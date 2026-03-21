Niza vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

Luego de sentenciar su serie de octavos de final de Champions League ante el Chelsea, el PSG vuelve a poner el foco en el torneo doméstico. Este sábado 21 de marzo visitará al Niza por la jornada 27 de la Ligue 1 en el Allianz Riviera de la ciudad costera.

El equipo de Luis Enrique llega a este partido como líder del certamen, un punto por encima del Lens, aunque con un partido menos disputado que su perseguidor. Niza, por su parte, deambula en la parte baja de la tabla. Se ubica 15°, a ocho unidades del Auxerre que es el primer equipo en zona de descenso.

A continuación, toda la información sobre este enfrentamiento determinante para el curso de la Ligue 1.

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo visitante

Todo hace indicar que habrá victoria del líder del campeonato. El equipo de Luis Enrique llega en un buen momento, con confianza tras su clasificación en Champions y con una estructura ofensiva que suele marcar diferencias ante rivales de menor jerarquía. Niza, en cambio, atraviesa una etapa irregular y ha mostrado dificultades para sostener resultados, algo que puede pesar ante un rival que no suele perdonar.

Si bien jugar como local puede darle cierto impulso al conjunto de Claude Puel, la diferencia de calidad entre ambos planteles es clara. PSG debería imponer condiciones con el correr de los minutos, aprovechar los espacios y sostener el control del juego. Todo apunta a un triunfo relativamente cómodo del líder.

Pronóstico: Niza 1-3 PSG

¿A qué hora se juega el Niza vs PSG?

Ciudad : Niza, Francia

: Niza, Francia Estadio : Allianz Riviera

: Allianz Riviera Fecha: sábado 21 de marzo

sábado 21 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: W. Delajod

Historial de enfrentamientos directos entre el Niza y el PSG (últimos dos partidos)

Niza : 1

: 1 Empate : 1

: 1 PSG: 3

Último partido entre ambos: 01/11/25 - PSG 1-0 Niza (Ligue 1, Jornada 11)

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-NICE | FRANCK FIFE/GettyImages

Últimos 5 partidos

Niza PSG Anger 0-2 Niza 14/03/26 Chelsea 0-3 PSG 17/03/26 Niza 0-4 Rennes 08/03/26 PSG 5-2 Chelsea 11/03/26 Lorient 0 (5)-(6) 0 Niza 04/03/26 PSG 1-3 Mónaco 06/03/26 Paris FC 1-0 Niza 01/03/26 Le Havre 0-1 PSG 28/02/26 Niza 3-3 Lorient 22/02/26 PSG 2-2 Mónaco 25/02/26

¿Cómo ver el Niza vs PSG por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, TV5 Monde México TV5MONDE Amérique Latine, FOX One España TV5Monde Europe

Últimas noticias del Niza

El equipo de Claude Puel llega con algo de aire tras cortar una racha negativa. La victoria por 2-0 ante Angers no solo le permitió alejarse de la zona roja, sino también recuperar cierta confianza después de varios partidos sin ganar. Ante PSG tendrá tendrá la oportunidad de encadenar triunfos por primera vez en el año.

De todas formas, su rendimiento como local sigue siendo una cuenta pendiente. No gana en el Allianz Riviera por Ligue 1 desde octubre y eso pesa de cara a un partido de esta exigencia. Isak Jansson y Moise Bombito son dudas para el partido, mientras que Kojo Peprah Oppong, Mohamed Ali-Cho y Mohamed Abdelmonem están descartados.

Posible alineación del Niza (3-5-2): Yehvann Diouf; Antoine Mendy, Dante, Juma Bah; Jonathan Clauss, Charles Vanhoutte, Hicham Boudaoui, Morgan Sanson, Melvin Bard; Elye Wahi, Sofiane Diop.

FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-NICE | SEBASTIEN SALOM-GOMIS/GettyImages

Últimas noticias del PSG

Con el ánimo por las nubes luego de golear nuevamante al Chelsea, PSG encara este partido sabiendo que un triunfo puede ser decisivo en la lucha por la Ligue 1. A pesar de la reciente derrota ante Monaco en liga, el PSG ha mostrado solidez fuera de casa, con una racha positiva en condición de visitante.

La gran novedad en la plantilla pasa por la lesión de Bradley Barcola. El delantero venía atravesando un sensacional momento, pero un esguince de rodilla lo tendrá fuera de acción por algunas semanas. Luis Enrique tampoco podrá contar con Achraf Hakimi, suspendido, mientras que Fabian Ruiz se mantiene como duda y Quentin Ndjantou se perderá el duelo por una lesión en los isquiotibiales.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Marc Atkins/GettyImages

Posible alineación del PSG (4-3-3): Matvéi Safónov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo,Lucas Hernandez; Senny Mayulu, Vitinha, Dro Fernandez; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Gonçalo Ramos.