Movimientos de plantillas en la MLS 2026: lista completa de traspasos, fichajes, altas y bajas

Incluso antes de que el Inter Miami levantara la MLS Cup 2025, los clubes de la Major League Soccer ya habían comenzado a enfocar su atención en la construcción de un equipo capaz de pelear por títulos en 2026.



Muchos de los principales contendientes mantuvieron una postura agresiva en los mercados nacional e internacional, mientras que los equipos de media tabla reajustaron sus plantillas con la esperanza de elevar su rendimiento la próxima temporada.

Los clubes de la parte baja también realizaron cambios importantes, todos con la intención de mejorar su presente en el mismo año en el que el Mundial 2026 llegará a territorio estadounidense y canadiense.



La MLS aún no ha confirmado las fechas de los mercados de fichajes de invierno y verano, pero los equipos ya han comenzado a realizar movimientos mientras se preparan para el fin de semana inaugural de la temporada, programado para el 21 de febrero.



A continuación, el desglose completo de todos los movimientos de plantillas rumbo a la temporada 2026 de la MLS.



Todos los movimientos de plantillas MLS 2026



1. Movimientos de plantilla de Atlanta United 2026



2. Movimientos de plantilla de Austin FC 2026



3. Movimientos de plantilla de Charlotte FC 2026



4. Movimientos de plantilla de Chicago Fire 2026



5. Movimientos de plantilla de FC Cincinnati 2026



6. Movimientos de plantilla de Colorado Rapids 2026



7. Movimientos de plantilla de Columbus Crew 2026



8. Movimientos de plantilla de FC Dallas 2026



9. Movimientos de plantilla de D.C. United 2026



10. Movimientos de plantilla de Houston Dynamo FC 2026



11. Movimientos de plantilla de Los Angeles FC 2026



12. Movimientos de plantilla de LA Galaxy 2026



13. Movimientos de plantilla de Inter Miami CF 2026



14. Movimientos de plantilla de Minnesota United 2026



15. Movimientos de plantilla de CF Montréal 2026



16. Movimientos de plantilla de Nashville SC 2026



17. Movimientos de plantilla de New England Revolution 2026



18. Movimientos de plantilla de New York City FC 2026



19. Movimientos de plantilla de Red Bull New York 2026



20. Movimientos de plantilla de Orlando City 2026



21. Movimientos de plantilla de Philadelphia Union 2026



22. Movimientos de plantilla de Portland Timbers 2026



23. Movimientos de plantilla de Real Salt Lake 2026



24. Movimientos de plantilla de San Diego FC 2026



25. Movimientos de plantilla de San Jose Earthquakes 2026



26. Movimientos de plantilla de Seattle Sounders 2026



27. Movimientos de plantilla de Sporting Kansas City 2026



28. Movimientos de plantilla de St. Louis City SC 2026



29. Movimientos de plantilla de Toronto FC 2026



30. Movimientos de plantilla de Vancouver Whitecaps 2026



Movimientos de plantilla de Atlanta United 2026



Fichajes de jugadores



• M – Santiago Pita (fichaje de cantera)



• POR – Lucas Hoyos (libre)



• DEF – Tomás Jacob (traspaso desde Club Necaxa)



Salidas de jugadores



• DEL – Leo Afonso (opción de contrato no ejercida)



• POR – Josh Cohen (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Ronald Hernández (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Brooks Lennon (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Nyk Sessock (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Noah Cobb (traspaso a Colorado Rapids)



• DEL – Ashton Gordon (cedido a Chattanooga FC)



• M – Bartosz Slisz (traspaso a Brø)



Movimientos de plantilla de Austin FC 2026



Fichajes de jugadores



• M – Ervin Torres (fichaje de cantera)



• DEF – Jon Bell (fichaje como agente libre)



• DEL – Jayden Nelson (traspaso desde Vancouver Whitecaps FC)



• DEF/M – Joseph Rosales (traspaso desde Minnesota United FC)



Salidas de jugadores



• DEF – Julio Cascante (opción de contrato no ejercida)



• DEL – Jimmy Farkarlun (opción de contrato no ejercida)



• DEL – Diego Rubio (opción de contrato no ejercida)



• POR – Stefan Cleveland (traspaso a Sporting Kansas City)



• DEL – Osman Bukari (traspaso a Widzew Łódź)



