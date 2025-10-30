Monterrey vs Tigres UANL: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Pandilla quiere volver a meterse entre los mejores cuatro equipos de la clasificación general, actualmente suman 30 unidades tras nueve triunfos, tres empates y tres derrotas; mientras que el conjunto felino quiere ocupar el liderato mientras se encuentra de escolta de los Diablos Rojos con 32 unidades producto de nueve triunfos, cinco empates y solo una derrota.

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club Tigres UANL en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el 'Gigante de Acero'.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento en territorio regiomontano.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs Tigres UANL?

Ciudad: Monterrey, Nuevo León

Fecha: sábado 1 de noviembre

Horario: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (México), 03:05 horas (España)

Estadio: BBVA

¿Cómo se podrá ver el Monterrey vs Tigres UANL en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision ViX México Canal 5, TUDN ViX España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival Resultado Competición Cruz Azul 2-0 D Liga MX Juárez 4-2 V Liga MX Pumas 1-1 E Liga MX Tijuana 2-2 E Liga MX Santos 1-0 V Liga MX

Últimos cinco partidos de Tigres UANL

Rival Resultado Competición Tijuana 2-0 V Liga MX Pachuca 1-2 V Liga MX Necaxa 5-3 V Liga MX Cruz Azul 1-1 E Liga MX Querétaro 0-2 V Liga MX

Últimas noticias de Monterrey

Afición de Rayados detuvo a varias figuras del club para pedir autógrafos y apoyar rumbo al Clásico Regio. Dentro de este suceso, se dio una situación chusca, pues Sergio Ramos se llevó sin intención una playera de un aficionado que buscaba su firma.

Últimas noticias de Tigres UANL

De cara al Clásico Regio, una de las estrellas felinas, Juan Brunetta, habló sobre la posibilidad de jugar en la Pandilla, cosa que ahora está haciendo Carlos Salcedo.

"¿Jugar en Rayados? ¡No! Pero después cada uno toma la decisión. Yo no soy nadie para decirle a alguien que no puede jugar en otro lado. Yo en lo personal no. No me pasa por la cabeza. Hay que respetar y cada uno es libre de tomar su decisión".

Posibles alineaciones

Monterrey

Portero: Santiago Mele

Defensas: Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga.

Centrocampistas: Jorge Rodríguez, Luis Reyes; Jesús Corona, Sergio Canales, Lucas Ocampos.

Delanteros: Germán Berterame.

Tigres UANL

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán.

Centrocampistas: Rômulo Zwarg; Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.

Delanteros: Ángel Correa.

Pronóstico SI

Los enfrentamientos más recientes han tenido más sabor, han habido más goles y el momento que viven ambos equipos puede acompañar al marcador, si bien es cierto que ambos tienen plantillas muy poderosas y el local será la Pandilla. En estos últimos partidos el cuadro felino ha mostrado un nivel más agresivo y por ende la balanza podría tenderse a su lado.

Monterrey 2-3 Tigres UANL