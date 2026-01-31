Monterrey vs Tijuana: previa, predicciones y alineaciones

El Club de Fútbol Monterrey recibe al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente en la correspondiente Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 31 de enero después del parón de 15 días.

El conjunto regiomontano viene de golear a domicilio 1-5 a los mazatlecos desde El Encanto: mientras que, el cuadro fronterizo dividió puntos con el cuadro potosino al empatar a una anotación en la perrera más grande de Tijuana.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Tijuana?

Ciudad : Monterrey, Nuevo León

: Monterrey, Nuevo León Estadio : BBVA

: BBVA Fecha : 31 de enero

: 31 de enero Hora: 20:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX, 02:00 ESP

Estadio BBVA | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Monterrey y el Tijuana (últimos cinco partidos)

Monterrey : 1

: 1 Empate : 3

: 3 Tijuana: 1

Último partido entre ambos: 05/10/25 - Tijuana 2-2 Monterrey - Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey Tijuana Mazatlán 1-5 Monterrey 16/01/26 Tijuana 1-1 Atlético de San Luis 17/01/26 Necaxa 0-2 Monterrey 13/01/26 Querétaro 1-2 Tijuana 14/01/26 Monterrey 0-1 Toluca 10/01/26 Tijuana 0-0 América 09/01/26 Atlas 1-2 Monterrey 01/01/26 Tigres 5-0 Tijuana 29/11/25 Toluca 3-2 Monterrey 06/12/26 Tijuana 4-0 Tigres 26/11/25

¿Cómo ver el Monterrey vs Tijuana por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México Canal 5, ViX y TUDN España Sin transmisión

Últimas noticias de Monterrey

Muchas gracias por tu esfuerzo y pasión al defender nuestros colores, Germán.💙⚽️



Te deseamos mucho éxito en tus nuevos retos #EnLaVidaYEnLaCancha.🙌🏼 pic.twitter.com/5HPnp4BsXZ — Rayados (@Rayados) January 30, 2026

El Club de Futbol Monterrey informó este viernes 30 de enero que el delantero Germán Berterame pasó al Inter Miami en una transferencia definitiva.

El argentino naturalizado mexicano llegó al Monterrey para el Torneo Apertura 2022, procedente del Atlético de San Luis, y se convirtió en un referente en la delantera desde sus primeras participaciones con los Rayados.

Berte destacó por su velocidad, potencia, desequilibrio y contundencia, que le hicieron ganarse el reconocimiento de la afición.

La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Erick Aguirre, Alonso Aceves, Stefan Medina, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Óliver Torres, Jesús Corona, Sergio Canales, Anthony Martial; Roberto de la Rosa.

Últimas noticias de Tijuana

¡Titular con México! 🐕🇲🇽



Kevin Castañeda disputó su segundo partido con la Selección Mexicana, ahora como titular ante Bolivia, sumando 73 minutos en la cancha.



Orgullo rojinegro. 🐕❤️🖤 pic.twitter.com/SEaMzfdPpF — Xolos (@Xolos) January 25, 2026

El seleccionado Kevin Castañeda tuvo actividad con el tricolor y estará disponible para jugar ante Rayados, Gilberto Mora es duda, luego de haber presentado una pubalgia que le impidió tener actividad en las últimas dos semanas.

La posible alineación de Tijuana (4-1-4-1): Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Jesús Vega; Iván Tona; Adonis Preciado, Ignacio Rivero, Gilberto Mora, Kevin Castañeda; Mourad El Ghezouani.

Pronóstico SI Fútbol

Después de dos semanas de trabajo con una inercia de dos triunfos en fila y con el plantel más unido a pesar del posible movimiento de algunas piezas más, el conjunto regio luce más fuerte y en casa deberían sacar el resultado favorable ante los de la frontera.

Monterrey 2-1 Tijuana.