“No pudo entrar el segundo gol y quedamos con esa bronca”: Berterame, tras el 1-1 entre Inter Miami y NE Revolution

Este sábado, el Inter Miami recibió en casa al New England Revolution, sin embargo, a pesar de contar con la localía, tuvo que venir de atrás para poder evitar una derrota, terminando todo en un empate 1-1 en una jornada más de la MLS. El español Carles Gil fue el encargado de abrir la pizarra al minuto 56, mientras la igualada llegó a través del argentino Germán Berterame, que tomó el rebote que dio el guardameta tras un disparo del uruguayo Luis Suárez.

Es increíble, pero no se les da… 😬



Inter Miami sigue sin ganar en su nuevo estadio: ya son tres empates al hilo 🏟️



¿Está maldita su nueva casa? 👀#InterMiami | #Messi | #NuStadium | #MLS pic.twitter.com/eU0OmRSBAk — AS USA Latino (@US_diarioas) April 26, 2026

A pesar de que las Garzas han sido efectivas cuando han jugado de visita, recordado que superaron 2-3 al Colorado Rapids y 0-2 al Real Salt Lake, el triunfo no se les ha dado en casa, pues sumaron su tercer empate consecutivo, ya que en la apertura del inmueble dividieron unidades al quedar 2-2 con el Austin FC, después concluyeron un 2-2 contra el New York Red Bulls y ahora buscarán lograrlo la próxima semana cuando sean anfitriones para el Clásico de Florida frente al Orlando City SC. De cualquier forma, su buena racha sigue porque alargaron su invicto a doce partidos entre todas las competencias.



El capitán argentino Lionel Messi fue titular y disputó los 90 minutos y aunque no pudo conseguir el triunfo para los suyos, arrojó buenos números, con 98 pases, 67 pases precisos, cuatro pases clave, una oportunidad de gol creada, tres pases largos y tres disparos al arco.

"Dejamos todo en la cancha y lo luchamos hasta el final": Berterame habla sobre el intenso partido de @InterMiamiCF ante New England Revolution. pic.twitter.com/YeEna0B0dY — MLS Español (@MLSes) April 26, 2026

Tras el encuentro, el autor del tanto, Berterame, compartió algunas palabras argumentando que dejaron todo en el terreno del juego: “Faltó, obviamente, terminar las que nos quedaban, pero bueno hay que ser conscientes que venimos de tres partidos muy intensos. La verdad que si, con mucha bronca, porque, creo que nos merecíamos ganar aquí en la casa, pero lo positivo es que tampoco se perdió, dejamos todo en la cancha y por lo menos luchamos hasta el final, no pudo entrar el segundo gol y quedamos con esa bronca”.