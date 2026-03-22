“No sé qué va a pasar, pero esta temporada ha sido más que decente”: Guardiola, previo a la final de la Carabao Cup

Después de la decepcionante goleada y eliminación que sufrió a manos del Real Madrid de España en la UEFA Champions League, el Manchester City tiene al menos una forma de redimirse, pues este domingo en el Wembley Stadium encara la gran final de la Carabao Cup frente al Arsenal, en un choque que enfrenta a maestro con discípulo, es decir, a Pep Guardiola con Mikel Arteta.

🚨 Pep Guardiola: “I don't know what's going to happen, but this season was more than decent. Of course if you define the season for titles, obviously we need it”.



“But last season we won the Community Shield, in the final of the FA Cup”. pic.twitter.com/fWXZqCQcI8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2026

Pese a lo ocurrido en la Champions, el entrenador de los Citizens aseguró que la presente temporada ha sido decente, además compartió que tiene la sensación de que aún pueden lograr algo, ya sea el título de la Copa de la Liga de Inglaterra, la FA Cup o la Premier League, ya que se mantienen en la lucha con los Gunners, que por ahora les sacan nueve puntos en la clasificación.



“Tengo la sensación de que en muchas cosas estamos a punto de lograrlo. Florecerá. Tengo la sensación de que está cerca. En otros aspectos necesitamos un poco más de tiempo para que los jugadores comprendan lo que debemos ser. Equipo fuerte en muchos aspectos. Pero en la mayoría de las cosas estamos cerca. En muchos aspectos somos un equipo extraordinario. De lo contrario, no estaríamos entre los ocho primeros de la Champions League. No seríamos segundos en la Premier League ni estaríamos en la final de la Carabao Cup, ni en los cuartos de final de la FA Cup. Sabemos que después de nueve meses no estaríamos aquí. No sé qué va a pasar, pero esta temporada ha sido más que decente. Por supuesto, si definimos la temporada por títulos, obviamente lo necesitamos, pero la temporada pasada ganamos la Community Shield y llegamos a la final de la Fa Cup”, comunicó en la conferencia de prensa previo a la final.



Asimismo, los medios le preguntaron al histórico del Barcelona qué es lo que le hace falta a la plantilla celeste en estos instantes, recibiendo por respuesta un: “Lo sé, lo sé… No te los voy a decir. Pero yo lo sé. Los jugadores los saben”.

🚨 Pep Guardiola when asked what is missing from Man City squad now: “I know, I know it… I will NOT tell you”.



“But I know. The players know it”. pic.twitter.com/fVWKuT01Yb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2026

Por último, el mundialista con España explicó que su filosofía de vida siempre va a ser la posesión del esférico, algo que les ayuda a generar ocasiones de gol, aparte sus jugadores saben desde el día uno que así van a jugar bajo su mandato.



“Hay que tener el control del balón. Eso siempre ha sido así y siempre lo será hasta el último día de mi vida. Así que, hay que tener el balón para hacerlo y crear ocasiones de gol. Tenemos la posesión del balón, creamos ocasiones. Esa es la idea del tipo de jugadores que queremos tener desde el primer día hasta el último”, manifestó Guardiola.