Monterrey vs Tigres: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada 16 del Apertura 2025 nos regala el partido más pasional de México: el Clásico Regio. El Estadio BBVA será una caldera para recibir a Monterrey y Tigres en un duelo que es vital para las aspiraciones de ambos en la cima de la tabla.

Los Rayados, quintos con 30 puntos, necesitan un triunfo tras su última derrota para intentar rebasar a sus rivales directos y meterse entre los cuatro primeros. Enfrente estarán unos Tigres imparables, sublíderes del torneo con 32 unidades y que llegan con una racha impresionante de cuatro victorias en sus últimos cinco juegos, consolidándose como la mejor defensa del campeonato.

En un partido con momios muy parejos y pronóstico reservado, a continuación te dejamos el análisis detallado de probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

FBL-MEX-MONTERREY-JUAREZ | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Momios del partido de Monterrey vs Tigres

Monterrey: +135

Empate: +235

Tigres UANL: +188

Las cuotas reflejan un partido sumamente equilibrado. Monterrey parte como el ligero favorito por su condición de local, pero el momio positivo de +135 demuestra que no hay un claro dominador. Un triunfo de Tigres, que llega en mejor momento, ofrece un atractivo pago de +188.

Probabilidades de victoria

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Monterrey: 39% - 42%

Empate: 27% - 30%

Tigres UANL: 31% - 33%

El cálculo de probabilidades confirma la ligera ventaja de Rayados por jugar en casa, pero el margen es mínimo. Las posibilidades de un empate o una victoria de Tigres suman casi el 60%, lo que anticipa un duelo donde cualquier detalle podría definir el resultado.

Doble oportunidad

Monterrey/Empate: -250

Monterrey/Tigres UANL: -400

Tigres UANL/Empate: -182

La opción de "Tigres UANL/Empate" con un momio de -182 se presenta como la de mayor valor. Si confías en que el equipo sublíder y enrachado pueda sumar puntos, esta apuesta cubre dos de los tres resultados posibles con un pago decente.

Tigres UANL v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -167

No: +120

La balanza se inclina a que ambos equipos lograrán hacerse presentes en el marcador. Se espera un Clásico abierto, con dos de las ofensivas más potentes de la liga (30 goles de MTY, 31 de TIG) frente a frente, lo que respalda la cuota de -167.

Total de goles

Más de 2.5 goles: -125

Menos de 2.5 goles: +100

En sintonía con la expectativa de que ambos anoten, la línea de goles se inclina ligeramente hacia un partido con tres o más anotaciones totales. La cuota de -125 para el "Más de 2.5 goles" sugiere que veremos un Clásico entretenido y con varias celebraciones.

Pronóstico del partido de Monterrey vs Tigres

Se anticipa un partido muy disputado en el medio campo, con la localía de Monterrey pesando, pero enfrentando a la mejor defensa del torneo (Tigres solo ha recibido 14 goles).

Por el extraordinario momento anímico y la solidez defensiva, Tigres tiene argumentos para sacar un buen resultado. Un empate 1-1 o una victoria 1-2 para Tigres son los resultados más probables.