Movimientos de plantilla de Charlotte FC 2026



Fichajes de jugadores



• M – Luca de la Torre (traspaso desde Celta de Vigo)



Salidas de jugadores



• POR – David Bingham (fin de contrato)



• DEF – Jahlane Forbes (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Adilson Malanda (traspaso a Middlesbrough)



• DEF – Jahkeele Marshall-Rutty (cesión finalizada)



• M – Nick Scardina (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Bill Tuiloma (opción de contrato no ejercida)



• M – Eryk Williamson (fin de contrato)



• POR – Drake Callender (traspaso a Minnesota United FC)



• M – Nikola Petković (cedido a Seattle Sounders FC)



Movimientos de plantilla de Chicago Fire 2026



Fichajes de jugadores



• M – Anton Salétros (traspaso desde AIK Fotboll)



• M – André Franco (adquirido definitivamente desde FC Porto)



• DEF – Mbekezeli Mbokazi (traspaso desde Orlando Pirates)



• DEL – Jason Shokalook (fichado desde MLS Next Pro)



• M – Robin Lod (agente libre)



• POR – Josh Cohen (agente libre)



Salidas de jugadores



• DEL – Tom Barlow (opción de contrato no ejercida)



• POR – Bryan Dowd (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Chase Gasper (fin de contrato)



• M – Rominigue Kouamé (cesión finalizada)



• M – Brian Gutiérrez (traspaso a Chivas)



• DEL – Georgios Koutsias (traspaso a FC Lugano)



• DEF – Justin Reynolds (traspaso a Sporting Kansas City)



Movimientos de plantilla de FC Cincinnati 2026



Fichajes de jugadores



• DEL – Ayoub Jabbari (adquirido definitivamente desde Grenoble Foot 38)



• M – Ademar Chávez (fichaje de cantera)



• DEF – Félix Samson (cesión desde CF Montréal)



• DEF – Kyle Smith (agente libre)



Salidas de jugadores



• DEL – Brenner (cesión finalizada)



• DEF – Lukas Engel (cesión finalizada)



• DEL – Kei Kamara (opción de contrato no ejercida)



• POR – Alec Kann (retirado)



• M – Yuya Kubo (opción de contrato no ejercida)



• M – Dominik Marczuk (cesión finalizada)



• DEF – Brad Smith (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Álvaro Barreal (traspaso a Santos FC)



Movimientos de plantilla de Colorado Rapids 2026



Fichajes de jugadores



• DEF – Noah Cobb (adquirido definitivamente desde Atlanta United)



• DEL – Dante Sealy (traspaso desde CF Montréal)



• M – Hamzat Ojediran (traspaso desde RC Lens)



Salidas de jugadores



• M – Sam Bassett (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Michael Edwards (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Nate Jones (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Andreas Maxsø (opción de contrato no ejercida)



Movimientos de plantilla de Columbus Crew 2026



Fichajes de jugadores



• M – Sekou Bangoura (traspaso desde Hapoel Ironi Kiryat Shmona)



• DEL – Chase Adams (fichaje de cantera)



• DEF – Quinton Elliot (fichaje de cantera)



• DEF – Owen Presthus (fichaje de cantera)



• POR – Luke Pruter (fichado desde MLS Next Pro)



• M – Zach Zengue (fichaje vía SuperDraft)



Salidas de jugadores



• M – Derrick Jones (opción de contrato no ejercida)



• M – Lassi Lappalainen (opción de contrato no ejercida)



• M – Darlington Nagbe (retirado)



• POR – Abraham Romero (opción de contrato no ejercida)



Movimientos de plantilla de FC Dallas 2026



Fichajes de jugadores



• M – Ran Binyamin (traspaso desde Hapoel Tel Aviv)



• DEL – Ricky Louis (fichaje vía SuperDraft)



• DEL – Nicholas Simmonds (fichaje vía SuperDraft)



• DEF/M – Herman Johansson (traspaso desde Mjällby AIF)



• M – Caleb Swann (fichaje de cantera)



• DEL – Jaidyn Contreras (fichaje de cantera)



• DEF – Kaka Scabin (fichaje de cantera)



• DEF – Slade Starnes (fichaje de cantera)



Salidas de jugadores



• DEL – Herbert Endeley (opción de contrato no ejercida)



