Millonarios vs Santa Fe: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico en la Jornada 10 de la Liga Dimayor 2025-II

La capital colombiana se paraliza para una nueva edición de su partido más importante. En el marco de la Jornada 10 del Torneo Clausura, Millonarios será el anfitrión administrativo de Independiente Santa Fe en un Clásico Bogotano que encuentra a los dos equipos urgidos de una victoria para enderezar su camino en el campeonato.

Millonarios, ahora bajo el mando de Hernán Torres, llega a este duelo tras una cerrada victoria por 1-2 en su visita a Águilas Doradas. El equipo Embajador ha mostrado una notable irregularidad y sufre por lesiones de jugadores clave en la defensa, aunque podría tener la buena noticia del regreso de su goleador, Leonardo Castro, lo que representa una luz de esperanza para su afición.

Por el lado de Santa Fe, las cosas no van mejor. El equipo Cardenal', dirigido por Jorge Bava, atraviesa una crisis de resultados, culminada con una derrota en casa por 1-2 ante Once Caldas en la fecha anterior. Esta racha negativa ha generado muchas dudas, y una victoria en el clásico se antoja fundamental para recuperar la confianza y calmar las críticas.

A continuación te dejamos todo lo que debes de saber sobre el Clásico Capitalino entre Millonarios y Santa Fe, para que no te pierdas ningún detalle: horarios, canales de transmisión, streaming online, pronóstico y mucho más.

Millonarios v Santafe - Liga BetPlay | VIEW press/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Millonarios vs Santa Fe?

El Estadio El Campín se viste de gala para el partido más pasional de la ciudad. Aquí están todos los detalles confirmados por la Dimayor:

Ciudad : Bogotá, D.C. (Colombia)

: Bogotá, D.C. (Colombia) Estadio : Nemesio Camacho "El Campín"

: Nemesio Camacho "El Campín" Fecha : sábado 6 de septiembre de 2025

: sábado 6 de septiembre de 2025 Horario: 21:30 horas (Estados Unidos), 20:30 horas (Colombia), 19:30 horas (Centro de México), 03:30 horas del domingo (España).

¿Cómo se podrá ver el Millonarios vs Santa Fe en TV y streaming online?

La transmisión en Colombia es en exclusiva por Win Sports+ y su plataforma de streaming, Win Sports Online.

Para el público en Estados Unidos y otros países, el partido se puede seguir en vivo a través de la señal internacional de Nuestra Tele y en plataformas de streaming como Fubo y Fanatiz.

Últimos 5 partidos de Millonarios

Rival Resultado Competición Envigado 1-0 D Copa Colombia Águilas Doradas 1-2 V Liga Dimayor Real Cartagena 2-1 D Copa Colombia Junior 3-0 V Liga Dimayor Unión Magdalena 1-2 D Liga Dimayor

Últimos 5 partidos de independiente Santa Fe

Rival Resultado Competición Once Caldas 1-2 D Liga Dimayor Alianza 1-1 E Liga Dimayor Fortaleza 2-0 D Liga Dimayor Envigado 1-0 V Liga Dimayor Bucaramanga 2-1 D Liga Dimayor

Millonarios v Santafe - Liga BetPlay | VIEW press/GettyImages

Posibles alineaciones de Millonarios y Santa Fe

Millonarios FC: Diego Novoa; Delvin Alfonzo, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Danovis Banguero; Nicolás Arévalo, Stiven Vega; Alex Castro, Beckham Castro; Leonardo Castro (o Santiago Giordana) y Jorge Cabezas Hurtado.

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Víctor Moreno, Iván Scarpeta; Daniel Torres, Yilmar Velásquez; Edwar López, Harold Mosquera; Omar Fernández y Angelo Rodríguez.

Pronóstico SI

Es un clásico de pronóstico reservado, marcado más por las urgencias que por el buen momento, ambos equipos llegan golpeados y con la necesidad imperiosa de ganar. Millonarios sufre bajas sensibles en defensa, especialmente la de su capitán Andrés Llinás, lo que podría ser un factor clave.

Santa Fe, aunque con un plantel más completo, ha mostrado una alarmante falta de ideas en sus últimos partidos. En los clásicos, la historia y la camiseta suelen pesar, y aunque ambos llegan mal, la localía administrativa y la posible vuelta de un referente como Leo Castro podrían inclinar ligeramente la balanza para el conjunto azul.

Millonarios 1-0 Santa Fe

