Nico Ibáñez se reencontró con Tigres marcando en el triunfo 2-1 de Cruz Azul

Vaya vueltas que da la vida, pues hasta hace unos días el argentino Nicolás Ibáñez defendía el escudo de los Tigres, club con el que estuvo a nada de ser campeón en el Apertura 2025, sin embargo, esta vez la directiva decidió desprenderse de él para mandarlo a Cruz Azul, donde ya empezó a carburar.

🤪Tranqui el festejo de Nicolás Ibáñez...



GANÓ EL EQUIPO GRANDE. pic.twitter.com/IBotjS7R7f — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) February 16, 2026

Rápidamente El Tanque se reencontró con su exequipo en esta Jornada 6 del Clausura 2026, de la Liga MX, un partido donde fue factor ya que perforó las redes para darle los tres puntos a La Máquina en el Estadio Cuauhtémoc, aplicando la famosa ‘Ley del ex’, demostrando a la U de Nuevo León que todavía tenía mucho para dar. Asimismo, el brasileño Joaquim Pereira cometió un autogol y el argentino Ángel Correa hizo el descuento.



No todo fue perfecto para el atacante sudamericano, ya que también tuvo sus fallos, pues apenas al minuto 6 su compatriota Carlos Rotondi le metió una diagonal frente al arco, pero no pudo conectar adecuadamente, dejando escapar un gol casi cantado. Todavía al 21’, Omar Campos le mandó un centro al área, pero Nico cabeceó por lo alto, además al 31’ se quedó a nada de enviar la pelota hacia las redes, mas la defensa se interpuso.

¡La 'Ley del Ex' no falla! 😱🚂



Primer partido de Nico Ibáñez con @CruzAzul en nuestra liga y GOOOL de estreno en Liga ante Tigres.#J6 | #ConMéxicoC26 | #CAZTIG https://t.co/p4Z17lg3pk — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 16, 2026

Después de un primer tiempo donde los dos arqueros fueron figuras, las acciones de peligro continuaron y otra vez el argentino estuvo a nada de celebrar, pues luego de que el argentino José Paradela bajara la pelota con el pecho dentro del área, esta le quedó a Ibáñez, pero su paisano Nahuel Guzmán salió de manera valiente a tapar su remate, ahogando el grito de gol.



Al 55’ vino el declive de los regios, ya que Joaquim se equivocó de fea manera al querer darle la pelota al Patón sin fijarse que este había salido del arco, provocando un autogol. Previo al segundo tanto celeste, Carlos Rodríguez pegó en el poste derecho con un tiro de larga distancia.

Ya en el 59’, Nico Ibáñez logró su primer diana como cementero en la Liga MX, tomando en cuenta que ya había hecho una anotación en la Copa Campeones de la CONCACAF frente al Vancouver FC de Canadá. Una vez más se trató de un error de Tigres, ya que Correa perdió el esférico cerca del área, naciendo la jugada de Cruz Azul, con Nahuel tapando el disparo del colombiano Willer Ditta, pero el rebote le quedó al romperredes, quien no desaprovechó el regalo para luego festejarlo con todo olvidando su pasado como tigre.



“Estoy muy feliz, muy contento de volver a anotar, venía trabajando para que se me dieran las cosas y bueno, gracias a Dios hoy se nos dio y con victoria. Feliz, contento, porque sirve para darle más tranquilidad al equipo también”, fueron las palabras de Nico tras su gran tarde con La Máquina.