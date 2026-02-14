Monterrey vs León: previa, predicciones y alineaciones

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club León en la correspondiente Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el próximo fin de semana.

El conjunto de la Pandilla viene de caer su visita al Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México ante las Águilas por la mínima diferencia 1-0 con gol de Alejandro Zendejas. Mientras que, el cuadro del Bajío también perdió en su visita a La Corregidora ante los Gallos Blancos 2-0 con un doblete de Jhojan Julio.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante para los dos clubes que buscan volver a la senda del triunfo.

¿A qué hora se juega el Monterrey vs León?

Ciudad : Monterrey, Nuevo León

: Monterrey, Nuevo León Estadio : BBVA

: BBVA Fecha : sábado 14 de febrero

: sábado 14 de febrero Hora: 20:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 02:00 ESP

El Estadio BBVA será sede del Mundial 2026 | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Monterrey y el León (últimos cinco partidos)

Monterrey: 4

4 Empate: 0

León: 1

Último partido entre ambos: 11/08/25 - León 1-3 Monterrey - Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey León América 1-0 Monterrey 07/02/26 Querétaro 2-0 León 07/02/26 Xelajú 1-1 Monterrey 04/02/26 Tigres 1-2 León 31/01/26 Monterrey 2-2 Tijuana 31/01/26 Pumas 1-1 León 18/01/26 Mazatlán 1-5 Monterrey 16/01/26 Pachuca 2-1 León 13/01/26 Necaxa 0-0 Monterrey 13/01/26 León 2-1 Cruz Azul 10/01/26

¿Cómo ver el Monterrey vs León por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming TV Estados Unidos TUDN USA y ViX México ViX y Canal 5 España Sin transmisión

Últimas noticias del Monterrey

90' ⏱️ | Monterrey 2-0 Xelajú |



¡Ganamos los Rayados!👊🏼¡Estamos en la siguiente ronda de @TheChampions!🔵⚪ pic.twitter.com/EIeAqslzRw — Rayados (@Rayados) February 12, 2026

El conjunto de la Pandilla no tuvo problema para vencer 2-0 al Xelajú de Guatemala en la vuelta de la primera ronda para seguir con vida en la Concachampions 2026.

El equipo de Domenec Torrent sufrió para encontrar el gol, en el primer tiempo marcó Íker Fimbres con un remate sin marca y en la recta final apareció el argentino Lucas Ocampos para clavar el 2-0 de penal.

Posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Stefan Medina, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga; óliver Torres, Fidel Ambriz; Jorge Rodríguez, Sergio Canales, Lucas Ocampos; Uroš Đurđević.

Últimas noticias del León

Ignacio Ambriz acepta mal momento del Club León en el inicio del torneo. En la jornada seis tendrá enfrente a Rayados y no podrá contar con tres jugadores importantes para el esquema de juego verdiblanco. Sebastián Vegas, expulsado en el duelo ante Querétaro. Ismael Diaz de León que tiene un problema ‘crónico’ en su rodilla e Iván Rodríguez, quién presenta una molestia en el pubis.

Nos hemos alejado bastante, porque dices, el hubiera o el merecía, pues al final no cuenta, porque no se está sumando los puntos que yo tenía pensados en un principio y que por ahí algo encontró, pues, ya sus matemáticas le fallaron, porque no está con los puntos que debería de tener Ignacio Ambriz.

Posible alineación de León (4-3-3): Óscar García; Bryan Colula, Stiven Barreiro, David Ramírez, Iván Moreno; Salvador Reyes, Rodrigo Echeverría, Jpsé Rodríguez; Alfonso Alvarado, Rogelio Funes Mori y Juan Domínguez.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto de la Sultana del Norte sigue en busca de poder acoplarse, no están funcionando de la mejor manera y están siendo muy intermitentes, pero no peores que el cuadro esmeralda que son antepenúltimos de la clasificación general con un fútbol muy disperso, por ende, debería conseguir el triunfo el equipo local.

Monterrey 2-1 León.

