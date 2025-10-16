Monterrey vs Pumas UNAM: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Pandilla quiere mantenerse entre los mejores cuatro equipos de la clasificación general; mientras que el conjunto auriazul quiere escalar posiciones tras ocupar la décima posición y estar fuera de la Liguilla de manera directa.

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs Pumas UNAM?

Ciudad: Monterrey, Nuevo León

Fecha: sábado 18 de octubre

Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)

Estadio: BBVA

¿Cómo se podrá ver el Monterrey vs Pumas UNAM en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online México Canal 5 y TUDN ViX Estados Unidos Sin transmisión Amazon Prime Video y ViX España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival Resultado Competición Tijuana 2-2 E Liga MX Santos 1-0 V Liga MX Toluca 6-2 D Liga MX América 2-2 E Liga MX Querétaro 0-1 V Liga MX

Últimos cinco partidos de Pumas UNAM

Rival Resultado Competición Chivas 1-2 D Liga MX América 4-1 D Liga MX Juárez 3-1 D Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX Mazatlán 1-4 V Liga MX

Últimas noticias de Monterrey

Futbolistas de la Pandilla regresarán a las filas del club después de su participación en el Mundial Sub 20 donde México cayó ante Argentina en los cuartos de final. Son tres jugadores que vuelven a la Sultana del Norte: César Garza, César Bustos e Iker Fimbres, este último con rumores de una posible salida a Europa.

César Garza, César Bustos e Iker Fimbres llevaron a la Cantera Rayada en la @fifaworldcup_es Sub-20 con @miseleccionmx. 🇲🇽🔥



Formados en @Rayados_FB, representan el Esfuerzo, la Pasión y el Orgullo de Monterrey y su gente. 🙌🏼 Checa la nota 👇🏼https://t.co/8wHZGWGVa8 — Rayados (@Rayados) October 16, 2025

Últimas noticias de Pumas UNAM

Carlos Cariño, ex jugador de los de Ciudad Universitaria, apoyó en entrevista a Mediotiempo el proceso de Efraín Juárez, quien está en tela de juicio por el desempeño del equipo en los últimos partidos.

Lo veo bien, creo que de repente no le damos valor. Si él logró ser campeón fuera (en Colombia), lo va a lograr acá. Evidentemente la situación es más complicada, los procesos los cortan muy rápido. Pero si Pumas opta por darle un proceso adecuado, me parece que tiene los argumentos necesarios para salir campeón o hacer papeles muy interesantes. Carlos Cariño

Posibles alineaciones

Monterrey

Portero: Santiago Mele

Defensas: Víctor Guzmán, Héctor Moreno y Stefan Medina.

Centrocampistas: Ricardo Chávez, Fidel Ambriz, José Rodríguez, Gerardo Arteaga.

Delanteros: Oliver Torres, Germán Berterame y Lucas Ocampos.

Pumas UNAM

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan, Ángel Azuaje, Álvaro Ángulo.

Centrocampistas: Adalberto Carrasquilla, José Caicedo; Alan Medina, Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba

Delanteros: José Juan Macías.

Pronóstico SI

Monterrey 2-1 Pumas UNAM.