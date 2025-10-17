Nashville vs Inter Miami: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Inter Miami CF busca cerrar la temporada regular de la Major League Soccer con el subliderato de la Conferencia Este y se lo disputará con el FC Cincinnati en el Decision Day, la última prueba será el Nashville SC.
Pero el cuadro local no será una presa fácil, pues ellos también quieren los tres puntos para tratar de lograr una mejor posición en la clasificación.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nashville vs Inter Miami?
Ciudad: Nashville
Fecha: sábado 18 de octubre
Horario: 18:00 (hora de EE.UU.), 16:00 horas (México), 00:00 horas (España)
Estadio: Geodis Park
¿Cómo se podrá ver el Nashville vs Inter Miami en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FS1 y FOX
Apple TV MLS Season Pass
México
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
España
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
Últimos cinco partidos de Nashville
Rival
Resultado
Competición
Montréal
1-1 E
MLS
Austin
1-2 V
US Open Cup
Houston
3-1 V
MLS
Orlando
3-2 D
MLS
Philadelphia
3-1 V
US Open Cup
Últimos cinco partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
Atlanta
4-0 V
MLS
New England
4-1 V
MLS
Chicago
3-5 D
MLS
Toronto
1-1 E
MLS
NYC FC
0-4 V
MLS
Últimas noticias del Nashville
Nashville se prepara para el Decision Day a dos semanas de haberse proclamado campeones de la US Open Cup 2025, ahora tiene la mira fija en los playoffs.
Últimas noticias del Inter Miami
El Inter Miami llega al partido con una racha de dos victorias consecutivas, siendo la más reciente una contundente victoria en casa por 4-0 sobre el Atlanta United el sábado pasado. Cabe destacar que la victoria le aseguró la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs de la MLS Cup 2025.
Posibles alineaciones
Nashville
Portero: Joe Willis
Defensas: Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jack Maher, Dan Lovitz.
Centrocampistas: Bryan Acosta, Alex Muyl, Gastón Brugman, Tyler Boyd,
Delanteros: Hany Mukhtar y Sam Surridge.
Inter Miami
Portero: Rocco Ríos.
Defensas: Marcelo Weigandt, Noah Allen, Maxi Falcón, Jordi Alba.
Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Telasco Segovia.
Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.
Pronóstico SI
El conjunto rosado tiene que hacer lo suyo y obtener el triunfo, para así aspirar al subliderato de la Conferencia Este, de lo contrario definitivamente será tercer lugar de la clasificación. A su vez, Messi sigue compitiendo por la Bota de Oro y puede dejar la vara más alta.
Nashville 1-3 Inter Miami.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.