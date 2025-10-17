Nashville vs Inter Miami: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Inter Miami CF busca cerrar la temporada regular de la Major League Soccer con el subliderato de la Conferencia Este y se lo disputará con el FC Cincinnati en el Decision Day, la última prueba será el Nashville SC.

Pero el cuadro local no será una presa fácil, pues ellos también quieren los tres puntos para tratar de lograr una mejor posición en la clasificación.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nashville vs Inter Miami?

Ciudad: Nashville

Fecha: sábado 18 de octubre

Horario: 18:00 (hora de EE.UU.), 16:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Estadio: Geodis Park

¿Cómo se podrá ver el Nashville vs Inter Miami en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos FS1 y FOX Apple TV MLS Season Pass México Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass España Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Nashville

Rival Resultado Competición Montréal 1-1 E MLS Austin 1-2 V US Open Cup Houston 3-1 V MLS Orlando 3-2 D MLS Philadelphia 3-1 V US Open Cup

Últimos cinco partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición Atlanta 4-0 V MLS New England 4-1 V MLS Chicago 3-5 D MLS Toronto 1-1 E MLS NYC FC 0-4 V MLS

Últimas noticias del Nashville

Nashville se prepara para el Decision Day a dos semanas de haberse proclamado campeones de la US Open Cup 2025, ahora tiene la mira fija en los playoffs.

Últimas noticias del Inter Miami

Pensando en Nashville… 👀⚡️ pic.twitter.com/RrK67iuC2N — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 16, 2025

El Inter Miami llega al partido con una racha de dos victorias consecutivas, siendo la más reciente una contundente victoria en casa por 4-0 sobre el Atlanta United el sábado pasado. Cabe destacar que la victoria le aseguró la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs de la MLS Cup 2025.

Posibles alineaciones

Nashville

Portero: Joe Willis

Defensas: Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jack Maher, Dan Lovitz.

Centrocampistas: Bryan Acosta, Alex Muyl, Gastón Brugman, Tyler Boyd,

Delanteros: Hany Mukhtar y Sam Surridge.

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Marcelo Weigandt, Noah Allen, Maxi Falcón, Jordi Alba.

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Telasco Segovia.

Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.

Pronóstico SI

El conjunto rosado tiene que hacer lo suyo y obtener el triunfo, para así aspirar al subliderato de la Conferencia Este, de lo contrario definitivamente será tercer lugar de la clasificación. A su vez, Messi sigue compitiendo por la Bota de Oro y puede dejar la vara más alta.

Nashville 1-3 Inter Miami.