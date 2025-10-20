Monterrey vs Juárez: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Pandilla quiere mantenerse entre los mejores cuatro equipos de la clasificación general, actualmente suman 27 unidades tras ocho triunfos, tres empates y dos derrotas; mientras que el conjunto bravo quiere escalar posiciones tras ocupar la novena posición con 19 unidades producto de cinco triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, por lo que se mantienen fuera de la Liguilla de manera directa.

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al FC Juárez en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento en territorio regiomontano.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs Juárez?

Ciudad: Monterrey, Nuevo León

Fecha: martes 21 de octubre

Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 05:05 horas (España)

Estadio: BBVA

¿Cómo se podrá ver el Monterrey vs Juárez en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA ViX México Canal 5 y TUDN ViX España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival Resultado Competición Pumas 1-1 E Liga MX Tijuana 2-2 E Liga MX Santos 1-0 V Liga MX Toluca 6-2 D Liga MX América 2-2 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Juárez

Rival Resultado Competición Pachuca 2-2 E Liga MX Atlas 3-1 D Liga MX León 2-0 V Liga MX Pumas 3-1 V Liga MX Cruz Azul 3-2 D Liga MX

Últimas noticias de Monterrey

La Pandilla no pudo derrotar a los Pumas UNAM en casa y se tuvieron que conformar con un empate en su último partido el fin de semana pasado.

Últimas noticias de Juárez

⏱️| Termina el partido



Luchamos hasta el final y seguimos sumando en el torneo ⚽️



Muchas gracias por su apoyo, afición 🐎



Presentado por @TiendasSMart pic.twitter.com/NKsqj65ZtX — FC Juárez (@fcjuarezoficial) October 19, 2025

Los Bravos de Ciudad Juárez pudieron quedarse con un punto en la jornada pasada frente a los Tuzos tras el empate a dos goles en casa y se mantienen en zona de Play-In.

Posibles alineaciones

Monterrey

Portero: Santiago Mele

Defensas: Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga.

Centrocampistas: Óliver Torres, Luis Reyes; Germán Berterame, Sergio Canales, Lucas Ocampos.

Delanteros: Anthony Martial.

Juárez

Portero: Sebastián Jurado.

Defensas: Denzell García, Jesús Murillo, José Juan García, Alejandro Mayorga

Centrocampistas: Madson, Guilherme Castilho, Homer Martínez, Raymundo Fulgencio.

Delanteros: Rodolfo Pizarro, Oscar Estupiñán.

Pronóstico SI

Monterrey 2-1 Juárez.