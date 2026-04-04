Monterrey vs San Luis: previa, predicciones y alineaciones

Los Rayados del Monterrey vuelven a la actividad luego del parón de la Fecha FIFA y es así que recibirán al Atlético de San Luis en esta Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, fecha en la que buscarán sacarse la espinita después del resultado que pudieron obtener frente a las Chivas de Guadalajara.

La Pandilla viene con el corazón partido luego de haberse quedado a un minuto de poderle sacar un empate al Rebaño Sagrado gracias a una atajada del 'Tala' Rangel en el último minuto. Por su parte los sanluisinos vienen de caer dos goles por uno frente al Club León, situación que provocó el despido de su director técnico.

Estos equipos suelen darnos espectáculos importantes, de hecho, en sus últimos cinco enfrentamientos entre sí, nos han regalado 15 goles, los cuales han servido para que los regios se hayan llevado tres triunfos por dos descalabros en contra de los purépechas.

Pronóstico SI Fútbol

La escuadra de los Rayados del Monterrey llega como favorita a este encuentro y con un San Luis que llega mermado después de haber cesado a su director técnico, se espera que el resultado favorezca a los ahora locales, sin embargo, no se espera que el marcador sea algo fuera de este mundo, sino que ganarían por la mínima.

Monterrey 1-0 San Luis

¿A qué hora se juega el Monterrey vs San Luis?

Ciudad : Guadalupe, Nuevo León

: Guadalupe, Nuevo León Estadio : BBVA

: BBVA Fecha : Sábado 4 de abril

: Sábado 4 de abril Hora : 19:00 EE.UU (Este), 17:00MEX, 01:00 ESP

: 19:00 EE.UU (Este), 17:00MEX, 01:00 ESP Árbitro:

Historial de enfrentamientos directos entre Monterrey y San Luis (últimos cinco partidos)

Monterrey : 3

: 3 Empate : 0

: 0 San Luis: 2

Último partido entre ambos: 18/07/2025 - San Luis 0-1 Monterrey Jornada 2 Apertura 2025 Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey San Luis Monterrey 2-3 Chivas

21/03/2026 San Luis 1-2 León

21/03/2026 Cruz Azul 1-1 Monterrey

17/03/2026 San Luis 1-1 Pachuca

14/03/2026 Juárez 2-2 Monterrey

13/03/2026 Cruz Azul 3-0 San Luis

07/03/2026 Monterrey 2-3 Cruz Azul

10/03/2026 San Luis 4-1 Mazatlán

03/03/2026 Tigres 1-0 Monterrey

07/03/2026 San Luis 0-1 Puebla

28/02/2026

¿Cómo ver el Monterrey vs San Luis por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos TUDN USA, Univisión, TUDN.com y Vix+ México Canal 5, TUDN y Vix+ España Sin transmisión

Últimas noticias de Monterrey

El semestre ha sido por demás complicado para los Rayados del Monterrey, no solo en lo que sucede dentro de la cancha, sino también en lo que respecta a lo físico y es que en lo que va del Clausura 2026 han perdido a once futbolistas, de los cuales cinco podrían volver a actividad luego de recuperarse en esta Fecha FIFA.

Víctor Guzmán, John Medina, Erick Gutiérrez, Jesús Corona y Alonso Aceves, serían los jugadores que podrían ser tomados en cuenta por Nicolás Sánchez para encarar este partido, esto acorde a información revelada por Diego Armando Medina, quien también afirmó que el único que seguro no estará será Iker Fimbres y Anthony Martial.

Se recuperan casi todos.



Solo Fimbres no y Canales en duda.



Anthony sigue separado. https://t.co/Sj3VolJCR8 — Diego Armando Medina ✋🏻 (@DiegoArmaMedina) March 29, 2026

Posible alineación de Monterrey contra San Luis (5-3-2): Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, John Medina, Gerardo Arteaga; Jesús Corona, Luca Orellano, Jorge Rodríguez, Roberto de la Rosa, Cristian Reyes; Uros Djurdjevic

Últimas noticias de San Luis

El San Luis llegará sin director técnico a este partido que será por demás complicado y es que tras la disputa de la pasada fecha en donde cayeron dos por uno frente al Club León en casa, la directiva llegó a la decisión de separar a Guillermo Abascal como estratega potosino después de tener un registro de cinco triunfos, un empate y once derrotas.

El Club informa que, de mutuo acuerdo, se ha llegado a un convenio con el Sr. Guillermo Abascal para dar por concluida de manera anticipada su etapa como Director Técnico de nuestro primer equipo varonil.



Agradecemos a Guillermo y a su cuerpo técnico la entrega y el profesionalismo mostrados en todo momento durante su gestión al frente del equipo. Comunicado oficial San Luis

Atletico San Luis v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Posible alineación de San Luis contra Monterrey (5-3-2): Andrés Sánchez; Román Torres, Benjamín Galindo, Juanpe, Julio César Domínguez, Benjamín Galdames; Sebastián Pérez-Bouquet, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge; Jesús Medina, Joao Pedro