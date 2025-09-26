Newcastle vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Uno de los partidos más atractivos de la sexta fecha de la Premier League será sin dudas la visita del Arsenal al Newcastle en el St. James Park el próximo domingo por la tarde de Inglaterra.

Ambos tienen grandes planteles y buscarán pelear en lo más alto, aunque en sus últimas presentaciones empataron y perdieron grandes chances de acercarse. Los Gunners permanecen segundos del Liverpool, mientras que las Urracas no tuvieron un buen inicio y están bastante lejos.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 6 del campeonato inglés.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Newcastle vs Arsenal?

Ciudad: Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Fecha: domingo 28 de septiembre

Horario: 10:30 (este de Estados Unidos), 09:30 (México), 17:30 (España).

Estadio: St. James Park

Newcastle United v Brentford - Carabao Cup Quarter Final | Michael Regan/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Newcastle vs Arsenal en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos FuboTV NBC Sports App México Caliente TV Amazon Prime Video España DAZN Spain DAZN Spain

Últimos 5 partidos del Newcastle

Rival Resultado Competencia Bradford 4-1 V EFL Cup Bournemouth 0-0 E Premier League FC Barcelona 2-1 D UEFA Champions League Wolverhampton 1-0 V Premier League Leeds 0-0 E Premier League

Últimos 5 partidos del Arsenal

Rival Resultado Competencia Port Vale 2-0 V EFL Cup Manchester City 1-1 E Premier League Athletic Club 2-0 V UEFA Champions League Nottingham Forest 3-0 V Premier League Liverpool 1-0 D Premier League

Últimas noticias del Newcastle

Newcastle United v Bradford City - Carabao Cup Third Round | Stu Forster/GettyImages

No iniciaron la campaña en buena forma, ya que solamente ganaron un encuentro, empataron tres y perdieron el restante. No es una pesadilla, pero está claro que la inversión saudí en el club pretende resultados muchísimo mejores.

Últimas noticias del Arsenal

Port Vale v Arsenal - Carabao Cup Third Round | Molly Darlington - AMA/GettyImages

Arrancaron la temporada de manera correcta, sin grandísimos triunfos ni derrotas humillantes. Permanecen segundos del Liverpool en posición expectante y ganaron en su estreno por UEFA Champions League ante el Athletic Club, por lo que todo marcha acorde al plan para ellos.

Posibles alineaciones

Newcastle

Portero: Nick Pope

Defensas: Dan Burn, Sven Botman, Malick Thiaw

Mediocampistas: Lewis Hall, Joe Willock, Lewis Miley, Sandro Tonali, Tino Livramento

Delanteros: Jacob Murphy y Nick Woltemade.

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber



Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Mikel Merino

Delanteros: Leandro Trossard, Noni Madueke y Viktor Gyökeres.

Pronóstico SI Fútbol

Será un duelo apasionante con llegadas de ambos lados y goles, aunque el equipo Gunner será el que se lleve la victoria.

Newcastle 1-3 Arsenal

