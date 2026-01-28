Napoli vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones
El Chelsea y el Napoli se enfrentarán en Italia para definir sus futuros en la UEFA Champions League 2025/26. Los de Liam Rosenior ocupan la octava plaza y, de momento, están clasificados directamente para la ronda de octavos de final. Mientras que los de Antonio Conte se encuentran con ocho puntos en el puesto 25; es decir, en zona de eliminación.
La única opción de ambos equipos para lograr sus objetivos pasa por ganar en esta última jornada de la fase de liga de la máxima competición europea.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
¿A qué hora se juega el Napoli vs Chelsea?
- Ciudad: Nápoles, Italia
- Estadio: Diego Armando Maradona
- Fecha: miércoles 28 de enero
- Horario: 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España)
- Árbitro: Clément Turpin (FRA)
- VAR: Jérôme Brisard (FRA)
Historial de enfrentamientos directos entre el Napoli y el Chelsea (todos los partidos)
- Napoli : 1 victoria
- Chelsea : 1 victoria
- Empates : 0
- Último encuentro: Chelsea 4–1 Napoli (14 de marzo de 2012) - Champions League
Últimos cinco partidos
Napoli
Chelsea
Juventus 3-0 Napoli
Crystal Palace 1-3 Chelsea
Copenhague 1-1 Napoli
Chelsea 1-0 Pafos
Napoli 1-0 Sassuolo
Chelsea 2-0 Brentford
Napoli 0-0 Parma
Chelsea 2-3 Arsenal
Inter 2-2 Napoli
Charlton 1-5 Chelsea
¿Cómo ver el Napoli vs Chelsea por televisión y streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
Paramount+
México
Max México
España
Movistar Liga de Campeones
Últimas noticias del Napoli
El Napoli está sufriendo una inusitada ola de lesiones y buscará dar la sorpresa venciendo al vigente campeón del mundo para meterse por la ventana en el playoff. Actualmente, sería el primer equipo entre los eliminados, solamente fuera de la zona de acceso al mata-mata por diferencia de gol.
Los lesionados que tiene la plantilla de Antonio Conte son: Frank Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne, Vanja Milinkovic-Savic, Matteo Politano, David Neres, Amir Rrahmani y Billy Gilmour.
La buena noticia es que Conte ha recuperado a Romelu Lukaku, u
Posible alineación del Napoli contra el Chelsea (3-4-2-1) : Meret; Di Lorezno, Buongiorno, Juan; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Oliveira; Spinazzola, Elmas; Hojlund.
Últimas noticias del Chelsea
Los de Liam Rosenior vienen de conseguir un valioso triunfo en Selhurst Park contra el Crystal Palace por 3-1 y buscarán un resultado positivo que les permita asegurarse la clasificación entre los mejores ocho de la fase de liguilla de la UCL.
Para este choque, el entrenador no podrá contar con Levi Colwill, Dario Essugo, Filip Jörgensen, Roméo Lavia y Tosin Adarabioyo. Mientras, Cole Palmer está en duda, pues lleva toda la temporada arrastrando molestias en la ingle. No obstante, ha participado en el último entrenamiento junto al resto de sus compañeros.
Palmer es también noticia en el Chelsea, pues en los últimos días se ha especulado sobre su futuro y un posible fichaje por el Manchester United.
Posible alineación del Chelsea contra el Napoli (4-2-3-1) : Sánchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Santos; Estêvão, Fernández, Garnacho; pedro.
Pronóstico SI
El Chelsea debería ser el favorito, pero el campeón italiano es tenaz y tiene que luchar por un puesto en el playoff, lo que eliminaría al equipo de Conte. No obstante, los blues sepultarán las chances de clasificación del Napoli, aprovechándose de un rival sumamente diezmado.
Napoli 0-2 Chelsea
