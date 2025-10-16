Monterrey vs Pumas UNAM: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Pandilla quiere mantenerse entre los mejores cuatro equipos de la clasificación general; mientras que el conjunto auriazul quiere escalar posiciones tras ocupar la décima posición y estar fuera de la Liguilla de manera directa.
El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs Pumas UNAM?
- Ciudad: Monterrey, Nuevo León
- Fecha: sábado 18 de octubre
- Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)
- Estadio: BBVA
¿Cómo se podrá ver el Monterrey vs Pumas UNAM en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
México
Canal 5 y TUDN
ViX
Estados Unidos
Sin transmisión
Amazon Prime Video y ViX
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Monterrey
Rival
Resultado
Competición
Tijuana
2-2 E
Liga MX
Santos
1-0 V
Liga MX
Toluca
6-2 D
Liga MX
América
2-2 E
Liga MX
Querétaro
0-1 V
Liga MX
Últimos cinco partidos de Pumas UNAM
Rival
Resultado
Competición
Chivas
1-2 D
Liga MX
América
4-1 D
Liga MX
Juárez
3-1 D
Liga MX
Tigres
1-1 E
Liga MX
Mazatlán
1-4 V
Liga MX
Últimas noticias de Monterrey
Futbolistas de la Pandilla regresarán a las filas del club después de su participación en el Mundial Sub 20 donde México cayó ante Argentina en los cuartos de final. Son tres jugadores que vuelven a la Sultana del Norte: César Garza, César Bustos e Iker Fimbres, este último con rumores de una posible salida a Europa.
Últimas noticias de Pumas UNAM
Carlos Cariño, ex jugador de los de Ciudad Universitaria, apoyó en entrevista a Mediotiempo el proceso de Efraín Juárez, quien está en tela de juicio por el desempeño del equipo en los últimos partidos.
Lo veo bien, creo que de repente no le damos valor. Si él logró ser campeón fuera (en Colombia), lo va a lograr acá. Evidentemente la situación es más complicada, los procesos los cortan muy rápido. Pero si Pumas opta por darle un proceso adecuado, me parece que tiene los argumentos necesarios para salir campeón o hacer papeles muy interesantes.Carlos Cariño
Posibles alineaciones
Monterrey
Portero: Santiago Mele
Defensas: Víctor Guzmán, Héctor Moreno y Stefan Medina.
Centrocampistas: Ricardo Chávez, Fidel Ambriz, José Rodríguez, Gerardo Arteaga.
Delanteros: Oliver Torres, Germán Berterame y Lucas Ocampos.
Pumas UNAM
Portero: Keylor Navas.
Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan, Ángel Azuaje, Álvaro Ángulo.
Centrocampistas: Adalberto Carrasquilla, José Caicedo; Alan Medina, Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba
Delanteros: José Juan Macías.
Pronóstico SI
Monterrey 2-1 Pumas UNAM.
