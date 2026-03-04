Newcastle vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones
St. James' Park será testigo de un partido con bastante historia en la jornada 29 de la Premier League. El Newcastle y el Manchester United se enfrentan en un momento especial del torneo. Por un lado, los locales necesitan reaccionar para no perder más terreno, por el otro, los visitantes defienden su lugar en la zona alta.
El antecedente inmediato favorece a los Red Devils, que se impusieron 1-0 en diciembre en Old Trafford, sin embargo el escenario del noreste inglés suele ofrecer un contexto distinto y es justamente por esto que el choque promete intensidad en cada sector del campo.
¿A qué hora se juega el Newcastle vs Manchester United?
- Ciudad: Newcastle upon Tyne, Inglaterra
- Estadio: St. James' Park
- Fecha: miércoles 4 de marzo
- Hora: 15:15 EE.UU (Este), 14:15 MEX, 21:15 ESP
- Árbitro: Peter Bankes
Historial de enfrentamientos directos entre el Newcastle vs Manchester United (últimos cinco partidos)
- Newcastle: 3
- Empate: 0
- Manchester United: 2
- Último partido entre ambos: 26/12/25 - Manchester United 1-0 Newcastle - Premier League, Fecha 18
Últimos 5 partidos
Newcastle
Manchester United
Newcastle 2-3 Everton 28/2/2026
Manchester United 2-1 Crystal Palace 1/3/2026
Newcastle 3-2 FK Qarabag 24/2/2026
Everton 0-1 Manchester United 23/2/2026
Manchester City 2-1 Newcastle 21/2/2026
West Ham 1-1 Manchester United 10/2/2026
FK Qarabag 1-6 Newcastle 18/2/2026
Manchester United 2-0 Tottenham 7/2/2026
Aston Villa 1-3 Newcastle 14/2/2026
Manchester United 3-2 Fulham 1/2/2026
¿Cómo ver el Newcastle vs Manchester United por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo, NBCSN, Peacock, SiriusXM FC
México
TNT Sports, Max Mexico, TNT Go
España
DAZN Spain
Últimas noticias del Newcastle
El equipo de Eddie Howe atraviesa semanas agitadas. A la reciente derrota ante el Everton se le suma un brote viral que afectó a varios futbolistas del plantel. Nick Woltemade es la principal duda tras perderse entrenamientos por enfermedad, mientras que el cuerpo técnico espera evaluar su evolución a contrarreloj.
Además, el Newcastle arrastra bajas sensibles. Bruno Guimarães, Fabian Schär y Lewis Miley no estarán disponibles, y Valentino Livramento todavía no llega en plenitud tras su lesión.
Posible alineación del Newcastle contra el Manchester United (4-3-3): Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Joe Willock, Sandro Tonali, Joelinton; Harvey Barnes, Yoane Wissa, Anthony Gordon
Últimas noticias del Manchester United
Del lado visitante, Michael Carrick llevó tranquilidad respecto a la situación de Lisandro Martínez. El defensor quedó fuera recientemente por un contratiempo físico en los entrenamientos, pero el entrenador aseguró que no se trataría de una lesión de gravedad y que su regreso podría producirse en cuestión de días.
Más allá del caso del argentino, la enfermería sigue siendo todo un tema. Mason Mount continúa en la recta final de su recuperación, mientras que Matthijs de Ligt avanza un poco más atrás en los plazos. Patrick Dorgu, en tanto, es quien demandará más tiempo antes de volver a estar disponible.
En lo deportivo, el United llega fortalecido tras la remontada 2-1 frente al Crystal Palace. Bruno Fernandes volvió a asumir el liderazgo con gol y asistencia, y Benjamin Sesko atraviesa un momento de eficacia frente al arco. Con seis victorias en sus últimas siete presentaciones ligueras, el equipo de Carrick busca sostener el impulso en una cancha siempre compleja.
Posible alineación del Manchester United contra el Newcastle (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro, Noussair Mazraoui; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha; Benjamin Sesko
Pronóstico SI Fútbol
El Newcastle no atraviesa su mejor momento en la Premier, pero en casa suele elevar su intensidad y cuenta con futbolistas capaces de romper partidos. La velocidad y el desequilibrio de Gordon pueden lastimar a una defensa que, por momentos, ha mostrado grietas.
Del otro lado, el Manchester United llega con confianza y una racha sólida en el torneo doméstico. Con Bruno Fernandes como conductor y Sesko en estado de gracia, el equipo de Carrick tiene argumentos para imponerse.
Newcastle 1-2 Manchester United
