Mónaco vs PSG: previa, predicciones y alineaciones
En un duelo entre viejos conocidos, el Mónaco recibirá al París Saint Germain en los playoffs de la UEFA Champions League, partido que se llevará a cabo este martes 17 de febrero en el Stade Louis-II y en donde los parisinos buscarán avanzar para seguir en búsqueda de refrendar su título.
Los dirigidos por Luis Enrique llegan a este duelo como favoritos, puesto que tienen tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, mientras que los rojiblancos solo suman dos victorias por dos igualadas y una caída frente al Strasburgo en la Copa de Francia.
La última ocasión en que estas escuadras se vieron las caras el resultado favoreció uno por cero a los de Mónaco y aunque suelen enfrentarse año con año en la Ligue 1, este será el primer encuentro entre el ambas instituciones en una competición de la UEFA.
¿A qué hora se juega el Mónaco vs PSG?
- Ciudad: Mónaco, Francia
- Estadio: Stade Louis-II
- Fecha: martes 17 de febrero
- Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
- Árbitro: Jesús Gil Manzano
- VAR: Carlos del Cerro Grande
Historial de enfrentamientos directos entre Mónaco y PSG (últimos cinco partidos)
- Mónaco: 1
- Empate: 1
- PSG: 3
- Último partido entre ambos: 29/11/2025 - Mónaco 1-0 PSG - Ligue 1 Jornada 14
Últimos 5 partidos
Mónaco
PSG
Mónaco 3-1 Nantes
Rennes 3-1 PSG
Nice 0-0 Mónaco
PSG 5-0 Marsella
Strasburgo 3-1 Mónaco
Strasburgo 1-2 PSG
Mónaco 4-0 Rennes
PSG 1-1 Newcastle
Mónaco 0-0 Juventus
Auxerre 0-1 PSG
¿Cómo ver el Mónaco vs PSG por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
Paramount+ y DAZN USA
México
HBO Max
España
Movistar y Movistar+
Últimas noticias del Mónaco
Maghnes Akliouche salió lesionado del campo durante la victoria del Mónaco tres por uno sobre el FC Nantes el pasado viernes por la noche. Fue sustituido por Mamadou Coulibaly justo antes del descanso. Sébastien Pocognoli confirmó que ya existía preocupación por el estado físico del francés.
Será así que este hombre tendría pocas oportunidades de jugar la ida de este encuentro frente a los parisinos, esto sin ser aún una confirmación ya que hasta el momento el club no se ha pronunciado sobre el estado de salud de su jugador.
En el club también están preocupados por la condición física de Lamine Camara quien sufre una lesión en el tobillo. Pocognoli dijo que ambos se someterán a pruebas finales para determinar si pueden participar.
Posible alineación del Mónaco contra PSG (4-5-1): Philipp Kohn; Vanderson, Thilo Kehrer, Wout Faes, Caio Henrique; Ansu Fati, Lamine Camara, Denis Zakaria, Simon Adingra, Aleksandr Golovin; Folarin Bolagun
Últimas noticias del PSG
Ousmané Dembelé se mostró molesto con sus compañeros tras la derrota frente al Rennes en la pasada jornada de la Ligue 1 y apenas tuvo oportunidad, dejó un mensaje en el que criticó fuertemente la actitud de sus compañeros, afirmando que si querían ganar debían dejar de ser egoístas.
La temporada pasada pusimos por delante al club, al escudo, al París Saint Germain antes de pensar en nosotros mismos. Debemos recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos.Ousmane Dembelé
De inmediato Luis Enrique contraatacó y afirmó que ningún jugador estará por encima del club, asegurando que cuando los jugadores sufren una derrota, sus emociones están a flor de piel y no piensan en lo que pueden llegar a repercutir con sus palabras.
No permitiré que ningún jugador se crea más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni el club. Las declaraciones de los jugadores después del partido no valen nada.Luis Enrique
Posible alineación del PSG contra Mónaco (4-3-3): Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Méndes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé
Pronóstico SI Fútbol
Los parisinos llegarán a esta ida de los playoffs con la espina clavada por haber perdido su último juego contra el Rennes y también el último enfrentamiento contra el Mónaco, así que en un duelo de matar o morir, los dirigidos por Luis Enrique podrían salir victoriosos, en este caso con la posibilidad de llevarse el duelo por dos o más goles.
Mónaco 0-2 PSG
MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.