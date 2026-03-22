NYC FC vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

El Inter Miami disputará su quinto partido de la temporada regular de la Major League Soccer 2026 este fin de semana frente a New York City FC en un partido correspondiente de la Conferencia Este.

El cuadro de las Garzas viene de un empate sin anotaciones ante el Charlotte FC el pasado fin de semana, en un juego donde el cuerpo técnico dosificó a la mayoría de sus titulares, para llegar con energías a su duelo entre semana ante Nashville en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, donde a final de cuentas fueron eliminados por gol de visitante tras el empate global 1-1.

Por su cuenta, el cuadro neoyorkino viene de vencer 3-1 al Colorado Rapids y es segundo lugar de la Conferencia Este con 10 puntos y manteniéndose invictos.

A continuación, te dejamos con toda la información más importante acerca de este enfretamiento entre el cuadro de Nueva York y Florida.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro rosado viene de tener actividad a mitad de semana en la Concachampions y ahora, visitarán al cuadro de Nueva York con el objetivo de volver a la senda del triunfo. Seguramente será un duelo reñido, pero el torneo pasado dominaron a este equipo con relativa facilidad, por lo que no habría motivo para no volver a vencerlos.

NYC FC 1-2 Inter Miami

¿A qué hora se juega el NYC FC vs Inter Miami?

Ciudad : Bronx, Nueva York

: Bronx, Nueva York Estadio : Yankee Stadium

: Yankee Stadium Fecha : domingo 22 de marzo

: domingo 22 de marzo Hora: 13:00 EE.UU. (Este), 11:00 MX, 18:00 ESP

El Yankee Stadium será la sede del partido | Dustin Satloff/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el NYC FC y el Inter Miami (últimos cinco partidos)

NYC FC : 0

: 0 Empate : 2

: 2 Inter Miami: 3

Último partido entre ambos: 29/11/25 - Inter Miami 5-1 NYC FC - MLS

Últimos 5 partidos

NYC FC Inter Miami NYC FC 3-1 Colorado Inter Miami 1-1 Nashville 18/03/26 NYC FC 5-0 Orlando Charlotte 0-0 Inter 14/03/26 Philadelphia 1-2 NYC FC Nashville SC 0-0 Inter Miami 11/03/26 LA Galaxy 1-1 NYC FC D.C. United 1-2 Inter Miami 07/03/26 Inter Miami 5-1 NYC FC Orlando City 2-4 Inter Miami 01/03/26

¿Cómo ver el NYC FC vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de NYC FC

Serving his Country 🇺🇸



Matt's been called up to the @USMNT for their matches against Belgium and Portugal. pic.twitter.com/OaO1Dxk9P2 — New York City FC (@newyorkcityfc) March 17, 2026

El portero titular del New York City FC, Matt Freese, recibió la convocatoria por parte del seleccionador argentino de la selección estadounidense, Mauricio Pochettino.

Recordar que el guardameta norteamericano se postula para ser el titular en la Copa del Mundo 2026, luego de haberse ganado la titularidad en la pasada Copa Oro 2025.

Posible alineación de NYC FC (4-3-3): Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Kai Trewin, Kevin O'Toole; Aiden O'Neill, Maxi Moralez, Keaton Parks; Agustín Ojeda, Ezequiel Fernández, Hannes Wolf.

Últimas noticias de Inter Miami

FT in Fort Lauderdale. pic.twitter.com/3V7lqGzgJA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 19, 2026

Los dirigidos por Javier Mascherano resultaron eliminados de la Concacaf Champions Cup 2026 tras el criterio de desempate global 1-1 con el gol de visitante que favoreció al Nashville SC en los octavos de final.

Por tercer año consecutivo, el cuadro de Florida no pudo avanzar más allá de la etapa de semifinales y ahora fueron eliminados en su primera ronda disputada. Nashville se medirá al América en los cuartos de final.

Posible alineación de Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame.

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