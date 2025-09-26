Newcastle vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Uno de los partidos más atractivos de la sexta fecha de la Premier League será sin dudas la visita del Arsenal al Newcastle en el St. James Park el próximo domingo por la tarde de Inglaterra.
Ambos tienen grandes planteles y buscarán pelear en lo más alto, aunque en sus últimas presentaciones empataron y perdieron grandes chances de acercarse. Los Gunners permanecen segundos del Liverpool, mientras que las Urracas no tuvieron un buen inicio y están bastante lejos.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 6 del campeonato inglés.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Newcastle vs Arsenal?
Ciudad: Newcastle upon Tyne, Inglaterra
Fecha: domingo 28 de septiembre
Horario: 10:30 (este de Estados Unidos), 09:30 (México), 17:30 (España).
Estadio: St. James Park
¿Cómo se podrá ver el Newcastle vs Arsenal en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FuboTV
NBC Sports App
México
Caliente TV
Amazon Prime Video
España
DAZN Spain
DAZN Spain
Últimos 5 partidos del Newcastle
Rival
Resultado
Competencia
Bradford
4-1 V
EFL Cup
Bournemouth
0-0 E
Premier League
FC Barcelona
2-1 D
UEFA Champions League
Wolverhampton
1-0 V
Premier League
Leeds
0-0 E
Premier League
Últimos 5 partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competencia
Port Vale
2-0 V
EFL Cup
Manchester City
1-1 E
Premier League
Athletic Club
2-0 V
UEFA Champions League
Nottingham Forest
3-0 V
Premier League
Liverpool
1-0 D
Premier League
Últimas noticias del Newcastle
No iniciaron la campaña en buena forma, ya que solamente ganaron un encuentro, empataron tres y perdieron el restante. No es una pesadilla, pero está claro que la inversión saudí en el club pretende resultados muchísimo mejores.
Últimas noticias del Arsenal
Arrancaron la temporada de manera correcta, sin grandísimos triunfos ni derrotas humillantes. Permanecen segundos del Liverpool en posición expectante y ganaron en su estreno por UEFA Champions League ante el Athletic Club, por lo que todo marcha acorde al plan para ellos.
Posibles alineaciones
Newcastle
Portero: Nick Pope
Defensas: Dan Burn, Sven Botman, Malick Thiaw
Mediocampistas: Lewis Hall, Joe Willock, Lewis Miley, Sandro Tonali, Tino Livramento
Delanteros: Jacob Murphy y Nick Woltemade.
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber
Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Mikel Merino
Delanteros: Leandro Trossard, Noni Madueke y Viktor Gyökeres.
Pronóstico SI Fútbol
Será un duelo apasionante con llegadas de ambos lados y goles, aunque el equipo Gunner será el que se lleve la victoria.
Newcastle 1-3 Arsenal
