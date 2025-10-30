Nashville vs Inter Miami: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Inter Miami CF busca cerrar la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer con una victoria más sobre el Nashville SC en la serie al mejor de 3.
El conjunto de las garzas ganó el partido uno por 3-1 en casa y por ende, llevan la ventaja para avanzar de ronda, solo necesitan un triunfo más para continuar su camino rumbo a la MLS Cup.
A continuación, te dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nashville vs Inter Miami?
Ciudad: Nashville
Fecha: sábado 1 de noviembre
Horario: 19:30 (hora de EE.UU.), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)
Estadio: Geodis Park
¿Cómo se podrá ver el Nashville vs Inter Miami en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FS1 y FOX
Apple TV MLS Season Pass
México
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
España
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
Últimos cinco partidos de Nashville
Rival
Resultado
Competición
Inter Miami
3-1 D
MLS
Inter Miami
2-5 D
MLS
Montréal
1-1 E
MLS
Austin
1-2 V
US Open Cup
Houston
3-1 V
MLS
Últimos cinco partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
Nashville
3-1 V
MLS
Nashville
2-5 V
MLS
Atlanta
4-0 v
MLS
New England
4-1 V
MLS
Chicago Fire
3-5 D
MLS
Últimas noticias del Nashville
A pesar de que han sido dominados en dos partidos seguidos por el cuadro de Fort Lauderdale, el Nashville sigue con vida y un triunfo les puede regresar la esperanza de poder meterse a la siguiente ronda.
Últimas noticias del Inter Miami
El conjunto rosado se preparó desde el inicio de la semana para afrontar el segundo cotejo ante el cuadro de Tennessee. Un triunfo más les dará el acceso a la siguiente ronda.
Posibles alineaciones
Nashville
Portero: Joe Willis
Defensas: Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Dan Lovitz.
Centrocampistas: Bryan Acosta, Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbek.
Delanteros: Hany Mukhtar, Sam Surridge, Jacob Shaffelburg.
Inter Miami
Portero: Rocco Ríos.
Defensas: Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba.
Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.
Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.
Pronóstico SI
El conjunto rosado acumula dos victorias frente al Nashville de manera consecutiva, los derrotaron en el Decision Day y en el partido 1 al mejor de 3. En el segundo partido de la Primera Ronda esperan cerrar la eliminatoria y avanzar sin mayores preocupaciones.
Nashville 2-3 Inter Miami
