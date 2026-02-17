Mónaco vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

En un duelo entre viejos conocidos, el Mónaco recibirá al París Saint Germain en los playoffs de la UEFA Champions League, partido que se llevará a cabo este martes 17 de febrero en el Stade Louis-II y en donde los parisinos buscarán avanzar para seguir en búsqueda de refrendar su título.

Los dirigidos por Luis Enrique llegan a este duelo como favoritos, puesto que tienen tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, mientras que los rojiblancos solo suman dos victorias por dos igualadas y una caída frente al Strasburgo en la Copa de Francia.

La última ocasión en que estas escuadras se vieron las caras el resultado favoreció uno por cero a los de Mónaco y aunque suelen enfrentarse año con año en la Ligue 1, este será el primer encuentro entre el ambas instituciones en una competición de la UEFA.

¿A qué hora se juega el Mónaco vs PSG?

Ciudad : Mónaco, Francia

: Mónaco, Francia Estadio : Stade Louis-II

: Stade Louis-II Fecha : martes 17 de febrero

: martes 17 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : Jesús Gil Manzano

: Jesús Gil Manzano VAR: Carlos del Cerro Grande

Historial de enfrentamientos directos entre Mónaco y PSG (últimos cinco partidos)

Mónaco : 1

: 1 Empate : 1

: 1 PSG: 3

Último partido entre ambos: 29/11/2025 - Mónaco 1-0 PSG - Ligue 1 Jornada 14

Últimos 5 partidos

Mónaco PSG Mónaco 3-1 Nantes

13/02/2026 Rennes 3-1 PSG

13/02/2026 Nice 0-0 Mónaco

08/02/2026 PSG 5-0 Marsella

08/02/2026 Strasburgo 3-1 Mónaco

05/02/2026 Strasburgo 1-2 PSG

01/02/2026 Mónaco 4-0 Rennes

31/01/2026 PSG 1-1 Newcastle

28/01/2026 Mónaco 0-0 Juventus

28/01/2026 Auxerre 0-1 PSG

23/01/2026

¿Cómo ver el Mónaco vs PSG por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+ y DAZN USA México HBO Max España Movistar y Movistar+

Últimas noticias del Mónaco

Maghnes Akliouche salió lesionado del campo durante la victoria del Mónaco tres por uno sobre el FC Nantes el pasado viernes por la noche. Fue sustituido por Mamadou Coulibaly justo antes del descanso. Sébastien Pocognoli confirmó que ya existía preocupación por el estado físico del francés.

Será así que este hombre tendría pocas oportunidades de jugar la ida de este encuentro frente a los parisinos, esto sin ser aún una confirmación ya que hasta el momento el club no se ha pronunciado sobre el estado de salud de su jugador.

En el club también están preocupados por la condición física de Lamine Camara quien sufre una lesión en el tobillo. Pocognoli dijo que ambos se someterán a pruebas finales para determinar si pueden participar.

Posible alineación del Mónaco contra PSG (4-5-1): Philipp Kohn; Vanderson, Thilo Kehrer, Wout Faes, Caio Henrique; Ansu Fati, Lamine Camara, Denis Zakaria, Simon Adingra, Aleksandr Golovin; Folarin Bolagun

Últimas noticias del PSG

Ousmané Dembelé se mostró molesto con sus compañeros tras la derrota frente al Rennes en la pasada jornada de la Ligue 1 y apenas tuvo oportunidad, dejó un mensaje en el que criticó fuertemente la actitud de sus compañeros, afirmando que si querían ganar debían dejar de ser egoístas.

La temporada pasada pusimos por delante al club, al escudo, al París Saint Germain antes de pensar en nosotros mismos. Debemos recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos. Ousmane Dembelé

De inmediato Luis Enrique contraatacó y afirmó que ningún jugador estará por encima del club, asegurando que cuando los jugadores sufren una derrota, sus emociones están a flor de piel y no piensan en lo que pueden llegar a repercutir con sus palabras.

No permitiré que ningún jugador se crea más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni el club. Las declaraciones de los jugadores después del partido no valen nada. Luis Enrique

Posible alineación del PSG contra Mónaco (4-3-3): Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Méndes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé

Pronóstico SI Fútbol

Los parisinos llegarán a esta ida de los playoffs con la espina clavada por haber perdido su último juego contra el Rennes y también el último enfrentamiento contra el Mónaco, así que en un duelo de matar o morir, los dirigidos por Luis Enrique podrían salir victoriosos, en este caso con la posibilidad de llevarse el duelo por dos o más goles.

Mónaco 0-2 PSG

