Nahuel detuvo penal, mientras Gignac y Correa marcaron para darle el triunfo 2-0 a Tigres sobre Xolos en el Volcán

Luego de una primera parte entre Tigres y Xolos que tuvo dos intervenciones del VAR, una tercera no se hizo esperar en el Volcán Universitario. Apenas arrancando el segundo tiempo, el árbitro Jorge Camacho tuvo que volver a recurrir al video arbitraje para decidir si Juan Pablo Vigón cometió una falta sobre el marroquí Mourad El Ghezouani, dictaminando que sí había infracción.

Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque. pic.twitter.com/pnQTvSuvzn — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 26, 2025

El encargado de disparar desde los once pasos fue Kevin Castañeda, no obstante, en la guerra psicológica, el arquero argentino Nahuel Guzmán salió vencedor porque el mediocampista anunció demasiado hacia donde iba su disparo ocasionando que el cancerbero detuviera su remate para dejar todo en ceros.



Esa falla vaya que le costó caro al elemento fronterizo porque después vino el tanto del francés André-Pierre Gignac. Al minuto 61, Kevin Escamilla se equivocó en la salida tras la presión del argentino Ángel Correa, acabando el esférico con El Bomboro, que recortó a un rival para después batir a Toño Rodríguez, logrando su segundo tanto del semestre y el tanto .

¡Como en los viejos tiempos! 🥲📸



Guido Pizarro corrió a abrazar a André-Pierre Gignac tras el 1-0 ante Tijuana. Leyendas felinas ⚽️🫂🐯 pic.twitter.com/338Uwkz2l0 — AS México (@ASMexico) October 26, 2025

Más adelante, vino el segundo tanto de los universitarios. Al minuto 74, el argentino Juan Brunetta hizo una gran jugada individual recortando en dos ocasiones a Ramiro Árciga para cederle la posesión a Correa, que sólo tuvo que definir con tranquilidad para el 2-0 y celebrar su sexto gol del Apertura 2025, de la Liga MX, así como el 400 del presente campeonato. Este fue el gol 189 del galo con los felinos, empatando a Jared Borgetti en el segundo lugar de máximos anotadores en partidos de Liga MX con un solo equipo, siendo superados solamente por el paraguayo José Saturnino Cardozo con Toluca, que perforó las redes en 249 ocasiones.



Todavía la desesperación se hizo presente en los fronterizos porque El Ghezouani se hizo expulsar a cinco minutos del final. Los regios tuvieron otras oportunidades claras, pero no hubo más goles.

🇦🇷 Ángel Correa desde su llegada a Tigres UANL:



👕 19 partidos

⚽️ 11 goles

🅰️ 4 asistencias



La jerarquía de un campeón del mundo. pic.twitter.com/omFAWdQjJp — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) October 26, 2025

De este modo, la U de Nuevo León arribó a 32 puntos, los mismos que el líder Toluca, aparte llega en gran forma para encarar el Clásico Regio contra Rayados de Monterrey, el próximo sábado 1 de noviembre en el Estadio BBVA.