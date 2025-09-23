NYC FC vs Inter Miami: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico

El Inter Miami disputará uno de sus partidos pendientes de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el NYC FC, un enfrentamiento que será directo para buscar posicionarse de la mejor manera en la Conferencia Este.

El cuadro de Javier Mascherano viene de haber derrotado 3-2 al DC United y quieren seguir escalando posiciones de cara al arranque de los playoffs.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso entre dos de los mejores clubes de dicha conferencia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el NYC FC vs Inter Miami?

Ciudad: Nueva York

Estadio: Citi Field

Fecha: miércoles 24 de septiembre

Horario: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el NYC FC vs Inter Miami en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.

Últimos 5 partidos de NYC FC

Rival Resultado Competición Charlotte 2-0 V MLS Columbus Crew 3-2 V MLS Chicago Fire 1-3 V MLS DC United 1-2 D MLS Cincinnati 0-1 V MLS

Últimos 5 partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición DC United 3-2 V MLS Seattle 3-1 V MLS Charlotte 3-0 D MLS Seattle 3-0 D Leagues Cup Orlando 3-1 V Leagues Cup

Últimas noticias de NYC FC

3⃣4⃣ and counting 📈 pic.twitter.com/nKHIN1H0mr — New York City FC (@newyorkcityfc) September 22, 2025

Maxi Moralez y Alonso Martínez siguen escalando posiciones en la tabla de goleadores históricos del New York City FC con 34 goles cada uno, buscan poder acercarse lo más posible a David Villa con 80 goles y Valentín Castellanos con 53 tantos.

Últimas noticias de Inter Miami

2️⃣ goals and 1️⃣ assist to secure a spot on the @MLS Team of the Matchday 💫 pic.twitter.com/WK7jHlQxxj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 22, 2025

Una vez más, el astro argentino fue nombrado como Team of the Matchday en la MLS, luego de haberse encargado del triunfo de su equipo con dos golazos y una asistencia.

Posibles alineaciones de NYC FC vs Inter Miami

NYC FC: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Raul Bicalho, Kevin O'Toole; Justin Haak, Andrés Perea; Nicolás Fernández, Maxi Moralez, Hannes Wolf y Alonso Martínez.

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Tadeo Allende.

Pronóstico SI

NYC FC 2-2 Inter Miami

Más noticias sobre la MLS