NYC FC vs Inter Miami: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico

El conjunto de las garzas tendrá un duelo directo contra los neoyorkinos para los playoffs de la Conferencia Este
Benjamín Guerra|
La previa de NYC FC vs Inter Miami en la MLS 2025
La previa de NYC FC vs Inter Miami en la MLS 2025 | Megan Briggs/GettyImages

El Inter Miami disputará uno de sus partidos pendientes de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el NYC FC, un enfrentamiento que será directo para buscar posicionarse de la mejor manera en la Conferencia Este.

El cuadro de Javier Mascherano viene de haber derrotado 3-2 al DC United y quieren seguir escalando posiciones de cara al arranque de los playoffs.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso entre dos de los mejores clubes de dicha conferencia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el NYC FC vs Inter Miami?

  • Ciudad: Nueva York
  • Estadio: Citi Field
  • Fecha: miércoles 24 de septiembre
  • Horario: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el NYC FC vs Inter Miami en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.

Últimos 5 partidos de NYC FC

Rival

Resultado

Competición

Charlotte

2-0 V

MLS

Columbus Crew

3-2 V

MLS

Chicago Fire

1-3 V

MLS

DC United

1-2 D

MLS

Cincinnati

0-1 V

MLS

Últimos 5 partidos de Inter Miami

Rival

Resultado

Competición

DC United

3-2 V

MLS

Seattle

3-1 V

MLS

Charlotte

3-0 D

MLS

Seattle

3-0 D

Leagues Cup

Orlando

3-1 V

Leagues Cup

Últimas noticias de NYC FC

Maxi Moralez y Alonso Martínez siguen escalando posiciones en la tabla de goleadores históricos del New York City FC con 34 goles cada uno, buscan poder acercarse lo más posible a David Villa con 80 goles y Valentín Castellanos con 53 tantos.

Últimas noticias de Inter Miami

Una vez más, el astro argentino fue nombrado como Team of the Matchday en la MLS, luego de haberse encargado del triunfo de su equipo con dos golazos y una asistencia.

Posibles alineaciones de NYC FC vs Inter Miami

NYC FC: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Raul Bicalho, Kevin O'Toole; Justin Haak, Andrés Perea; Nicolás Fernández, Maxi Moralez, Hannes Wolf y Alonso Martínez.

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Tadeo Allende.

Pronóstico SI

NYC FC 2-2 Inter Miami