• POR – Jacob Jackson (fin de contrato)



• M – Sebastian Lletget (opción de contrato no ejercida)



• M – Pedrinho (opción de contrato no ejercida)



• DEL – Diego Pepi (opción de contrato no ejercida)



• M – Tomas Pondeca (opción de contrato no ejercida)



• M – Anthony Ramirez (opción de contrato no ejercida)



• M – Carl Sainté (opción de contrato no ejercida)



• DEL – Tarik Scott (opción de contrato no ejercida)



• M – Alejandro Urzua (opción de contrato no ejercida)



Movimientos de plantilla de D.C. United 2026



Fichajes de jugadores



• DEL – Tai Baribo (traspaso desde Philadelphia Union)



• DEF – Nikola Markovic (fichaje vía SuperDraft)



• DEL – Richie Aman (fichaje vía SuperDraft)



• DEF – Sean Nealis (traspaso desde Red Bull New York)



• POR – Sean Johnson (agente libre)



• DEF – Keisuke Kurokawa (traspaso desde Gamba Osaka)



• DEL – Gabriel Segal (Draft de Reingreso)



• DEL – Louis Munteanu (traspaso desde CFR Cluj)



Salidas de jugadores



• POR – Luis Barraza (fin de contrato)



• DEL – Christian Benteke (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Derek Dodson (opción de contrato no ejercida)



• M – Randall Leal (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Lukas MacNaughton (opción de contrato no ejercida)



• M – Rida Zouhir (opción de contrato no ejercida)



• M – Boris Enow (traspaso a Beitar Jerusalem)



Movimientos de plantilla de Houston Dynamo FC 2026



Fichajes de jugadores



• POR – Logan Erb (fichaje de cantera)



• DEF – Reese Miller (fichaje de cantera)



Salidas de jugadores



• DEL – Stephen Annor (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Obafemi Awodesu (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Ethan Bartlow (opción de contrato no ejercida)



• M – Erik Dueñas (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Franco Escobar (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Michael Halliday (opción de contrato no ejercida)



• M – Sebastian Kowalczyk (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Damion Lowe (opción de contrato no ejercida)



• DEL – Sergio Santos (opción de contrato no ejercida)



• DEL – Gabe Segal (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Daniel Steres (opción de contrato no ejercida)



• POR – Andrew Tarbell (fin de contrato)



• M – Júnior Urso (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Kieran Sargeant (traspaso a San Diego FC)



• M – Brooklyn Raines (traspaso a New England Revolution)



Movimientos de plantilla de Los Angeles FC 2026



Fichajes de jugadores



• M – Mathieu Choinière (adquirido definitivamente desde Grasshopper)



• DEL – Jacob Shaffelburg (traspaso desde Nashville SC)



• M – Matt Evans (fichaje de cantera)



• POR – Cabral Carter (fichaje de cantera)



Salidas de jugadores



• DEF – Luca Bombino (traspaso a San Diego FC)



• DEL – Alexandru Bǎluțǎ (opción de contrato no ejercida)



• M – Odin Thiago Holm (opción de contrato no ejercida)



• M – Jailson (opción de contrato no ejercida)



• POR – David Ochoa (opción de contrato no ejercida)



• M – Adam Saldaña (opción de contrato no ejercida)



Movimientos de plantilla de LA Galaxy 2026



Fichajes de jugadores



• DEF – Jakob Glesnes (traspaso desde Philadelphia Union)



• M – Justin Haak (agente libre)



Salidas de jugadores



• DEL – Miguel Barry (opción de contrato no ejercida)



• M – Diego Fagúndez (opción de contrato no ejercida)



• DEL – Matheus Nascimento (fin de cesión)



• DEF – Eriq Zavaleta (opción de contrato no ejercida)



Movimientos de plantilla de Inter Miami CF 2026



Fichajes de jugadores



• M – Rodrigo De Paul (adquirido definitivamente desde Atlético de Madrid)



• DEF – Sergio Reguilón (libre)



• DEF – Facundo Mura (libre)



• POR – Dayne St. Clair (agente libre)



• DEF – Micael (cesión desde Palmeiras)



• M – David Ayala (traspaso desde Portland Timbers)



Salidas de jugadores



• M – Fafà Picault (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Ryan Sailor (opción de contrato no ejercida)



