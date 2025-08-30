¡Bombazo en el mercado! Nicolás Jackson será nuevo jugador del Bayern de Múnich. El conjunto bávaro ha llegado a un acuerdo con el Chelsea para la cesión del delantero senegalés, en una operación que refuerza el ataque del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Condiciones del fichaje

Fluminense FC v Chelsea FC: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025 | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

El acuerdo incluye una tarifa de préstamo de 15 millones de euros por una temporada, además de una opción de compra no obligatoria valorada en un paquete total de 80 millones, que contempla también una cláusula de venta futura a favor del Chelsea.

Jackson ya tiene todo listo para viajar a Baviera acompañado de su agente, Ali Barat (Epic Sports), con el objetivo de incorporarse de inmediato a la disciplina del Bayern.

Con este movimiento, el club alemán suma pólvora en ataque y busca dar un salto de calidad en sus aspiraciones europeas, mientras que el Chelsea obtiene liquidez y mantiene abierta la posibilidad de una venta definitiva en el futuro.