Newcastle vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

St. James' Park será testigo de un partido con bastante historia en la jornada 29 de la Premier League. El Newcastle y el Manchester United se enfrentan en un momento especial del torneo. Por un lado, los locales necesitan reaccionar para no perder más terreno, por el otro, los visitantes defienden su lugar en la zona alta.

El antecedente inmediato favorece a los Red Devils, que se impusieron 1-0 en diciembre en Old Trafford, sin embargo el escenario del noreste inglés suele ofrecer un contexto distinto y es justamente por esto que el choque promete intensidad en cada sector del campo.

¿A qué hora se juega el Newcastle vs Manchester United?

Ciudad : Newcastle upon Tyne, Inglaterra

: Newcastle upon Tyne, Inglaterra Estadio : St. James' Park

: St. James' Park Fecha : miércoles 4 de marzo

: miércoles 4 de marzo Hora : 15:15 EE.UU (Este), 14:15 MEX, 21:15 ESP

: 15:15 EE.UU (Este), 14:15 MEX, 21:15 ESP Árbitro: Peter Bankes

Historial de enfrentamientos directos entre el Newcastle vs Manchester United (últimos cinco partidos)

Newcastle : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Manchester United: 2

Último partido entre ambos: 26/12/25 - Manchester United 1-0 Newcastle - Premier League, Fecha 18

Últimos 5 partidos

Newcastle Manchester United Newcastle 2-3 Everton 28/2/2026 Manchester United 2-1 Crystal Palace 1/3/2026 Newcastle 3-2 FK Qarabag 24/2/2026 Everton 0-1 Manchester United 23/2/2026 Manchester City 2-1 Newcastle 21/2/2026 West Ham 1-1 Manchester United 10/2/2026 FK Qarabag 1-6 Newcastle 18/2/2026 Manchester United 2-0 Tottenham 7/2/2026 Aston Villa 1-3 Newcastle 14/2/2026 Manchester United 3-2 Fulham 1/2/2026

¿Cómo ver el Newcastle vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo, NBCSN, Peacock, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico, TNT Go España DAZN Spain

Últimas noticias del Newcastle

El equipo de Eddie Howe atraviesa semanas agitadas. A la reciente derrota ante el Everton se le suma un brote viral que afectó a varios futbolistas del plantel. Nick Woltemade es la principal duda tras perderse entrenamientos por enfermedad, mientras que el cuerpo técnico espera evaluar su evolución a contrarreloj.

Además, el Newcastle arrastra bajas sensibles. Bruno Guimarães, Fabian Schär y Lewis Miley no estarán disponibles, y Valentino Livramento todavía no llega en plenitud tras su lesión.

Kieran Trippier, Newcastle United - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Newcastle contra el Manchester United (4-3-3): Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Joe Willock, Sandro Tonali, Joelinton; Harvey Barnes, Yoane Wissa, Anthony Gordon

Últimas noticias del Manchester United

Del lado visitante, Michael Carrick llevó tranquilidad respecto a la situación de Lisandro Martínez. El defensor quedó fuera recientemente por un contratiempo físico en los entrenamientos, pero el entrenador aseguró que no se trataría de una lesión de gravedad y que su regreso podría producirse en cuestión de días.

Más allá del caso del argentino, la enfermería sigue siendo todo un tema. Mason Mount continúa en la recta final de su recuperación, mientras que Matthijs de Ligt avanza un poco más atrás en los plazos. Patrick Dorgu, en tanto, es quien demandará más tiempo antes de volver a estar disponible.

En lo deportivo, el United llega fortalecido tras la remontada 2-1 frente al Crystal Palace. Bruno Fernandes volvió a asumir el liderazgo con gol y asistencia, y Benjamin Sesko atraviesa un momento de eficacia frente al arco. Con seis victorias en sus últimas siete presentaciones ligueras, el equipo de Carrick busca sostener el impulso en una cancha siempre compleja.

Bruno Fernandes, Manchester United - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Manchester United contra el Newcastle (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro, Noussair Mazraoui; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha; Benjamin Sesko

Pronóstico SI Fútbol

El Newcastle no atraviesa su mejor momento en la Premier, pero en casa suele elevar su intensidad y cuenta con futbolistas capaces de romper partidos. La velocidad y el desequilibrio de Gordon pueden lastimar a una defensa que, por momentos, ha mostrado grietas.

Del otro lado, el Manchester United llega con confianza y una racha sólida en el torneo doméstico. Con Bruno Fernandes como conductor y Sesko en estado de gracia, el equipo de Carrick tiene argumentos para imponerse.

Newcastle 1-2 Manchester United

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE