : Milán

: Milán Estadio : San Siro

: San Siro Fecha : domingo 22 de febrero

: domingo 22 de febrero Hora: 12:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 18:00 ESP

El San Siro es el estadio del Milán | NurPhoto/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Milán vs Parma (últimos cinco partidos)

Milán : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Parma: 1

Último partido entre ambos: 08/11/25 - Parma 2-2 Milán - Serie A

Últimos 5 partidos

Milán Parma Milán 1-1 Como 18/02/26 Parma 2-1 Hellas Verona 15/02/26 Pisa 1-2 Milan 13/02/26 Bolonia 0-1 Parma 08/02/26 Bolonia 0-3 Milan 03/02/26 Parma 1-4 Juventus 01/02/26 Roma 1-1 Milan 25/01/26 Atalanta 4-0 Parma 25/01/26 Milan 1-0 Lecce 18/01/26 Parma 0-0 Genoa 18/01/26

¿Cómo ver el Milán vs Parma por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y SiriusXM FC México ESPN3 Mexico, Disney+ Premium Mexico España DAZN España

Últimas noticias de Milán

It ends all square at San Siro.



— AC Milan (@acmilan) February 18, 2026

Un empate amargo para el AC Milan , que no logró superar al Como en San Siro. Tras el gol inicial de Nico Paz en el minuto 32, los Rossoneri igualaron con Rafael Leão en el minuto 64, asistido por Ardon Jashari.

A pesar del resultado, el AC Milan se mantiene segundo en la clasificación, pero son siete de distancia debajo del Internazionale.

Posible alineación de Milán (3-5-2): Mike Maignan; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović; Zachary Athekame, Youssouf Fofana, Luka Modrić, Samuele Ricci, Davide Bartesaghi; Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku.

Últimas noticias de Parma

THERE IT IS! WHAT a finish! 🤯⚡️

El Parma abrió el marcador en el minuto 4 con una magnífica media volea con la zurda desde fuera del área. Los locales presionaron para conseguir el segundo gol, con Strefezza y Britschgi cerca de marcar a balón parado, pero el Verona igualó justo antes del descanso con un penalti transformado por Harroui en el minuto 43.

La segunda mitad fue todo un triunfo para el Parma. Ondrejka rozó la red lateral (61') y Strefezza estrelló un disparo con efecto en el larguero (71'), mientras el Parma lanzaba repetidas embestidas contra el área del Verona. El gol llegó finalmente en el tiempo añadido: Montipò despejó de puño un centro de Valeri, Nicolussi Caviglia recuperó la posesión en el área y Pellegrino remató de cabeza a la red en el minuto 93.

Posible alineación de Parma (3-5-2): Edoardo Corvi; Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Lautaro Rodrigo Valenti; Sascha Britschgi, Adrián Bernabé, Mandela Keita, Oliver Sørensen, Emanuele Valeri; Gabriel Strefezza y Mateo Pellegrino.

Pronóstico SI Fútbol

El Milán no pudo acortar distancias en la jornada pasada ante el Calcio Como y siguen con siete unidades de desventaja, por lo que ante el Parma deben aprovechar nuevamente su localía para conseguir las tres uniades y esperar que Inter deje escapar puntos.

Milán 2-1 Parma.