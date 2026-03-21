Milán vs Torino: previa, predicciones y alineaciones

El Milán de Massimiliano Allegri se prepara para recibir al Torino en uno de los duelos más atractivos que tendrá la 30° jornada de la Serie A. Con la necesidad imperiosa de sumar de a tres, el dueño de casa se enfrenta a un rival que todavía no consiguió asegurar su permanencia en primera.

Los rossoneros deberán encontrar la forma de superar el durísimo golpe que significó la caída ante Lazio luego de ganar el derby de la ciudad, una oportunidad perdida para acortar distancias con Inter luego de su empate ante Atalanta. Son ocho los puntos que todavía separan a los dos equipos que pelean el título a falta de nueve jornada para la finalización de la liga.

Torino, por su parte, se ubica en el puesto 14° con 33 puntos, nueve más que el Cremonese, el mejor ubicado de los que hoy perderían la categoría.

A continuación, toda la información para disfrutar de este atrapante encuentro.



Pronóstico SI Fútbol

El Milán necesita recuperar sensaciones y volver a mostrar la solidez que tuvo durante gran parte de la segunda mitad de la Serie A. Sobre todo en casa, donde suele hacerse fuerte. Más allá de algunos altibajos recientes, el equipo de Allegri tiene jugadores como para controlar el desarrollo del partido y marcar diferencias ante un rival que fue de casa baja considerablemente su rendimiento.

Torino probablemente apueste a un planteo conservador, intentando cerrar espacios y resistir el cero en su arco. Si ese es el plan, no le será sencillo sostenerlo durante 90 minutos ante un equipo necesitado y con mayor jerarquía. Todo apunta a un encuentro cerrado, con pocas situaciones, pero con el local encontrando la manera de inclinarlo.

Pronóstico: Milán 1-0 Torino

¿A qué hora se juega la Milán vs Torino?

Ciudad: Milán, Italia

Milán, Italia Estadio: San Siro

San Siro Fecha: sábado 21 de marzo

sábado 21 de marzo Hora: 10:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 16:00 ESP

10:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 16:00 ESP Árbitro: Francesco Fourneau

Historial de enfrentamientos directos entre el Milán y Torino (últimos 5 partidos)

Milán : 2

: 2 Empates : 1

: 1 Torino: 2

Último encuentro entre ambos: Torino 2-3 Milán (08/12/25 - Serie A, Jornada 14)

Torino FC v Ac Milan - Serie A | DeFodi Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

Milán Torino Lazio 1-0 Milán 15/06/26 Torino 4-1 Parma 13/03/26 Milán 1-0 Inter de Milán 08/03/26 Nápoli 2-1 Torino 06/03/26 Cremonese 0-2 Milán 01/03/26 Torino 2-0 Lazio 01/03/26 Milán 0-1 Parma 22/02/26 Genoa 3-0 Torino 22/02/26 Milán 1-1 Como 18/02/26 Torino 1-2 Bologna 15/02/26

¿Cómo ver Milán vs Torino por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC México ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico España DAZN Spain, Movistar+, Movistar Plus+

Últimas noticias del Milán

El equipo de Massimiliano Allegri llega golpeado tras la derrota ante Lazio, un resultado que cortó parte del envión que había tomado luego del triunfo en el derby. En las últimas semanas se evidenció cierta irregularidad, con dos caídas en sus últimos cuatro partidos de Serie A, algo poco habitual en un equipo que venía sosteniendo una larga racha invicta. Con Nápoli y Como acechando y la Juventus expectante, la pelea por los puestos de Champions ha vuelto a apretarse.

En cuanto a ausencias para el partido ante Torino, Ruben Loftus-Cheek y Matteo Gabbia continúan fuera por lesión, mientras que Santiago Giménez todavía no está al cien por ciento tras su prolongada inactividad y difícilmente sume minutos. La buena noticia pasa por el regreso de Adrien Rabiot, quien vuelve tras suspensión.

El mercado de pases comienza a ser foco de atención pensando en una posible clasificación a la Champions y los nombres comienzan a sonar. En ataque, el de Mateo Retegui pica en punta junto con Robert Lewandowski y Moise Keane. Otros jugadores que le interesan a Allegri son Leon Goretzka, Sergej Milinkovic-Savic y Kim Min-jae.

AC Milan Press Conference | Claudio Villa/GettyImages

Posible alineación del Milán (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Últimas noticias del Torino

El conjunto de Roberto D’Aversa llega con una bocanada de aire fresco tras la goleada por 4-1 ante Parma. Un triunfo que puede significar un punto de inflexión, no solo por el resultado, sino por la reacción que tuvo el equipo en el complemento. Desde la llegada del nuevo entrenador, Torino sumó seis puntos en tres partidos y logró alejarse parcialmente de la zona de descenso.

El gran problema sigue estando fuera de casa. El equipo arrastra una racha muy negativa como visitante, con apenas un punto en sus últimos cinco partidos y una defensa que ha sufrido mucho (15 goles en contra). En cuanto a nombres propios, Duván Zapata volvió a convertir y presiona para ser titular en ataque, mientras que Zakaria Aboukhlal es la única duda por molestias físicas.

Roberto D'Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to | Nicolò Campo/GettyImages

Posible alineación del Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Simeone.