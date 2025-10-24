Napoli vs Inter de Milán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 8 de la Serie A nos trae uno de los partidos más esperados de la temporada: el Napoli recibe en el Estadio Diego Armando Maradona al Inter de Milán. Un duelo que, si bien enfrenta a dos contendientes al título, llega con ambas escuadras en momentos anímicos diametralmente opuestos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Napoli vs Inter de Milán?

Ciudad : Nápoles, Italia

: Nápoles, Italia Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Horario : 12:00 (hora de EE.UU.), 10:00 horas (México), 18:00 horas (España)

: 12:00 (hora de EE.UU.), 10:00 horas (México), 18:00 horas (España) Estadio: Estadio Diego Armando Maradona

PSV Eindhoven v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Napoli vs Inter de Milán en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Deportes Paramount+, DAZN, fubo México ESPN Disney+ España - DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Napoli

Rival Resultado Competición PSV 2-6 D UEFA Champions League Torino 0-1 D Serie A Genoa 2-1 V Serie A Sporting Lisboa 2-1 V UEFA Champions League Milan 1-2 D Serie A

Últimos cinco partidos del Inter

Rival Resultado Competición Union Saint-Gilloise 4-0 V UEFA Champions League Roma 1-0 V Serie A Atlético de Madrid 1-1 E Amistoso Cremonese 4-1 V Serie A Slavia Praga 3-0 V UEFA Champions League

R. Union Saint-Gilloise v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Isosport/MB Media/GettyImages

Últimas noticias del Napoli

El equipo dirigido por Antonio Conte atraviesa su peor momento de la temporada. Llegan a este clásico con dos derrotas consecutivas: una dolorosa caída 1-0 ante Torino en la liga y una humillante goleada 6-2 sufrida a mitad de semana ante el PSV en la Champions League.

A pesar de la crisis, se mantienen terceros en la Serie A con 15 puntos, pero necesitan una victoria urgente en casa para calmar las aguas.

Últimas noticias del Inter

El conjunto nerazzurro, bajo el mando de Cristian Chivu, vive una realidad opuesta. Se ubican en la segunda posición de la tabla con 15 puntos, empatados con Napoli y Roma.

Vienen de una semana perfecta: una victoria clave por 1-0 sobre la Roma en Serie A, seguida de una contundente goleada 0-4 en Champions League, demostrando un gran estado de forma.

FBL-ITA-SERIE A-TORINO-NAPOLI | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Posibles alineaciones

Napoli

Portero : Vanja Milinković-Savić

: Vanja Milinković-Savić Defensas : Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Juan, Mathias Olivera

: Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Juan, Mathias Olivera Centrocampistas : Billy Gilmour, David Neres, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Leonardo Spinazzola

: Billy Gilmour, David Neres, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Leonardo Spinazzola Delantero: Lorenzo Lucca.

Inter

Portero : Yann Sommer

: Yann Sommer Defensas : Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni

: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni Centrocampistas : Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco

: Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco Delanteros: Ange Bonny, Lautaro Martínez.

Pronóstico SI

El estado de forma lo es todo en este duelo. El Inter llega como una máquina, con confianza y resultados sólidos, mientras que el Napoli está en la lona, habiendo recibido siete goles en sus últimos dos partidos. Aunque el Maradona es una plaza difícil, la inercia favorece claramente a los visitantes.

Napoli 1-3 Inter

