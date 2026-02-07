''Muy contento de que llega'', declara Guido Pizarro sobre Rodrigo Aguirre tras la goleada de Tigres sobre Santos

La goleada de Tigres sobre Santos Laguna tuvo un cierre que fue más allá del marcador. Al finalizar el encuentro, Guido Pizarro habló en conferencia de prensa y confirmó lo que ya se venía comentando en el entorno felino: la llegada de Rodrigo Aguirre es inminente. “Muy contento de que llega”, dijo el técnico argentino, dejando clara su postura respecto al refuerzo que se sumará al plantel.

Guido habla del”Búfalo” Aguirre pic.twitter.com/6sWGZHgc3S — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 7, 2026

La declaración de Pizarro llegó en una noche positiva para Tigres, que venció 5-1 al conjunto lagunero en el estadio universitario, dentro de la jornada cinco del Clausura 2026. Aunque el marcador final fue amplio, el partido no inició sencillo para los locales. Durante los primeros 30 minutos, Santos mostró orden y terminó sorprendiendo al abrir el marcador al minuto 36, cuando Lucas Di Yorio aprovechó una oportunidad dentro del área.

La respuesta de Tigres fue inmediata. Cuatro minutos después, Joaquim Pereira igualó el encuentro tras un tiro de esquina, y antes del descanso, ‘Gacelo’ López firmó el 2-1 con un remate de cabeza que inclinó el partido en favor de los de casa.

Para la segunda mitad, Tigres tomó el control total del encuentro. Ángel Correa aumentó la ventaja desde el punto penal, Diego Laínez marcó con un disparo colocado desde fuera del área y ‘Chicha’ Sánchez cerró la cuenta tras un error defensivo del Santos Laguna. El dominio fue claro y el resultado terminó reflejando la diferencia entre ambos equipos.

Y cerraba la noche el 'Chicha' con el quinto y definitivo del partido. pic.twitter.com/Es0FnOYjhH — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 7, 2026

Con este triunfo, Tigres consiguió su primera victoria como local en el Clausura 2026 y llegó a 10 puntos de 15 posibles, ubicándose en la parte alta de la tabla. Más allá del resultado, el equipo mostró solidez ofensiva y mayor claridad en su funcionamiento colectivo.

Ahora, el enfoque del conjunto universitario cambia de inmediato. El próximo martes recibirá al Forge FC en el partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026. Con el buen momento deportivo y la inminente llegada de Rodrigo Aguirre, Tigres sigue avanzando con paso firme en ambos frentes.

