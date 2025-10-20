Monterrey vs Juárez: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Pandilla quiere mantenerse entre los mejores cuatro equipos de la clasificación general, actualmente suman 27 unidades tras ocho triunfos, tres empates y dos derrotas; mientras que el conjunto bravo quiere escalar posiciones tras ocupar la novena posición con 19 unidades producto de cinco triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, por lo que se mantienen fuera de la Liguilla de manera directa.
El Club de Fútbol Monterrey recibirá al FC Juárez en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento en territorio regiomontano.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs Juárez?
- Ciudad: Monterrey, Nuevo León
- Fecha: martes 21 de octubre
- Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 05:05 horas (España)
- Estadio: BBVA
¿Cómo se podrá ver el Monterrey vs Juárez en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA
ViX
México
Canal 5 y TUDN
ViX
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Monterrey
Rival
Resultado
Competición
Pumas
1-1 E
Liga MX
Tijuana
2-2 E
Liga MX
Santos
1-0 V
Liga MX
Toluca
6-2 D
Liga MX
América
2-2 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Juárez
Rival
Resultado
Competición
Pachuca
2-2 E
Liga MX
Atlas
3-1 D
Liga MX
León
2-0 V
Liga MX
Pumas
3-1 V
Liga MX
Cruz Azul
3-2 D
Liga MX
Últimas noticias de Monterrey
La Pandilla no pudo derrotar a los Pumas UNAM en casa y se tuvieron que conformar con un empate en su último partido el fin de semana pasado.
Últimas noticias de Juárez
Los Bravos de Ciudad Juárez pudieron quedarse con un punto en la jornada pasada frente a los Tuzos tras el empate a dos goles en casa y se mantienen en zona de Play-In.
Posibles alineaciones
Monterrey
Portero: Santiago Mele
Defensas: Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga.
Centrocampistas: Óliver Torres, Luis Reyes; Germán Berterame, Sergio Canales, Lucas Ocampos.
Delanteros: Anthony Martial.
Juárez
Portero: Sebastián Jurado.
Defensas: Denzell García, Jesús Murillo, José Juan García, Alejandro Mayorga
Centrocampistas: Madson, Guilherme Castilho, Homer Martínez, Raymundo Fulgencio.
Delanteros: Rodolfo Pizarro, Oscar Estupiñán.
Pronóstico SI
Monterrey 2-1 Juárez.
