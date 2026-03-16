Neymar Junior era un futbolista que prometía mucho más, sin embargo, la constantes lesiones lo fueron marginando poco a poco hasta que dejó de estar en lo más alto del plano internacional, pero a pesar de ello no renuncia a su sueño de acudir a un Mundial más con Brasil, pero es consciente de que todo dependerá de la decisión del actual entrenador de la selección, el italiano Carlo Ancelotti.

🇧🇷 Neymar Jr. ha sido incluido en la PRE-LISTA de Brasil para los últimos amistosos antes del Mundial.



👀 Carlo Ancelotti estará presente en el próximo partido del Santos para seguir el rendimiento de Ney.



🏆 El objetivo del jugador es disputar su cuarta Copa del Mundo con la… pic.twitter.com/U4cBet9WdO — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) March 9, 2026

Este domingo, el delantero tuvo una actuación discreta con el Santos FC frente al Corinthians, en un choque que culminó con un empate 1-1, siendo este el último cotejo del romperredes antes de que Ancelotti presente su lista final de convocados para los amistosos que vienen en la Fecha FIFA.



Debido a esto, el campeón olímpico dejó en claro que la decisión de vestir la casaca de la Verdeamarela no depende de él, admitiendo que aun si no fuera convocado al Mundial 2026, seguirá apoyando con todo a su selección.



“Deseo volver a la selección y jugar la Copa del Mundo, pero eso lo decidirá el cuerpo técnico, no depende de mí. Esté allí o no, siempre alentaré a Brasil”, declaró algo decepcionado, pues le gustaría tener una cuarta participación en el certamen internacional.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Neymar: "My desire is to return to the national team and play the World Cup... But that's up to the coaching staff to decide." pic.twitter.com/L188IzEqiT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 15, 2026

El pasado martes, el técnico de La Canarinha fue a ver el desempeño de Neymar en la Liga Brasileña, pero no estuvo en el choque contra el Mirassol, algo que, según medios locales, no fue notificado al timonel, así que los seguidores del atacante temen que esa decisión lo deje fuera de la Copa del Mundo.



Los rivales en turno de Brasil son Francia, dos veces campeona del mundo, y Croacia, subcampeona en Rusia 2018, los cuales serán los últimos dos choques de preparación antes que el estratega europeo dé a conocer su lista final para el torneo que arrancará en junio.



Sobre esto, Ancelotti ha sido claro al declarar que solamente llevará a aquellos jugadores que se encuentren al cien por ciento de su condición física, mas también argumentó que algunos no necesitan ser evaluados, lo cual mantiene viva la esperanza del ex del Barcelona.

Neymar, hundido: "Esté o no en el Mundial, siempre animaré a Brasil"https://t.co/bdY2tVMsS2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 16, 2026

La situación no ha sido sencilla para el nacido en Sao Paulo porque en octubre del 2023 sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior y en diciembre fue sometido a una nueva cirugía de rodilla. Como consecuencia, en este año ha disputado menos de diez encuentros con El Peixe.



El máximo anotador en la historia del Scratch du Oro ha sido campeón del Sudamericano Sub-20 del 2011 y de los Juegos Olímpicos 2016, aparte levantó la Copa Confederaciones 2013, sin olvidar que tuvo participación en los Mundiales del 2014, 2018 y 2022, aunque en el primer de ellos sufrió una fractura de la tercera vértebra lumbar en manos del colombiano Camilo Zúñiga, que le costó quedar fuera de circulación en los cuartos de final.