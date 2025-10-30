Monterrey vs Tigres UANL: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Pandilla quiere volver a meterse entre los mejores cuatro equipos de la clasificación general, actualmente suman 30 unidades tras nueve triunfos, tres empates y tres derrotas; mientras que el conjunto felino quiere ocupar el liderato mientras se encuentra de escolta de los Diablos Rojos con 32 unidades producto de nueve triunfos, cinco empates y solo una derrota.
El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club Tigres UANL en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el 'Gigante de Acero'.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento en territorio regiomontano.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs Tigres UANL?
- Ciudad: Monterrey, Nuevo León
- Fecha: sábado 1 de noviembre
- Horario: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (México), 03:05 horas (España)
- Estadio: BBVA
¿Cómo se podrá ver el Monterrey vs Tigres UANL en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA, Univision
ViX
México
Canal 5, TUDN
ViX
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Monterrey
Rival
Resultado
Competición
Cruz Azul
2-0 D
Liga MX
Juárez
4-2 V
Liga MX
Pumas
1-1 E
Liga MX
Tijuana
2-2 E
Liga MX
Santos
1-0 V
Liga MX
Últimos cinco partidos de Tigres UANL
Rival
Resultado
Competición
Tijuana
2-0 V
Liga MX
Pachuca
1-2 V
Liga MX
Necaxa
5-3 V
Liga MX
Cruz Azul
1-1 E
Liga MX
Querétaro
0-2 V
Liga MX
Últimas noticias de Monterrey
Afición de Rayados detuvo a varias figuras del club para pedir autógrafos y apoyar rumbo al Clásico Regio. Dentro de este suceso, se dio una situación chusca, pues Sergio Ramos se llevó sin intención una playera de un aficionado que buscaba su firma.
Últimas noticias de Tigres UANL
De cara al Clásico Regio, una de las estrellas felinas, Juan Brunetta, habló sobre la posibilidad de jugar en la Pandilla, cosa que ahora está haciendo Carlos Salcedo.
"¿Jugar en Rayados? ¡No! Pero después cada uno toma la decisión. Yo no soy nadie para decirle a alguien que no puede jugar en otro lado. Yo en lo personal no. No me pasa por la cabeza. Hay que respetar y cada uno es libre de tomar su decisión".
Posibles alineaciones
Monterrey
Portero: Santiago Mele
Defensas: Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga.
Centrocampistas: Jorge Rodríguez, Luis Reyes; Jesús Corona, Sergio Canales, Lucas Ocampos.
Delanteros: Germán Berterame.
Tigres UANL
Portero: Nahuel Guzmán
Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán.
Centrocampistas: Rômulo Zwarg; Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.
Delanteros: Ángel Correa.
Pronóstico SI
Los enfrentamientos más recientes han tenido más sabor, han habido más goles y el momento que viven ambos equipos puede acompañar al marcador, si bien es cierto que ambos tienen plantillas muy poderosas y el local será la Pandilla. En estos últimos partidos el cuadro felino ha mostrado un nivel más agresivo y por ende la balanza podría tenderse a su lado.
Monterrey 2-3 Tigres UANL
