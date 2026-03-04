Monterrey vs Querétaro: previa, predicciones y alineaciones

La derrota de Rayados frente a Cruz Azul trajo consigo el despido del técnico español Domènec Torrent, pues la directiva informó el domingo por la noche que tomaron la decisión de quitarlo de su cargo, ya que la paciencia se agotó.



Tal parece que el argentino Nico Sánchez fungirá como estratega interino por el resto del semestre, empezando a dirigir frente a Querétaro, este miércoles 4 de marzo en el Estadio BBVA.



Mientras La Pandilla cayó 0-2 para quedar en el noveno puesto con diez puntos, Gallos Blancos llega tras haber empatado 2-2 con Santos Laguna, gracias a las dianas del argentino Mateo Coronel y el uruguayo Santiago Homenchenko, siendo penúltimo de la clasificación con seis unidades.

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Querétaro?

Ciudad: Guadalupe, Nuevo León

Estadio: BBVA (El Gigante de Acero)

Fecha: miércoles, 4 de marzo

Hora: 20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Árbitro: Salvador Pérez Villalobos

Historial de enfrentamientos directos entre el Monterrey y Querétaro

Monterrey: 3

Empate: 2

Querétaro: 0

Último partido entre ambos: 14/9/25 – Querétaro 0-1 Monterrey – Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey Querétaro Monterrey 0-2 Cruz Azul 28/2/26 Querétaro 2-2 Santos Laguna 27/2/26 Pumas 2-0 Monterrey 22/2/26 San Luis 3-0 Querétaro 14/2/26 Monterrey 1-0 León 14/2/26 Querétaro 2-0 León 7/2/26 Monterrey 2-0 Xelajú MC 11/2/26 Querétaro 0-0 Pachuca 1/2/26 América 1-0 Monterrey 7/2/26 Chivas 2-1 Querétaro 17/1/26

¿Cómo ver el Monterrey vs Querétaro por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos TUDN, TUDN.com, TUDN app y ViX México ViX

Últimas noticias de Monterrey

Luego de diez meses de gestión, Domènec Torrent dijo adiós al banquillo, sufriendo siempre críticas por la falta de identidad de su escuadra y por no utilizar nunca el mismo once titular. Al final, el español dirigió 38 partidos entre todas las competiciones dejando un saldo de 16 triunfos, nueve empates y 13 derrotas.



Si bien Nico Sánchez, exjugador de la institución muy querido por la afición, será el interino, ya habría opciones para reemplazarlo. Uno de ellos es el uruguayo Diego Alonso, quien sería la prioridad y quien logró ganar una Concachampions. Asimismo, de acuerdo con Azteca Deportes, la otra opción sería el uruguayo Robert Dante Siboldi, que hizo campeón de Liga al odiado rival Tigres.

Domènec Torrent | VICTOR CRUZ/GettyImages

Posible alineación de Monterrey (3-4-3): Luis Cárdenas; Stefan Medina, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán; Gerardo Arteaga, Iker Fimbres, Sergio Canales, Ricardo Chávez; Lucas Ocampos, Uros Djurdjevic, Luca Orellano.

Últimas noticias de Querétaro

El estratega chileno Esteban González se mostró preocupado y molesto después del empate en casa ante Santos Laguna, pues antes de acabar la primera parte la visita se recuperó de la desventaja, lo que dejó un sabor de derrota.



“Fue un partido difícil, trabado, sobre todo el segundo tiempo. El equipo no logra sostener la llegada que tuvimos en el primer tiempo; debemos mejorar las llegadas de juego y no pueden hacernos un gol en táctica fija. Duele porque son para nosotros dos puntos perdidos después de todo el trabajo que se hizo durante la semana”, explicó.



Consciente de que vienen partidos difíciles ante Monterrey y América, el andino espera que el aprendizaje de hasta ahora los ayude a fortalecerse.



Por último, sobre la lesión del defensa Diego Reyes, causada por una aparatoso golpe en la nariz que lo llevó de urgencia al hospital, el timonel dijo que se trató de algo de gravedad, por lo que estaría descartado para el encuentro.

Diego Reyes | Jam Media/GettyImages

La posible alineación del Querétaro (4-4-1-1): Guillermo Allison; Francisco Venegas, Lucas Abascia, Carlos Villanueva, Jaime Gómez; Jhojan Julio, Santiago Homenchenko, Carlo García, Jean Unjanque; Fernando González, Mateo Coronel.

Pronóstico SI

Monterrey llega a este compromiso sin haber anotado en los dos últimos cotejos y a pesar del cambio en la dirección técnica, luce poco probable que haya un levantón anímico tan rápido. Por otro lado, Querétaro no ha tenido tanta suerte con los resultados, pero podría dar una sorpresa.

Monterrey 0-2 Querétaro

