Newcastle vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

Newcastle United y Manchester City se verán las caras este sábado en St James’ Park por la quinta ronda de la FA Cup, en lo que será el quinto enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada. El conjunto de Eddie Howe intentará aprovechar la localía para seguir avanzando en el torneo, mientras que los dirigidos por Pep Guardiola buscan mantener su sólida racha y meterse entre los ocho mejores.

Los 'Magpies' llegan con el ánimo renovado luego de vencer 2-1 al Manchester United por Premier League en un partido dramático. El City, en cambio, atraviesa un momento de gran estabilidad: acumula 10 encuentros sin derrotas en todas las competiciones y quiere sostener ese impulso en una copa donde ha mostrado un rendimiento muy sólido en los últimos años.

A continuación, repasamos las últimas novedades de ambos equipos, las posibles formaciones y el análisis previo del encuentro.

Pronóstico SI Fútbol

Victoria del Manchester City en un duelo intenso

Newcastle arriba revitalizado tras su triunfo ante Manchester United y suele hacerse fuerte en St James’ Park, un escenario donde ya supo complicar al City esta misma temporada. Sin embargo, el conjunto de Howe ha mostrado irregularidad en los últimos meses y todavía pelea por acercarse a los puestos europeos.

Manchester City, por su parte, mantiene una racha prolongada sin derrotas y cuenta con una de las plantillas más profundas del fútbol inglés. El equipo de Guardiola suele crecer en este tipo de competiciones y tiene antecedentes recientes favorables frente a las Hurracas. En un cruce que promete ser parejo durante largos tramos, la mayor jerarquía visitante debería terminar marcando la diferencia.

Newcastle 1 – Manchester City 2

¿A qué hora se juega el Newcastle vs Manchester City?

Ciudad : Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra

: Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra Estadio : St James Park

: St James Park Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Samuel Barrott

Historial de enfrentamientos directos entre el Newcastle y el Manchester City (últimos cinco partidos)

Newcastle : 0

: 0 Empate: 0

0 Manchester City: 5

Último partido entre ambos: 21/02/2026 - Manchester City 2-1 Newcastle - Premier League, Fecha 27

Últimos 5 partidos

Newcastle Manchester City Newcastle 2-1 Manchester United 04/03/26 Manchester City 2-2 Nottingham Forest 2 04/3/26 Newcastle 2-3 Everton 28/02/26 Leeds 0-1 Manchester City 28/2/2026 Newcastle 3-2 Qarabag 24/02/26 Manchester City 2-1 Newcastle 21/2/2026 Manchester City 2-1 Newcastle 21/2/2026 Manchester City 2-0 Salford 14/2/2026 Qarabag 1-6 Newcastle 18/02/26 Manchester City 3-0 Fulham 11/2/2026

¿Cómo ver el Newcastle vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos ESPN Selec, tfuboTV, ESPN App México Max México España -

Últimas noticias del Newcastle

Eddie Howe tendrá que afrontar este compromiso con varias bajas importantes. Jacob Ramsey no estará disponible tras su expulsión en el triunfo frente a Manchester United, mientras que Bruno Guimarães, Fabian Schär, Emil Krafth y Lewis Miley continúan fuera por diferentes lesiones. Además, Tino Livramento sigue recuperándose de un problema muscular y su presencia para este encuentro es poco probable.

En el plano ofensivo, el técnico evalúa distintas alternativas para acompañar a Anthony Gordon en el ataque. Harvey Barnes aparece como uno de los candidatos a entrar desde el inicio, respaldado por un buen registro en la FA Cup en St James’ Park, donde ha participado en cinco goles en siete titularidades. También pelean por un lugar jugadores como Will Osula, Yoane Wissa, Anthony Elanga y Jacob Murphy, mientras que Sandro Tonali será evaluado tras acumular varios partidos completos en las últimas semanas.

Newcastle United v Manchester United - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

Posible alineación del Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Willock, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.

Últimas noticias del Manchester City

Josko Gvardiol continúa fuera por una fractura en la tibia y Mateo Kovacic sigue recuperándose de molestias en el tobillo y el talón. También existe cierta duda en torno a Nico O’Reilly, quien sufrió un golpe en el tobillo en el último fin de semana y será evaluado antes del encuentro.

Con el duelo de Champions League frente al Real Madrid en el horizonte, el técnico podría realizar algunas rotaciones en el once inicial. Futbolistas como James Trafford, Abdukodir Khusanov, John Stones o Rico Lewis aparecen como opciones para ingresar desde el arranque, mientras que otros como Jeremy Doku, Savinho, Omar Marmoush o Tijjani Reijnders también buscan recuperar un lugar en el equipo.

En ataque, Guardiola deberá decidir si mantiene desde el inicio a Erling Haaland o apuesta por el buen momento de Antoine Semenyo, quien desde su llegada en enero ya suma nueve participaciones directas en gol.

Newcastle United v Manchester City - Carabao Cup Semi Final First Leg | Visionhaus/GettyImages

Posible alineación del Manchester City (4-1-3-2): Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Lewis, Gonzalez; Bernardo, Cherki; Semenyo, Marmoush.