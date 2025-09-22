Carlos Vela es, sin lugar a dudas, una de las máximas leyendas en la historia del LAFC. El futbolista mexicano jugó un total de seis temporadas con el equipo, disputando ciento ochenta y seis partidos y marcando noventa y tres goles.

El ex delantero de equipos de talla internacional, como lo es el Arsenal de la Premier League y la Real Sociedad de España, alzó la MLS Cup en el año 2022 y estuvo cerca de coronarse como campeón de la CONCACAF Champions Cup en un par de ocasiones, primero ante Tigres y después frente al León. Ambas finales las perdió.

Sin embargo, los aficionados de los Black and Gold lo han respaldado en todo momento. Como muestra de su cariño, la institución decidió rendirle un especial homenaje en el duelo de esta noche entre el LAFC y el Real Salt Lake.

''Noche de Carlos Vela'', el especial homenaje que le organizó el LAFC al futbolista mexicano

En medio de un Fan Fest, con camisetas conmemorativas y una ceremonia especial incluida, la comunidad latinoamericana acompañó a Carlos Vela en esta noche tan especial para el delantero mexicano, como lo han acompañado fielmente desde hace ocho años, que el jugador fichó para el LAFC de la MLS.

LA NOCHE DE CARLOS VELA 🕯️🇲🇽



El LAFC le rindió un homenaje de leyenda al delantero mexicano.



•Jerseys para todos los que vayan al partido

•Parche conmemorativo en la playera del juego

•Comida con su nombre e imagen en el estadio

•Un mural para dedicarle un mensaje pic.twitter.com/eyar2myOry — La Octava Sports (@laoctavasports) September 22, 2025

La actual estrella del LAFC: Heung-Min Son, se acercó al ahora ex futbolista mexicano e intercambiaron saludos, en una estampa que quedará guardada para siempre en la memoria de todos los aficionados, puesto que representa el pasado y presente de la institución.

Heung-Min Son 🤝 Carlos Vela



Dos eras de @LAFC. pic.twitter.com/ntkrp9FsOl — MLS Español (@MLSes) September 22, 2025

El homenaje comenzó a llevarse a cabo desde las afueras del BMO Stadium, con una serie de eventos en vivo que mezclaron la cultura angelina con música de Mariachi y hasta de banda, demostrando que el fútbol, más que un simple deporte, a veces puede convertirse en una especie de puente, capaz de unir naciones y tradiciones.

Una vez dentro del inmueble, Carlos Vela tomó el micrófono y habló ante las cámaras. A través de este artículo compartimos con ustedes el conmovedor mensaje de la leyenda mexicana:

Carlos Vela speaks to the BMO Stadium crowd before tonight’s match. A warm reception for a legend of the club. @SportingTrib pic.twitter.com/zLSnIRVG4n — Holdenn (@holdenngraff) September 22, 2025

Mientras firmaba un muro en el que se apreciaba la leyenda: ''Gracias, Carlos'', el mundialista mexicano puso punto final a su exitosa carrera como futbolista profesional, aunque ya desde el 27 de mayo había compartido con el público su adiós definitivo de las canchas.