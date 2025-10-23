Milan vs Pisa: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El AC Milan se prepara para enfrentar al Pisa en un duelo que promete emociones y contrastes. Los rossoneri, que marchan en la primera posición de la Serie A, se medirán al último lugar de la tabla. Mientras el Milan confía en el poder ofensivo de sus figuras y en la solidez táctica que lo caracteriza, el Pisa buscará dar la sorpresa en San Siro.
A continuación te contamos lo que tienes que saber sobre este duelo en el Milan y Pisa: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, pronóstico, noticias y más.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Milán vs Pisa?
Ciudad: Milán, Italia
Fecha: 24 de octubre
Horario: 14:45 horas (ET), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: San Siro
¿Cómo se podrá ver el Milán vs Pisa en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming online
Estados Unidos
Fox Deportes
Paramount+, Fubo Sports, DAZN
México
-
Disney+ Premium
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Milán
Rival
Resultado
Competencia
Fiorentina
2-1 V
Serie A
Juventus
0-0
Serie A
Napoli
2-1 V
Serie A
Lecce
3-0 V
Copa Italia
Udinese
0-3 V
Serie A
Últimos cinco partidos del Pisa
Rival
Resultado
Competencia
Hellas Verona
0-0
Serie A
Bolonia
4-0 D
Serie A
Fiorentina
0-0
Serie A
Torino
1-0 D
Copa Italia
Napoli
3-2 D
Serie A
Últimas noticias del Milán
El Milán ha disputado siete partidos en la presente temporada. En este período suman cinco victorias, un empate y una derrota. En caso de vencer al Pisa, seguirán como líderes del Calcio independientemente de lo que hagan Inter de Milán, Napoli y Roma, sus más cercanos perseguidores.
Estos equipos no se enfrentaban desde abril de 1991. En aquella ocasión, los rossoneros ganaron por la mínima diferencia.
Últimas noticias de Pisa
Pisa se encuentra en el último lugar de la tabla general. Los negriazules suman tres empates y cuatro derrotas en su regreso a la primera división después de 34 años. Alberto Gilardino dijo lo siguiente de cara al duelo contra el líder de la Serie A.
Debemos prepararnos como siempre y centrarnos en sumar puntos también en Milán. Sabemos que será un partido muy difícil, pero tenemos que conseguirlos en todos los partidos. Jugar en el Meazza nos dará confianza. Debemos prosperar en situaciones difíciles. Tenemos ganasAlberto Gilardino
Posibles alineaciones
AC Milán
Portero: Maignan
Defensa: Pavlovic, Gabbia, Tomori, Athekame, Bartesaghi
Mediocampistas: Fofana, Modric, Ricci
Delantera: Rafael Leao, Saelemaekers
Pisa
Portero: Semper
Defensa: Albiol, Caracciolo, Canestrelli, Cuadrado, Leris
Media: Hojholt, Marin, Akinsanmiro
Delantera: Tramoni, Nzola
Pronóstico SI
Este enfrentamiento promete ser un duelo entre David y Goliat. El Milán tiene todo a su favor para conseguir su séptima victoria del torneo frente al equipo más débil de la competencia.
Milán 3-0 Pisa
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.