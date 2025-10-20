Sports Illustrated Fútbol

Monterrey vs Juárez: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Rayados es cuarto lugar de la clasificación tras 13 jornadas
Benjamín Guerra|
La previa de Monterrey vs Juárez en la Liga MX
La Pandilla quiere mantenerse entre los mejores cuatro equipos de la clasificación general, actualmente suman 27 unidades tras ocho triunfos, tres empates y dos derrotas; mientras que el conjunto bravo quiere escalar posiciones tras ocupar la novena posición con 19 unidades producto de cinco triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, por lo que se mantienen fuera de la Liguilla de manera directa.

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al FC Juárez en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento en territorio regiomontano.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs Juárez?

  • Ciudad: Monterrey, Nuevo León
  • Fecha: martes 21 de octubre
  • Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 05:05 horas (España)
  • Estadio: BBVA

¿Cómo se podrá ver el Monterrey vs Juárez en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA

ViX

México

Canal 5 y TUDN

ViX

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival

Resultado

Competición

Pumas

1-1 E

Liga MX

Tijuana

2-2 E

Liga MX

Santos

1-0 V

Liga MX

Toluca

6-2 D

Liga MX

América

2-2 E

Liga MX

Últimos cinco partidos de Juárez

Rival

Resultado

Competición

Pachuca

2-2 E

Liga MX

Atlas

3-1 D

Liga MX

León

2-0 V

Liga MX

Pumas

3-1 V

Liga MX

Cruz Azul

3-2 D

Liga MX

Últimas noticias de Monterrey

La Pandilla no pudo derrotar a los Pumas UNAM en casa y se tuvieron que conformar con un empate en su último partido el fin de semana pasado.

Últimas noticias de Juárez

Los Bravos de Ciudad Juárez pudieron quedarse con un punto en la jornada pasada frente a los Tuzos tras el empate a dos goles en casa y se mantienen en zona de Play-In.

Posibles alineaciones

Monterrey

Portero: Santiago Mele

Defensas: Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga.

Centrocampistas: Óliver Torres, Luis Reyes; Germán Berterame, Sergio Canales, Lucas Ocampos.

Delanteros: Anthony Martial.

Juárez

Portero: Sebastián Jurado.

Defensas: Denzell García, Jesús Murillo, José Juan García, Alejandro Mayorga

Centrocampistas: Madson, Guilherme Castilho, Homer Martínez, Raymundo Fulgencio.

Delanteros: Rodolfo Pizarro, Oscar Estupiñán.

Pronóstico SI

Monterrey 2-1 Juárez.

