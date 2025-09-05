''No creo que juegue el otro mundial'', declara Lionel Messi tras la victoria de Argentina 3-0 sobre Venezuela

La noche del jueves 4 de septiembre, en la cancha del estadio Monumental de River Plate, la selección nacional de Argentina recibió la visita del combinado de Venezuela, para el partido correspondiente a la penúltima fecha por la clasificación al Mundial del 2026, vía CONMEBOL.

Con doblete de Lionel Messi y un tanto más de Lautaro Martínez, los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 3-0 a la vinotinto y cerraron con letras de oro la historia de Lío en tierras argentinas. Y es que, si nada extraño sucede, el duelo de esta noche fue el último partido oficial que el rosarino jugó en su país natal.

Al término del compromiso, conmovido todavía por el trato de la gente que coreó su nombre durante todo el partido, declaró ante las cámaras que difícilmente llegará al mundial del 2030, por cuestiones de la edad.

Compartimos con ustedes la exclusiva brindada a la periodista Sofía Martínez: