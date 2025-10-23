Milan vs Pisa: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El AC Milan se prepara para enfrentar al Pisa en un duelo que promete emociones y contrastes. Los rossoneri, que marchan en la primera posición de la Serie A, se medirán al último lugar de la tabla. Mientras el Milan confía en el poder ofensivo de sus figuras y en la solidez táctica que lo caracteriza, el Pisa buscará dar la sorpresa en San Siro.

A continuación te contamos lo que tienes que saber sobre este duelo en el Milan y Pisa: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, pronóstico, noticias y más.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Milán vs Pisa?

Ciudad: Milán, Italia

Fecha: 24 de octubre

Horario: 14:45 horas (ET), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: San Siro

¿Cómo se podrá ver el Milán vs Pisa en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming online Estados Unidos Fox Deportes Paramount+, Fubo Sports, DAZN México - Disney+ Premium España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Milán

Rival Resultado Competencia Fiorentina 2-1 V Serie A Juventus 0-0 Serie A Napoli 2-1 V Serie A Lecce 3-0 V Copa Italia Udinese 0-3 V Serie A

Últimos cinco partidos del Pisa

Rival Resultado Competencia Hellas Verona 0-0 Serie A Bolonia 4-0 D Serie A Fiorentina 0-0 Serie A Torino 1-0 D Copa Italia Napoli 3-2 D Serie A

Últimas noticias del Milán

El Milán ha disputado siete partidos en la presente temporada. En este período suman cinco victorias, un empate y una derrota. En caso de vencer al Pisa, seguirán como líderes del Calcio independientemente de lo que hagan Inter de Milán, Napoli y Roma, sus más cercanos perseguidores.

Estos equipos no se enfrentaban desde abril de 1991. En aquella ocasión, los rossoneros ganaron por la mínima diferencia.

Rafael Leao of AC Milan scores a goal from a penalty kick... | Nicolò Campo/GettyImages

Últimas noticias de Pisa

Pisa se encuentra en el último lugar de la tabla general. Los negriazules suman tres empates y cuatro derrotas en su regreso a la primera división después de 34 años. Alberto Gilardino dijo lo siguiente de cara al duelo contra el líder de la Serie A.

Debemos prepararnos como siempre y centrarnos en sumar puntos también en Milán. Sabemos que será un partido muy difícil, pero tenemos que conseguirlos en todos los partidos. Jugar en el Meazza nos dará confianza. Debemos prosperar en situaciones difíciles. Tenemos ganas Alberto Gilardino

Pisa SC v Hellas Verona FC - Serie A | Gabriele Maltinti/GettyImages

Posibles alineaciones

AC Milán

Portero: Maignan

Defensa: Pavlovic, Gabbia, Tomori, Athekame, Bartesaghi

Mediocampistas: Fofana, Modric, Ricci

Delantera: Rafael Leao, Saelemaekers

Pisa

Portero: Semper

Defensa: Albiol, Caracciolo, Canestrelli, Cuadrado, Leris

Media: Hojholt, Marin, Akinsanmiro

Delantera: Tramoni, Nzola

Pronóstico SI

Este enfrentamiento promete ser un duelo entre David y Goliat. El Milán tiene todo a su favor para conseguir su séptima victoria del torneo frente al equipo más débil de la competencia.

Milán 3-0 Pisa

