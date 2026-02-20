Neymar sorprendió con la posibilidad de retirarse a final de año
Neymar regresó a su amado Santos para salvarlo del descenso e intentar alcanzar su mejor versión. No solo lo salvó sino que logró, sobre la hora, clasificarlo a la Copa CONMEBOL Sudamericana. Ahora, le tocará la parte de la rehabilitación completa, donde tiene el Mundial 2026 como objetivo: "Ahora está este año, que es un año muy importante para el Santos, pero también como brasileño, que es un año de Copa del Mundo, para mí también. Entonces es un desafío muy grande".
"Voy viviendo año a año, no sé qué va a pasar de acá para adelante, no sé el año que viene, puede ser que llegue diciembre y yo quiera retirarme. No sé, va a depender de mi corazón. Es un día a la vez, vamos paso a paso", sorprendió en diálogo con Cazé TV.
"Quería volver a jugar esta temporada al 100%, por eso cuidé algunos partidos, me aguanté un poquito más. Sé que mucha gente habla muchas pavadas, no sabe del día a día, no sabe cómo es realmente, pero uno tiene que bancársela ahí", agregó.
"Entonces quise volver junto con el Santos, hicimos una planificación muy buena, que me ayudó mucho en ese aspecto. Obviamente yo quería volver para ayudar a mi equipo de la mejor manera posible, pero aguanté un poco para volver al 100%, ¿no? Sin dolor, sin miedo, sin nada", dijo sobre su estado físico actual.
Por último, cerró: "Pude volver muy bien en el último partido, así que estoy contento, tranquilo de haber vuelto un poco mejor de lo que estaba antes. Obvio que necesito agarrar ritmo de juego, un poco más de entrenamientos para poder volver todavía mejor, pero es eso: con mucho entrenamiento, con mucha perseverancia, creo que eso es lo que nos mueve, y que voy a conseguir llegar a mi 100%. Eso es lo que quiero".
MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo