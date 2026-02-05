Nicolás Larcamón debuta a 'Emi' Ochoa en el Vancouver vs Cruz Azul

La noche que seguro soñó durante años al fin llegó. Emiliano: “Emi” Ochoa hará su debut oficial con Cruz Azul en un escenario internacional, defendiendo el arco cementero en la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026, frente al Vancouver FC. No es un partido cualquiera, es el inicio formal de una apuesta que mezcla necesidad, confianza y proyección a futuro.

🚨 ¡EMI OCHOA DEBUTA CON LA MÁQUINA!



El arquero mundialista sub20 hace su presentación con Cruz Azul para disputar la Concacf frente a Vancouver



¡Gran oportunidad! 🧤 pic.twitter.com/beTtvQsHA8 — Sector Básicas (@SectorBasicas) February 5, 2026

El contexto es claro. Kevin Mier, guardameta titular de La Máquina, continúa fuera de actividad tras la lesión que lo marginó desde el torneo anterior. En su ausencia, Andrés Gudiño asumió la responsabilidad bajo los tres palos, cumpliendo cuando fue requerido. Sin embargo, para este compromiso, Nicolás Larcamón decidió mover las piezas y darle la oportunidad al canterano, aprovechando que, en el papel, el duelo luce favorable para los celestes.

Ochoa no llega improvisado. Su etiqueta de mundialista Sub-20 no es un adorno ni una cortesía mediática. Es el reflejo de un proceso sólido, de un portero con personalidad, lectura de juego y temple para responder en momentos de alta presión. Larcamón lo sabe, y por eso entiende este partido como el escenario ideal para probarlo sin quemar etapas, pero tampoco esconderlo.

Para Cruz Azul, el encuentro ante Vancouver representa más que un trámite. Es una prueba de profundidad para su plantel, manejo de grupo y visión institucional. Apostar por un canterano en un torneo internacional manda un mensaje interno poderoso: el esfuerzo tiene premio y la confianza se gana trabajando.

Para 'Emi' Ochoa, el reto es mayúsculo. No se trata solo de debutar, sino de hacerlo con jerarquía, mostrando que el arco celeste tiene el futuro asegurado. Cada salida, cada achique y cada decisión contará.

La Máquina arranca su camino en la CONCACAF con un nuevo rostro bajo el arco. Y a veces, las grandes historias comienzan justo así: cuando alguien confía… y el joven responde.