• DEF – Marcelo Weigandt (cesión finalizada)



• POR – William Yarbrough (opción de contrato no ejercida)



Movimientos de plantilla de Minnesota United 2026



Altas



• M - Peter Stroud (traspaso desde Red Bull New York)



• D - Britton Fischer (fichaje desde MLS Next Pro)



• F - Tomás Chancalay (traspaso desde New England Revolution)



• GK - Drake Callender (traspaso desde Charlotte FC)



Bajas



• M - Hassani Dotson (fin de contrato)



• D - Kipp Keller (opción de contrato no ejercida)



• M - Robin Lod (opción de contrato no ejercida)



• M - Samuel Shashoua (opción de contrato no ejercida)



• GK - Dayne St. Clair (fin de contrato)



• D/M - Joseph Rosales (traspaso a Austin FC)



Movimientos de plantilla de CF Montréal 2026



Altas



• D - Félix Samson (fichaje canterano)



• D - Dagur Dan Thórhallsson (traspaso desde Orlando City)



• D - Brayan Vera (traspaso desde Real Salt Lake)



• D - Josh-Duc Nteziryayo (fichaje canterano)



• M - Ivan Losenko (préstamo desde Shakhtar Donetsk)



• F - Daniel Ríos (agente libre)



Bajas



• D - Fernando Álvarez (opción de contrato no ejercida)



• M - Bryce Duke (opción de contrato no ejercida)



• D - Tom Pearce (opción de contrato no ejercida)



• F - Giacomo Vrioni (opción de contrato no ejercida)



• F - Matías Cóccaro (rescisión de contrato de mutuo acuerdo)



• F - Dante Sealy (traspaso a Colorado Rapids)



• GK - Emil Gazdov (préstamo a FC St. Pauli)



• D - Félix Samson (préstamo a FC Cincinnati)



Movimientos de plantilla de Nashville SC 2026



Altas



• D - Maxwell Woledzi (traspaso desde Fredrikstad FK)



• D - Thomas Williams (traspaso desde Orlando City)



• F - Warren Madrigal (traspaso desde Deportivo Saprissa)



• M - Shak Mohammed (agente libre)



• D - Isaiah LeFlore (agente libre)



• M - Cristian Espinoza (fichaje como agente libre)



Bajas



• M - Gastón Brugman (opción de contrato no ejercida)



• F - Teal Bunbury (fin de contrato)



• F - Maximus Ekk (opción de contrato no ejercida)



• D - Julian Gaines (opción de contrato no ejercida)



• D - Wyatt Meyer (opción de contrato no ejercida)



• D - Tate Schmitt (opción de contrato no ejercida)



• GK - Joe Willis (opción de contrato no ejercida)



• D - Walker Zimmerman (opción de contrato no ejercida)



• F - Jacob Shaffelburg (traspaso a LAFC)



• F - Tyler Boyd (liberado)



• M - Isaiah Jones (préstamo a Chattanooga FC)



Movimientos de plantilla de New England Revolution 2026



Altas



• M - Brooklyn Raines (traspaso desde Houston Dynamo FC)



• D - Ethan Kohler (traspaso desde Werder Bremen)



Bajas



• D - Brandon Bye (fin de contrato)



• F - Ignatius Ganago (préstamo finalizado)



• D - Wyatt Omsberg (opción de contrato no ejercida)



• F - Tomás Chancalay (traspaso a Minnesota United FC)



Movimientos de plantilla de New York City FC 2026



Altas



• M - Cooper Flax (fichaje canterano)



• D - Kamran Acito (fichaje canterano)



• GK - Mac Learned (fichaje desde MLS Next Pro)



Bajas



• D - Prince Amponsah (opción de contrato no ejercida)



• M - Justin Haak (opción de contrato no ejercida)



• GK - Alex Rando (opción de contrato no ejercida)



Movimientos de plantilla de Red Bull New York 2026



Altas



• D - Justin Che (traspaso desde Brøndby IF)



• F - Cade Cowell (préstamo desde Chivas Guadalajara)



• M - Nehuen Benedetti (traspaso desde Estudiantes de La Plata)



Bajas



• GK - Carlos Coronel (fin de contrato)



• D - Kyle Duncan (opción de contrato no ejercida)



• D - Curtis Ofori (opción de contrato no ejercida)



