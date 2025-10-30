Nashville vs Inter Miami: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Inter Miami CF busca cerrar la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer con una victoria más sobre el Nashville SC en la serie al mejor de 3.

El conjunto de las garzas ganó el partido uno por 3-1 en casa y por ende, llevan la ventaja para avanzar de ronda, solo necesitan un triunfo más para continuar su camino rumbo a la MLS Cup.

A continuación, te dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nashville vs Inter Miami?

Ciudad: Nashville

Fecha: sábado 1 de noviembre

Horario: 19:30 (hora de EE.UU.), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)

Estadio: Geodis Park

¿Cómo se podrá ver el Nashville vs Inter Miami en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos FS1 y FOX Apple TV MLS Season Pass México Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass España Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Nashville

Rival Resultado Competición Inter Miami 3-1 D MLS Inter Miami 2-5 D MLS Montréal 1-1 E MLS Austin 1-2 V US Open Cup Houston 3-1 V MLS

Últimos cinco partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición Nashville 3-1 V MLS Nashville 2-5 V MLS Atlanta 4-0 v MLS New England 4-1 V MLS Chicago Fire 3-5 D MLS

Últimas noticias del Nashville

Final from Florida.



Back home for game 2 next weekend@Zaxbys | #MIAvNSH pic.twitter.com/9RbjaXd6ae — Nashville SC (@NashvilleSC) October 25, 2025

A pesar de que han sido dominados en dos partidos seguidos por el cuadro de Fort Lauderdale, el Nashville sigue con vida y un triunfo les puede regresar la esperanza de poder meterse a la siguiente ronda.

Últimas noticias del Inter Miami

Monochrome Monday ✔️ pic.twitter.com/LtlnTTnBOM — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 27, 2025

El conjunto rosado se preparó desde el inicio de la semana para afrontar el segundo cotejo ante el cuadro de Tennessee. Un triunfo más les dará el acceso a la siguiente ronda.

Posibles alineaciones

Nashville

Portero: Joe Willis

Defensas: Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Dan Lovitz.

Centrocampistas: Bryan Acosta, Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbek.

Delanteros: Hany Mukhtar, Sam Surridge, Jacob Shaffelburg.

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba.

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.

Pronóstico SI

El conjunto rosado acumula dos victorias frente al Nashville de manera consecutiva, los derrotaron en el Decision Day y en el partido 1 al mejor de 3. En el segundo partido de la Primera Ronda esperan cerrar la eliminatoria y avanzar sin mayores preocupaciones.

Nashville 2-3 Inter Miami

