Monterrey vs Pumas: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada 13 del Apertura 2025 presenta un atractivo enfrentamiento cuando los Rayados de Monterrey reciban a los Pumas de la UNAM.

El equipo regiomontano buscará hacer valer su condición de local para seguir en la pelea por el liderato del torneo, mientras que el conjunto universitario llega con la urgencia de sumar tres puntos que lo saquen de la crisis en Liga MX.

Monterrey llega a este compromiso ubicado en la tercera posición general con 26 puntos, consolidado como uno de los grandes favoritos al título. Por su parte, los Pumas atraviesan una etapa de altibajos que los tiene en el décimo puesto de la clasificación con 13 unidades, en plena lucha por un lugar en la fase de Play-In.

Con un favoritismo marcado para los locales, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Monterrey v Toluca - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Momios del partido de Monterrey vs Pumas

Monterrey: -136

Empate: +270

Pumas UNAM: +345

Las casas de apuestas colocan a Monterrey como el claro favorito para llevarse la victoria. La cuota de -136 refleja la confianza en el equipo local, que ha demostrado una gran fortaleza en casa durante el torneo. Un triunfo de los Pumas se considera una sorpresa y ofrece un pago muy elevado de +345.

Probabilidades de victoria

Tomando como referencia los momios y el análisis de datos, las probabilidades para este encuentro son:

Monterrey: 54%

Empate: 25%

Pumas UNAM: 21%

El cálculo de probabilidades confirma el estatus de favorito de Rayados, superando el 50% de posibilidades de quedarse con el triunfo. La historia reciente respalda esta tendencia, ya que Monterrey ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos, con un empate.

Doble Oportunidad

Monterrey/Empate: -500

Monterrey/Pumas UNAM: -450

Pumas UNAM/Empate: +100

La única opción con valor real en este mercado es el "Pumas UNAM/Empate", que ofrece un atractivo momio positivo de +100. Es una apuesta de alto riesgo, pero ideal para quienes creen que el conjunto universitario puede dar la campanada, pues no gana en casa de Rayados desde 2013.

Pumas UNAM v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -134

No: -106

La balanza se inclina a que ambos equipos lograrán hacerse presentes en el marcador. Se espera que la necesidad de Pumas lo lleve a buscar el arco rival, mientras que la poderosa ofensiva de Monterrey hace pensar que su gol es casi un hecho, justificando la cuota de -134.

Total de goles

Más de 2.5 goles: -120

Menos de 2.5 goles: -106

La línea de goles se inclina ligeramente hacia un partido con tres o más anotaciones totales. La cuota de -120 para el "Más de 2.5 goles" sugiere que veremos un encuentro con varias celebraciones, en línea con los últimos enfrentamientos entre ambos que suelen tener goles.

Pronóstico del partido de Monterrey vs Pumas

Se anticipa un partido dominado por Monterrey, que intentará imponer su jerarquía y aprovechar la irregularidad defensiva de Pumas.

El conjunto universitario buscará competir al contragolpe. Por la fortaleza local y la diferencia de planteles, un marcador probable, según análisis de inteligencia artificial, sería un 2-0 a favor de Monterrey.

