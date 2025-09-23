NYC FC vs Inter Miami: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico
El Inter Miami disputará uno de sus partidos pendientes de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el NYC FC, un enfrentamiento que será directo para buscar posicionarse de la mejor manera en la Conferencia Este.
El cuadro de Javier Mascherano viene de haber derrotado 3-2 al DC United y quieren seguir escalando posiciones de cara al arranque de los playoffs.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso entre dos de los mejores clubes de dicha conferencia.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el NYC FC vs Inter Miami?
- Ciudad: Nueva York
- Estadio: Citi Field
- Fecha: miércoles 24 de septiembre
- Horario: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el NYC FC vs Inter Miami en TV y streaming?
Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.
Últimos 5 partidos de NYC FC
Rival
Resultado
Competición
Charlotte
2-0 V
MLS
Columbus Crew
3-2 V
MLS
Chicago Fire
1-3 V
MLS
DC United
1-2 D
MLS
Cincinnati
0-1 V
MLS
Últimos 5 partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
DC United
3-2 V
MLS
Seattle
3-1 V
MLS
Charlotte
3-0 D
MLS
Seattle
3-0 D
Leagues Cup
Orlando
3-1 V
Leagues Cup
Últimas noticias de NYC FC
Maxi Moralez y Alonso Martínez siguen escalando posiciones en la tabla de goleadores históricos del New York City FC con 34 goles cada uno, buscan poder acercarse lo más posible a David Villa con 80 goles y Valentín Castellanos con 53 tantos.
Últimas noticias de Inter Miami
Una vez más, el astro argentino fue nombrado como Team of the Matchday en la MLS, luego de haberse encargado del triunfo de su equipo con dos golazos y una asistencia.
Posibles alineaciones de NYC FC vs Inter Miami
NYC FC: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Raul Bicalho, Kevin O'Toole; Justin Haak, Andrés Perea; Nicolás Fernández, Maxi Moralez, Hannes Wolf y Alonso Martínez.
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Tadeo Allende.
Pronóstico SI
NYC FC 2-2 Inter Miami
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.