Napoli vs Inter de Milán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 8 de la Serie A nos trae uno de los partidos más esperados de la temporada: el Napoli recibe en el Estadio Diego Armando Maradona al Inter de Milán. Un duelo que, si bien enfrenta a dos contendientes al título, llega con ambas escuadras en momentos anímicos diametralmente opuestos.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Napoli vs Inter de Milán?
- Ciudad: Nápoles, Italia
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Horario: 12:00 (hora de EE.UU.), 10:00 horas (México), 18:00 horas (España)
- Estadio: Estadio Diego Armando Maradona
¿Cómo se podrá ver el Napoli vs Inter de Milán en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Deportes
Paramount+, DAZN, fubo
México
ESPN
Disney+
España
-
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Napoli
Rival
Resultado
Competición
PSV
2-6 D
UEFA Champions League
Torino
0-1 D
Serie A
Genoa
2-1 V
Serie A
Sporting Lisboa
2-1 V
UEFA Champions League
Milan
1-2 D
Serie A
Últimos cinco partidos del Inter
Rival
Resultado
Competición
Union Saint-Gilloise
4-0 V
UEFA Champions League
Roma
1-0 V
Serie A
Atlético de Madrid
1-1 E
Amistoso
Cremonese
4-1 V
Serie A
Slavia Praga
3-0 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Napoli
El equipo dirigido por Antonio Conte atraviesa su peor momento de la temporada. Llegan a este clásico con dos derrotas consecutivas: una dolorosa caída 1-0 ante Torino en la liga y una humillante goleada 6-2 sufrida a mitad de semana ante el PSV en la Champions League.
A pesar de la crisis, se mantienen terceros en la Serie A con 15 puntos, pero necesitan una victoria urgente en casa para calmar las aguas.
Últimas noticias del Inter
El conjunto nerazzurro, bajo el mando de Cristian Chivu, vive una realidad opuesta. Se ubican en la segunda posición de la tabla con 15 puntos, empatados con Napoli y Roma.
Vienen de una semana perfecta: una victoria clave por 1-0 sobre la Roma en Serie A, seguida de una contundente goleada 0-4 en Champions League, demostrando un gran estado de forma.
Posibles alineaciones
Napoli
- Portero: Vanja Milinković-Savić
- Defensas: Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Juan, Mathias Olivera
- Centrocampistas: Billy Gilmour, David Neres, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Leonardo Spinazzola
- Delantero: Lorenzo Lucca.
Inter
- Portero: Yann Sommer
- Defensas: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni
- Centrocampistas: Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco
- Delanteros: Ange Bonny, Lautaro Martínez.
Pronóstico SI
El estado de forma lo es todo en este duelo. El Inter llega como una máquina, con confianza y resultados sólidos, mientras que el Napoli está en la lona, habiendo recibido siete goles en sus últimos dos partidos. Aunque el Maradona es una plaza difícil, la inercia favorece claramente a los visitantes.
Napoli 1-3 Inter
