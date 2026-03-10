Monterrey vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en la correspondiente ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

El conjunto regiomontano viene de caer 1-0 frente al Club Tigres UANL en el Clásico Regio en 'El Volcán' y cayeron hasta el lugar nueve de la clasificación general con 13 unidades. Mientras que, por su cuenta el cuadro celeste viene de un gran triunfo 3-0 ante el Atlético de San Luis y es líder de la tabla general con 25 unidades.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante para mantenerse vivo en la competencia internacional.

Pronóstico SI Fútbol

Hace un par de semanas se toparon en el campeonato doméstico de igual manera en el 'Gigante de Acero' y el combinao celeste les pasó por encima a los de Doménec Torrent que ya fue destituido y ahora está al mando Nicolás Sánchez quienes vienen de haber caído en el Clásico Regio, por lo que en esta ocasión no vemos algo diferente y la Máquina podría volver a llevarse el triunfo.

Monterrey 0-2 Cruz Azul.

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Cruz Azul?

Ciudad : Monterrey

: Monterrey Estadio : BBVA

: BBVA Fecha : martes 10 de marzo

: martes 10 de marzo Hora: 20:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 02:00 ESP

Rayados recibirá a la Máquina en el 'Gigante de Acero' | Julio Cesar Romero Garcia/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Monterrey y el Cruz Azul (últimos cinco partidos)

Monterrey: 1

1 Empate : 1

: 1 Cruz Azul: 3

Último partido entre ambos: 28/02/26 - Monterrey 0-2 Cruz Azul - Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey Cruz Azul Tigres 1-0 Monterrey 07/03/26 Cruz Azul 3-0 San Luis 07/03/26 Monterrey 4-0 Querétaro 04/03/26 Santos 1-2 Cruz Azul 03/03/26 Monterrey 0-2 Cruz Azul 28/02/26 Monterrey 0-2 Cruz Azul 28/02/26 Pumas 2-0 Monterrey 22/02/26 Cruz Azul 2-1 Chivas 21/02/26 Monterrey 1-0 León 14/02/26

Cruz Azul 2-1 Tigres 15/02/26

¿Cómo ver el Monterrey vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One México FOX One España Sin transmisión

Últimas noticias del Monterrey

Los Rayados cayeron 1-0 ante Tigres en el Clásico Regio 142 que se jugó este sábado en el Estadio Universitario.

El partido de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 inició con los equipos buscando la portería rival. El Monterrey se acercó en un par de ocasiones, pero no logró romper las redes.

Posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Stefan Medina, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga; Jose Rodríguez; Luca Orellan, Iker Fimbres, Sergio Canales, Allen Rojas; Uros Djurdjevic.

Últimas noticias del Cruz Azul

Nicolás Larcamón, no dudó en candidatear a Gabriel Fernández para que sea considerado por El Loco para la Copa del Mundo de 2026.

Larcamón confía en el Tro Fernández | Agustin Cuevas/GettyImages

"Yo le decía el semestre pasado: no te sorprenda jugar el Mundial. Desde mi punto de vista y con todo el respeto que me merece [Marcelo] Bielsa, como seleccionador de Uruguay, es hoy por hoy uno de los mejores centrodelanteros de Uruguay, sin duda alguna; viendo el nivel de los competidores, creo que lo debería considerar, pero, obviamente, no es algo que me compete, me gustaría por Gabriel", apuntó.

"El Toro es un espéctaculo, es un jugador integral, técnico; con fuerza , una potencia descomunal, velocidad, jerarquía para definir con ambas piernas, remate de cabeza y presiona. Tiene unas facultades tremendas, con [mucho] potencial", resaltó.

Posible alineación de Cruz Azul (3-4-3): Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Omar Chagoya, Agustín Palavecino, Amaury García, Carlos Rotondi; José Paradela, Carlos Rodríguez y Nicolás Ibáñez.

