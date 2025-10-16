Sports Illustrated Fútbol

Monterrey vs Pumas UNAM: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Rayados quiere seguir en zona de Liguilla directa, pero el cuadro universitario lucha por permanecer en Play-In
La previa de Monterrey vs Pumas UNAM en la Liga MX
La Pandilla quiere mantenerse entre los mejores cuatro equipos de la clasificación general; mientras que el conjunto auriazul quiere escalar posiciones tras ocupar la décima posición y estar fuera de la Liguilla de manera directa.

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs Pumas UNAM?

  • Ciudad: Monterrey, Nuevo León
  • Fecha: sábado 18 de octubre
  • Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)
  • Estadio: BBVA

¿Cómo se podrá ver el Monterrey vs Pumas UNAM en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

México

Canal 5 y TUDN

ViX

Estados Unidos

Sin transmisión

Amazon Prime Video y ViX

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival

Resultado

Competición

Tijuana

2-2 E

Liga MX

Santos

1-0 V

Liga MX

Toluca

6-2 D

Liga MX

América

2-2 E

Liga MX

Querétaro

0-1 V

Liga MX

Últimos cinco partidos de Pumas UNAM

Rival

Resultado

Competición

Chivas

1-2 D

Liga MX

América

4-1 D

Liga MX

Juárez

3-1 D

Liga MX

Tigres

1-1 E

Liga MX

Mazatlán

1-4 V

Liga MX

Últimas noticias de Monterrey

Futbolistas de la Pandilla regresarán a las filas del club después de su participación en el Mundial Sub 20 donde México cayó ante Argentina en los cuartos de final. Son tres jugadores que vuelven a la Sultana del Norte: César Garza, César Bustos e Iker Fimbres, este último con rumores de una posible salida a Europa.

Últimas noticias de Pumas UNAM

Carlos Cariño, ex jugador de los de Ciudad Universitaria, apoyó en entrevista a Mediotiempo el proceso de Efraín Juárez, quien está en tela de juicio por el desempeño del equipo en los últimos partidos.

Lo veo bien, creo que de repente no le damos valor. Si él logró ser campeón fuera (en Colombia), lo va a lograr acá. Evidentemente la situación es más complicada, los procesos los cortan muy rápido. Pero si Pumas opta por darle un proceso adecuado, me parece que tiene los argumentos necesarios para salir campeón o hacer papeles muy interesantes.
Carlos Cariño

Posibles alineaciones

Monterrey

Portero: Santiago Mele

Defensas: Víctor Guzmán, Héctor Moreno y Stefan Medina.

Centrocampistas: Ricardo Chávez, Fidel Ambriz, José Rodríguez, Gerardo Arteaga.

Delanteros: Oliver Torres, Germán Berterame y Lucas Ocampos.

Pumas UNAM

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan, Ángel Azuaje, Álvaro Ángulo.

Centrocampistas: Adalberto Carrasquilla, José Caicedo; Alan Medina, Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba

Delanteros: José Juan Macías.

Pronóstico SI

Monterrey 2-1 Pumas UNAM.

