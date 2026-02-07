Nicolás Ibáñez cerca de fichar por Cruz Azul

Con información de Fernando Esquivel, el Cruz Azul ya tendría negociaciones avanzadas para fichar a Nicolás Ibáñez. El panorama es claro: el jugador ya dio el visto bueno y el acuerdo contractual está bien encaminado. La propuesta que se maneja es un contrato por dos años, con opción a uno más, fórmula que satisface tanto al futbolista como al club cementero, que busca reforzar su ataque con un perfil probado en la Liga MX y con conocimiento del entorno.

El contexto en Tigres ha acelerado los tiempos. El conjunto felino goleó 5-1 a Santos Laguna en la Jornada 5, un partido que no solo dejó buenas sensaciones deportivas, sino que también marcó movimientos importantes fuera de la cancha. Tras ese encuentro, Tigres oficializó el fichaje de Rodrigo Aguirre, incorporación que reconfigura el panorama ofensivo del equipo y que, en la práctica, orilló a Nicolás Ibáñez a tomar una decisión con el reloj encima.

La situación fue abordada de manera directa dentro del vestidor. Guido Pizarro confirmó en conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Santos que ya habló con Ibáñez. El mensaje fue contundente: hubo diálogo, claridad y entendimiento. “Todo se entendió bastante bien”, dejó entrever el estretage, dando señales de que el tema está encaminado y manejado con madurez por todas las partes.

Para Cruz Azul, la posible llegada de Ibáñez representa más que un simple refuerzo. Se trata de sumar experiencia, gol y conocimiento del fútbol mexicano en un momento clave del torneo, donde la Máquina busca estabilidad y contundencia en el último tercio del campo.

Las conversaciones continúan, pero el escenario es favorable. Si no surge un giro inesperado, Nicolás Ibáñez está cada vez más cerca de vestirse de azul, en una operación que responde tanto a necesidades deportivas como a un contexto que empujó la decisión en el momento justo.

