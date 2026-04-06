Napoli vs Milán: previa, predicciones y alineaciones

El Napoli y el Milán protagonizarán este lunes 6 de abril el encuentro más atractivo de la jornada 31 de la Serie A. Los dos equipos con chances de pelearle el Scudetto al Inter se miden en el Estadio Diego Armando Maradona sabiendo que un empate solo perjudicará a los dos.

El dueño de casa llega en gran forma luego de cuatro triunfos al hilo que le permitieron consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones. Se encuentra en el 3° lugar con 62 unidades, una menos que su rival de turno.

El Milán, por su parte, dejó pasar una inmejorable oportunidad con su caída ante Lazio y aunque luego se recuperó con el 3-2 ante Torino, todavía está seis puntos por debajo del Inter, sin margen de error.

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran partido de la liga italiana.

Pronóstico SI Fútbol

Intuimos un partido sumamente parejo. Napoli intentará imponer condiciones desde el inicio, apoyado en su fortaleza como local, donde ha sido prácticamente inexpugnable durante toda la temporada. Es un equipo directo, que busca lastimar con un ritmo alto y aprovechar los espacios que deja el rival.

El Milán ha demostrado una capacidad notable para reaccionar en escenarios adversos. Es un equipo que no se cae fácilmente y que suele arremeter en los tramos finales, por lo que, incluso si Nápoli logra marcar primero, difícilmente el partido quede resuelto. Todo apunta a un desarrollo cerrado, con momentos de dominio repartido y una definición que puede llegar sobre el final.

Pronóstico: Napoli 1-1 Milán

¿A qué hora se juega el Napoli vs Milán?

Ciudad: Nápoles, Italia

Nápoles, Italia Estadio: Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona Fecha: lunes 6 de abril de 2026

lunes 6 de abril de 2026 Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Daniele Doveri

Historial de enfrentamientos directos entre el Napoli y el Milán (últimos 5 partidos)

Nápoli : 3

: 3 Empates : 0

: 0 Milán: 2

Último encuentro entre ambos: Napoli 2-0 Milán (18/12/25 - Supercopa de Italia, semifinales)

ITALY-MILAN-FOOTBALL-SERIE A-AC MILAN VS NAPOLI | Xinhua News Agency/GettyImages

Últimos 5 partidos

Napoli Milán Cagliari 0-1 Nápoli 20/03/26 Milán 3-2 Torino 21/03/26 Napoli 2-1 Lecce 14/03/26 Lazio 1-0 Milán 15/06/26 Napoli 2-1 Torino 06/03/26 Milán 1-0 Inter de Milán 08/03/26 Hellas Verona 1-2 Nápoli 28/02/26 Cremonese 0-2 Milán 01/03/26 Atalanta 2-1 Nápoli 22/02/26 Milán 0-1 Parma 22/02/26

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Últimas noticias del Nápoli

Antonio Conte deberá arreglárselas para reemplazar a varios jugadores importantes. No estarán disponibles Romelu Lukaku, David Neres, Amir Rrahmani, Antonio Vergara ni el capitán Giovanni Di Lorenzo, todos ellos en recuperación.

La responsabilidad en el ataque vuelve a recaer en Rasmus Hojlund, que se ha hecho cargo del frente ofensivo ante la baja de Lukaku. La presencia de Kevin De Bruyne marca una diferencia clara a favor de los napolitanos: desde su regreso, el equipo ha ganado todos sus partidos. Como dato de color, el belga está a un solo gol de alcanzar los 100 en las cinco grandes ligas.

SSC Napoli v US Lecce - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

Posible alineación del Nápoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund

Últimas noticias del Milán

En el equipo de Massimiliano Allegri hay buenas noticias en la parte física. Ruben Loftus-Cheek ya dejó atrás su lesión facial y vuelve a estar disponible, por lo que la única baja confirmada es la de Matteo Gabbia. El resto del plantel está a disposición, lo que le permite al DT contar con distintas alternativas a la hora de armar el equipo.

Rafael Leao y Christian Pulisic aparecen como las principales cartas ofensivas, pero también están en consideración nombres como Christopher Nkunku, Niclas Fullkrug y Santiago Giménez, ya recuperado. En el arco, Mike Maignan se prepara para alcanzar los 150 partidos en la Serie A.

AC Milan Training Session | Claudio Villa/GettyImages

Posible alineación del Milán (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

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