Nicolás Larcamón ya piensa en las Chivas, luego de que Cruz Azul venciera 2-1 a Tigres

Cruz Azul consiguió una victoria clave al imponerse 2-1 a Tigres UANL en el partido correspondiente a la jornada 6 del torneo Clausura 2026, resultado que le permitió escalar hasta el segundo puesto de la tabla general con 13 unidades y confirmar su buen momento en el arranque del certamen.

El encuentro comenzó con intensidad y un ritmo alto por parte de ambos equipos, aunque fue el conjunto celeste el que logró capitalizar primero. Al minuto 56, un balón a profundidad provocó una desatención defensiva que terminó en un autogol de Joaquim Pereira. El defensor felino conectó de cabeza de manera desafortunada y venció a su propio guardameta, adelantando a Cruz Azul en el marcador.

Cruz Azul v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Con la ventaja a su favor, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón ganó confianza y controló mejor los tiempos del partido. Nicolás Ibáñez, exjugador de Tigres UANL, apareció dentro del área para definir con contundencia y firmar el 2-0. El delantero celebró el tanto con efusividad, gesto que no pasó desapercibido entre la afición visitante.

Tigres ajustó líneas y buscó con mayor insistencia el arco rival. Esa presión tuvo su recompensa al minuto 70, cuando Ángel Correa ingresó al área con balón controlado y puso el 2-1. El gol renovó las esperanzas del conjunto felino, que se lanzó al frente en los minutos finales.

Sin embargo, Cruz Azul mostró orden defensivo y supo manejar el cierre del encuentro para asegurar los tres puntos. Tras el silbatazo final, el técnico celeste, Nicolás Larcamón, valoró el triunfo y ya puso la mira en lo que viene.

“Chivas ha hecho un buen trabajo, tuvimos un cruce en liguilla donde fue duro. Este fin de semana será un cruce complicado porque ya he enfrentado a Gabriel Milito en varios lados”, señaló el estratega.

Con este resultado, Cruz Azul se consolida como uno de los protagonistas del Clausura 2026, mientras que Tigres deberá ajustar detalles para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos.

