Nashville SC vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

La Copa Campeones de la CONCACAF entra en la etapa más emocionante porque se juegan las semifinales que enfrentan a los equipos de la Liga MX contra los de la MLS, una rivalidad que se ha intensificado en los últimos años.



El Nashville SC llegó a esta ronda tras eliminar al América en el Estadio Banorte Azteca con un tanto del alemán Hany Mukhtar, dejando el global 0-1 tras haber empatado sin anotaciones en el GEODIS Park. Esto dejó algo para la historia porque fue la primera vez que un conjunto de los Estados Unidos vencía en el inmueble azteca.



Del otro lado están los Tigres, que dejaron fuera al Seattle Sounders gracias al criterio del gol de visitante. En la Ida, los regios pegaron 2-0 con una diana de Ozziel Herrera y un autogol de Jackson Ragen. Ya en el Lumen Field, El Delirio Verde ganó 3-1, con doblete de Albert Rusnák, pero el solitario tanto del brasileño Joaquim Pereira, que ayudó al 3-3 global, puso a los felinos en la antesala de la final.

Pronóstico SI

El Nashville SC es el líder de la Conferencia Este en la actual temporada de la MLS, lo que habla del buen trabajo que han hecho hasta ahora, superando por tres puntos al actual campeón Inter Miami, y solamente ha perdido un juego, arrojando un empate y siete victorias. Del otro lado, los Tigres no habían tenido un buen cierre en el Clausura 2026 de la Liga MX hasta la última jornada, aparte a pesar de que avanzaron a las semifinales perdieron las semifinales de vuelta. Tanto en octavos como en cuartos, los regios han sufrido y seguramente pasará de nuevo.



Pronóstico: Nashville 2-1 Tigres

¿A qué hora se juega el Nashville vs Tigres?

Ciudad: Nashville, Tennessee

Estadio: GEODIS Park

Fecha: martes, 28 de abril

Hora: 19:30 h (EEUU ET), 18:30 h (México)

Historial de enfrentamientos entre ambos clubes

No hay historial entre estos dos clubes, pues será la primera vez que se enfrenten.

Últimos 5 partidos

Nashville SC Tigres Nashville SC 4-2 Charlotte FC 25/4/26 Tigres 5-1 Mazatlán 25/4/26 Atlanta United 0-2 Nashville SC 18/4/26 Atlas 0-0 Tigres 22/4/26 América 0-1 Nashville SC 14/4/26 Necaxa 1-1 Tigres 18/4/26 Charlotte FC 1-2 Nashville SC 11/4/26 Tigres 4-1 Chivas 11/4/26 Nashville SC 0-0 América 7/4/26 Xolos 1-0 Tigres /3/4/26

¿Cómo ver el Nashville SC vs Tigres por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos FOX Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, app TUDN, ViX, FOX Sports app y FOX One México FOX One

Últimas noticias de Tigres

El técnico argentino Guido Pizarro tiene el firme objetivo de instalarse en la gran final de la Concachampions, sin embargo, sabe que enfrente tiene un rival de temer, además que cuenta con el plantel suficiente para luchar por dicho certamen y la Liguilla del Clausura 2026.



“El desafío desde el primer día es ser competitivos, este juego no será la excepción, ojalá podamos pasar pero más que nada por el esfuerzo de los jugadores y hacia dónde apunta la institución independientemente de lo personal, la institución apunta a seguir avanzando y ojalá lo podamos lograr”, declaró el sudamericano.



“Sabemos que el rival que vamos a enfrentar que viene haciendo las cosas bien, está bien trabajado y será difícil el partido. Ellos acá no recibieron e hicieron gol, es un equipo muy combatido pero me ocupa que mi equipo juegue bien, sea protagonista y mañana lo intentaremos hacer. Sabíamos que la carga iba a ser importante, consciente que tenemos plantel y al inicio nos planeamos estar acá. Consciente lo que amerita y nada nos quita el foco de hacer una gran fase y poder pasar. Los veo bien, consciente de lo que nos vamos a jugar. Era este el objetivo. Vamos con ilusión de hacer un gran partido e ir a casa con un buen resultado y cerrar bien de local”, culminó El Conde.

Ángel Correa y Guido Pizarro | Azael Rodriguez/GettyImages

La posible alineación de Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Francisco Reyes, Jesús Angulo, Rómulo Zwarg, Vladimir Loroña; Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, César Araújo; Ozziel Herrera, Ángel Correa, Diego Laínez.

Últimas noticias del Nashville SC

El estratega BJ Callaghan dejó en claro que su objetivo es competir sin complejos, esperando que se trate de un duelo bastante parejo, ya que de antemano sabe de la calidad de jugadores que hay en la plantilla rival.



“La congestión del calendario es la misma para todos y el viaje es el mismo para todos. Los dos equipos están en buena forma y van a estar cien por ciento enfocados en jugar la semifinal. Sabemos el nivel de jugadores que tienen. Son muy organizados y dinámicos en su ataque y en su defensa. Ya sea en su casa o fuera de ella, es un equipo que va a jugar agresivo y a rendir a un nivel alto. Estaremos listos para enfrentarlo y esperamos superarlo”, comentó.



Por último, el mediocampista Alex Muyl aseguró que no se sienten inferiores a los regios, por lo que van a enfrentarlos de tú a tú: “No es que queramos demostrar algo porque seamos un equipo pequeño. Para nosotros es ir al frente ante quien sea y mostrar que somos buenos, si no mejor que ellos, y que podemos competir”.

BJ Callaghan y el ghanés Shakur Mohammed | Nashville SC/GettyImages

La posible alineación del Nashville SC (4-4-2): Brian Schwake; Daniel Lovitz, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Nájar; Ahmed Qasem, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Cristian Espinoza; Warren Madrigal, Hany Mukhtar.

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