• M - Peter Stroud (traspaso a Minnesota United FC)



• M - Lewis Morgan (traspaso a San Diego FC)



• D - Sean Nealis (traspaso a D.C. United)



• D - Alexander Hack (rescisión de contrato de mutuo acuerdo)



Movimientos de plantilla de Orlando City 2026



Altas



• F - Tiago (traspaso desde Bahia)



• M - Luis Otávio (traspaso desde Internacional)



• M - Braian Ojeda (traspaso desde Real Salt Lake)



• GK - Maxime Crépeau (fichaje como agente libre)



Bajas



• M - César Araújo (fin de contrato)



• GK - Pedro Gallese (fin de contrato)



• F - Favian Loyola (opción de contrato no ejercida)



• GK - Carlos Mercado (opción de contrato no ejercida)



• M - Shak Mohammed (opción de contrato no ejercida)



• D - Kyle Smith (fin de contrato)



• D - Thomas Williams (traspaso a Nashville SC)



• D - Dagur Dan Thórhallsson (traspaso a CF Montréal)



• D - Rodrigo Schlegel (traspaso a Atlas FC)



• F - Nicolás Rodríguez (préstamo a Atlético Nacional)



Movimientos de plantilla de Philadelphia Union 2026



Altas



• F - Ezekiel Alladoh (traspaso desde IF Brommapojkarna)



• D - Finn Sundstrom (traspaso desde North Carolina FC)



Bajas



• F - Chris Donovan (opción de contrato no ejercida)



• M - Isaiah LeFlore (opción de contrato no ejercida)



• D - Nicholas Pariano (opción de contrato no ejercida)



• GK - Oliver Semmle (opción de contrato no ejercida)



• F - Mikael Uhre (fin de contrato)



• M - David Vázquez (traspaso a San Diego FC)



• D - Jakob Glesnes (traspaso a LA Galaxy)



• F - Tai Baribo (traspaso a D.C. United)



• D - Kai Wagner (traspaso a Birmingham City)



Movimientos de plantilla de Portland Timbers 2026



Altas



• D - Brandon Bye (fichaje como agente libre)



• D - Alex Bonetig (traspaso desde Western Sydney Wanderers)



Bajas



• M - Felipe Carballo (opción de contrato no ejercida)



• GK - Maxime Crépeau (fin de contrato)



• M - Cristhian Paredes (opción de contrato no ejercida)



• M - Matías Rojas (opción de contrato no ejercida)



• GK - Hunter Sulte (fin de contrato)



• D - Dario Župarić (fin de contrato)



• M - David Ayala (traspaso a Inter Miami)



Movimientos de plantilla de Real Salt Lake 2026



Altas



• D - Kobi Henry (traspaso desde Stade de Reims)



• F - Chance Cowell (traspaso desde San Jose Earthquakes)



• M - Zach Booth (préstamo desde Excelsior Rotterdam)



• M - Griffin Dillon (fichaje canterano)



• F - Diego Rocio (fichaje canterano)



• M - Antonio Riquelme (fichaje canterano)



Bajas



• F - William Agada (fin de contrato)



• F - Forster Ajago (opción de contrato no ejercida)



• M - Matthew Bell (opción de contrato no ejercida)



• D - Zack Farnsworth (fin de contrato)



• D - Kevon Lambert (opción de contrato no ejercida)



• GK - Zac MacMath (fin de contrato)



• F - Johnny Russell (opción de contrato no ejercida)



• D - Tommy Silva (opción de contrato no ejercida)



• M - Jude Wellings (opción de contrato no ejercida)



• D - Brayan Vera (traspaso a CF Montréal)



• M - Braian Ojeda (traspaso a Orlando City)



Movimientos de plantilla de San Diego FC 2026



Altas



• D - Luca Bombino (adquirido en propiedad desde LAFC)



• D - Oscar Verhoeven (adquirido en propiedad desde San Jose Earthquakes)



• M - Onni Valakari (adquirido en propiedad desde Pafos FC)



• M - David Vázquez (adquirido en propiedad desde Philadelphia Union)



• M - Lewis Morgan (traspaso desde Red Bull New York)



• D - Kieran Sargeant (traspaso desde Houston Dynamo FC)



• D - Wilson Eisner (selección vía waivers)



• D - Osvald Søe (traspaso desde Boldklubben af 1893)



