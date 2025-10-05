Nahuel Guzmán se queja de un supuesto penal no marcado en favor de Tigres en el partido frente al Cruz Azul

El sábado 4 de octubre del 2025, en la cancha del 'Volcán' Universitario, Tigres UANL y Cruz Azul protagonizaron un emocionante partido, correspondiente a la jornada número 12 por el torneo de Apertura 2025.

Juan Brunetta había adelantado a la escuadra local al minuto 51, en una pared fenomenal en colaboración con Ángel Correa. Después Tigres UANL tuvo al menos un par de jugadas más para aumentar la ventaja en el marcador y así asegurar la victoria, pero esto no ocurrió y al final Cruz Azul lo empató desde los once pasos, con un gol del delantero mexicano Ángel Sepúlveda.

FBL-MEX-TIGRES-CRUZ AZUL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

En los instantes finales del compromiso, hubo una jugada en el área de los cementeros y el capitán de Tigres UANL, Fernando Gorriarán, acabó tendido en el césped. Esto ocurrió instantes después de que el Cruz Azul empatara el cotejo por la vía del penal. Se pensaba que el silbante al menos iría a consultarlo con el VAR, pero esto no ocurrió y desde la banca de Tigres jugadores y cuerpo técnico se manifestaron en contra de la decisión arbitral.

Una vez culminado el encuentro, el árbitro le mostró la tarjeta roja al estratega de Tigres UANL, Guido Pizarro. Después, desde su cuenta de X (Twitter), el guardameta felino, Nahuel Guzmán, expresó su inconformidad con el árbitro. Consideraba que, si esa jugada se daba en cualquier otro lugar del terreno de juego, habría sido sancionada como falta. Pero como el hecho aconteció en el área, prefirió dejarlo así, perjudicando, a juicio del 'Patón', al equipo de Tigres.

Esto fue lo que publicó Nahuel Guzmán a través de redes sociales:

Que me vengan a explicar ahora porque (y cuando) una jugada es imprudente y otra no... 🤷🏽‍♂️ — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) October 5, 2025

Cabe señalar que este es el cuarto penal que le han marcado a Tigres UANL en los últimos cinco partidos; primero que acaba en gol. Esto pone en evidencia las distracciones defensivas de Tigres en momentos cruciales, a pesar de que han recibido solamente 10 goles en lo que va del semestre.