Bajas



• M - Luca de la Torre (préstamo finalizado)



• D - Franco Negri (opción de contrato no ejercida)



• M - Heine Gikling Bruseth (traspaso a Kristiansund BK)



Movimientos de plantilla de San Jose Earthquakes 2026



Altas



• Ninguna



Bajas



• D - Oscar Verhoeven (traspaso a San Diego FC)



• D - Wilson Eisner (opción de contrato no ejercida)



• F - Cristian Espinoza (fin de contrato)



• M - Mark-Anthony Kaye (opción de contrato no ejercida)



• F - Josef Martínez (opción de contrato no ejercida)



• D - Rodrigues (opción de contrato no ejercida)



• D - Bruno Wilson (opción de contrato no ejercida)



• F - Chance Cowell (traspaso a Real Salt Lake)



Movimientos de plantilla de Seattle Sounders 2026



Altas



• M - Hassani Dotson (fichaje como agente libre)



• D - Ryan Sailor (fichaje como agente libre)



• GK - Max Anchor (selección vía waivers)



• M - Nikola Petković (préstamo desde Charlotte FC)



Bajas



• D - Jon Bell (opción de contrato no ejercida)



• D - Leo Burney (opción de contrato no ejercida)



• GK - Jacob Castro (opción de contrato no ejercida)



• M - Ryan Kent (opción de contrato no ejercida)



• M - João Paulo (fin de contrato)



• D - Travian Sousa (opción de contrato no ejercida)



• M - Danny Leyva (traspaso a Club Necaxa)



Movimientos de plantilla de Sporting Kansas City 2026



Altas



• M - Cielo Tschantret (fichaje canterano)



• GK - Stefan Cleveland (traspaso desde Austin FC)



• M - Kwaku Agyabeng (selección del SuperDraft)



• D - Justin Reynolds (traspaso desde Chicago Fire FC)



Bajas



• D - Andrew Brody (fin de contrato)



• D - Joaquín Fernández (fin de contrato)



• D - Tim Leibold (opción de contrato no ejercida)



• D - Alán Montes (préstamo finalizado)



• D - Logan Ndenbe (fin de contrato)



• M - Nemanja Radoja (opción de contrato no ejercida)



• M - Memo Rodríguez (fin de contrato)



• F - Khiry Shelton (opción de contrato no ejercida)



• M - Erik Thommy (fin de contrato)



• F - Mason Toye (opción de contrato no ejercida)



• D - Robert Voloder (fin de contrato)



Movimientos de plantilla de St. Louis City SC 2026



Altas



• Ninguna



Bajas



• M - Rasmus Alm (opción de contrato no ejercida)



• M - Alfredo Morales (opción de contrato no ejercida)



• D - Devin Padelford (préstamo finalizado)



• D - Selmir Pidro (fin de contrato)



• M - Conrad Wallem (préstamo finalizado)



• M - Akil Watts (opción de contrato no ejercida)



• D - Michael Wentzel (opción de contrato no ejercida)



Movimientos de plantilla de Toronto FC 2026



Altas



• D - Matheus Pereira (traspaso desde C.D. Santa Clara)



• D - Walker Zimmerman (fichaje como agente libre)



Bajas



• M - Maxime Dominguez (préstamo finalizado)



• M - Nathaniel Edwards (opción de contrato no ejercida)



• GK - Sean Johnson (opción de contrato no ejercida)



• D - Kevin Long (opción de contrato no ejercida)



• F - Hugo Mbongue (opción de contrato no ejercida)



• D - Raoul Petretta (opción de contrato no ejercida)



• D - Sigurd Rosted (opción de contrato no ejercida)



• F - Charlie Sharp (opción de contrato no ejercida)



Movimientos de plantilla de Vancouver Whitecaps 2026



Altas



• D - Nikola Djordjevic (fichaje desde MLS Next Pro)



• D - Mihail Gherasimencov (fichaje canterano)



Bajas



• GK - Max Anchor (opción de contrato no ejercida)



• F - Nicolas Fleuriau Chateau (opción de contrato no ejercida)



• D - Mark O’Neill (opción de contrato no ejercida)



• F - Daniel Ríos (préstamo finalizado)



• F - Jayden Nelson (traspaso a Austin FC)



• M - Ali Ahmed (traspaso a Norwich City)





MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS